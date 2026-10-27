El golpe económico que amenaza al Real Madrid por el caso Mbappé

Pese a las disculpas de Kylian Mbappé, la polémica que protagonizó en China trascendió el terreno deportivo y encendió las alarmas en el Real Madrid.

El rechazo generado por sus declaraciones y las posteriores campañas de boicot amenazan con afectar distintas fuentes de ingresos del club, desde la venta de camisetas hasta el reparto de los derechos televisivos de LaLiga.

El merchandising, uno de los principales riesgos

China representa entre el 10% y el 15% del merchandising internacional del Real Madrid, un mercado especialmente relevante por la popularidad del fútbol europeo en el país asiático. En ese escenario, la camiseta de Mbappé, la más vendida del plantel, se convirtió en uno de los productos que podrían sufrir las consecuencias de la polémica.

En plataformas como Dongqiudi, uno de los principales foros de fútbol chinos, comenzaron a circular iniciativas para promover el boicot a los productos oficiales del delantero. Además, RedNote empezó a retirar contenidos relacionados con el francés, con quien mantenía acuerdos de colaboración y campañas publicitarias.

🚨 ÚLTIMA HORA | La televisión estatal China suspende las emisiones de @LaLiga tras la polémica con Mbappé



⚽️ El delantero del Real Madrid calificó de "dictador" al líder chino Mao Zedong al bromear sobre un meme



📻 #PartidazoCOPE pic.twitter.com/f5j1hCbabu — El Partidazo de COPE (@partidazocope) October 27, 2026

La suspensión de LaLiga también afecta al Madrid

Otro de los focos de preocupación está relacionado con los derechos audiovisuales. La televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga en medio de la controversia, una decisión que afecta a la exposición internacional de la competencia y puede repercutir en sus acuerdos comerciales.

La patronal del fútbol español distribuyó 1.432 millones de euros entre los clubes de Primera y Segunda División por derechos televisivos. De ese total, cerca de 160 millones correspondieron al Real Madrid.

Una eventual pérdida de ingresos en el mercado chino podría afectar al reparto futuro, aunque no implica que el club vaya a perder automáticamente una parte de esa cantidad. La repercusión dependerá de cómo evolucione la situación y de las consecuencias que tenga sobre los contratos audiovisuales internacionales.

Los patrocinios, otro frente abierto

La crisis también alcanzó los acuerdos comerciales personales de Mbappé. Según la revista Forbes, el delantero genera alrededor de 100 millones de dólares anuales, de los cuales unos 30 millones proceden de sus patrocinios y compromisos publicitarios.

Kylian Mbappe Faces Criticism In China Over Interview Remarks | Cheng Xin/GettyImages

Entre las empresas que anunciaron el fin de su colaboración con el futbolista figuran el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground. Estas rupturas afectan directamente al jugador, aunque también pueden tener consecuencias indirectas para el Madrid, que negoció condiciones favorables sobre sus derechos de imagen.

El francés conserva cerca del 80% de los ingresos derivados de esos derechos, una proporción superior al reparto habitual del 50% entre los futbolistas y sus clubes. Por eso, las consecuencias comerciales de la polémica también podrían repercutir en los beneficios que obtiene la entidad.