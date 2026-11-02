El futuro de Lisandro Martínez se complica en el Manchester United

El futuro de Lisandro Martínez en el Manchester United atraviesa un momento de incertidumbre. El defensor tiene previsto reunirse con los dirigentes del club durante noviembre para abordar tanto su comportamiento en las últimas semanas como las condiciones de su continuidad en Old Trafford. El encuentro podría resultar determinante para conocer los próximos pasos de una relación que atraviesa horas complicadas.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Según informó Fabrizio Romano, las conversaciones entre ambas partes buscarán encontrar una solución a las diferencias recientes y avanzar en una definición sobre su situación contractual. El futbolista tiene vínculo hasta el final de la presente temporada, aunque el acuerdo contempla una cláusula que permite extenderlo automáticamente por otros 12 meses.

La reunión llegará después de una serie de episodios que colocaron al campeón del mundo en el centro de las críticas. Uno de los primeros desencuentros se produjo tras la derrota por 2-0 frente al Atlético de Madrid, el pasado 13 de octubre, cuando Martínez manifestó su descontento con el director deportivo Jason Wilcox y cuestionó aspectos relacionados con la planificación deportiva y los fichajes de la institución.

🚨 𝗕𝗥𝗘𝗔𝗞𝗜𝗡𝗚: Lisandro Martínez is now expected to LEAVE Manchester United and he could already leave in January.



FC Barcelona and Atlético Madrid are already positioning themselves to try and sign him.



— @edu17burgos pic.twitter.com/ivCR07SGdn — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 30, 2026

Las polémicas que complicaron su relación con el club

Aquel episodio marcó el comienzo de unas semanas difíciles para el argentino, que volvió a quedar bajo los focos después de su expulsión en la derrota por 2-0 ante el Chelsea. Martínez recibió la tarjeta roja por una infracción considerada innecesaria y abandonó el campo en medio de un clima de tensión. La reacción de Michael Carrick, quien evitó dirigirle la mirada mientras el defensor se retiraba, también alimentó las especulaciones sobre el estado de la relación entre ambos.

Estos acontecimientos generaron dudas sobre su situación dentro del vestuario y su futuro deportivo. Si bien el zaguero continúa siendo una pieza habitual en la estructura del equipo, sus recientes actuaciones y su comportamiento serán algunos de los puntos que la dirigencia pretende analizar durante el encuentro previsto para noviembre.

La cuestión contractual también ocupa un lugar central. Martínez se encuentra en los últimos meses de su vínculo vigente y, aunque puede rechazar una renovación, el United conserva la posibilidad de activar la extensión unilateral por una temporada adicional. Esta alternativa le permitiría evitar que el futbolista quede libre al finalizar el campeonato y conservar margen de negociación ante posibles ofertas.

El Manchester United tiene la última palabra

La postura de la institución será determinante para resolver el escenario. En principio, la posibilidad de ejecutar la cláusula de extensión aparece como una alternativa concreta, especialmente porque Martínez todavía conserva un importante valor deportivo y despierta interés en el mercado europeo.

A diferencia de otros casos recientes, como el de Jadon Sancho, cuyo contrato el club decidió no prolongar, el defensor argentino mantiene protagonismo en el primer equipo. Además, según la información publicada, algunos de los principales equipos de LaLiga siguen de cerca su situación y podrían convertirse en posibles destinos si finalmente se abre la puerta de salida.

Sin embargo, activar la extensión contractual no necesariamente significaría que Martínez vaya a continuar en Old Trafford durante mucho tiempo. La dirigencia ya trabaja en una reestructuración de la defensa de cara a 2027 y no descarta negociar una transferencia para obtener ingresos por un futbolista que podría abandonar el club sin dejar un ingreso económico.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

¿Puede marcharse en el mercado de enero?

Una de las posibilidades que comienza a tomar fuerza es que el Manchester United decida escuchar propuestas durante el próximo mercado de invierno europeo. Una transferencia en enero permitiría adelantarse a una eventual salida al finalizar la temporada, aunque también supondría un problema deportivo para Carrick.

La defensa atraviesa una situación delicada en cuanto a disponibilidad y alternativas. Matthijs de Ligt todavía intenta recuperar continuidad después de una prolongada ausencia por lesión, mientras que Harry Maguire comparte la posición con los jóvenes Leny Yoro y Ayden Heaven. En ese contexto, desprenderse de Martínez a mitad de temporada podría dejar al equipo con pocas opciones para afrontar la segunda parte del calendario.

Por ese motivo, la posibilidad de una salida inmediata dependerá tanto de las ofertas que reciba el club como de su capacidad para encontrar un reemplazo. Si no aparece una alternativa convincente, los dirigentes podrían preferir postergar cualquier decisión hasta junio.

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