El golpe económico que amenaza al Real Madrid por el caso Mbappé
Pese a las disculpas de Kylian Mbappé, la polémica que protagonizó en China trascendió el terreno deportivo y encendió las alarmas en el Real Madrid.
El rechazo generado por sus declaraciones y las posteriores campañas de boicot amenazan con afectar distintas fuentes de ingresos del club, desde la venta de camisetas hasta el reparto de los derechos televisivos de LaLiga.
El merchandising, uno de los principales riesgos
China representa entre el 10% y el 15% del merchandising internacional del Real Madrid, un mercado especialmente relevante por la popularidad del fútbol europeo en el país asiático. En ese escenario, la camiseta de Mbappé, la más vendida del plantel, se convirtió en uno de los productos que podrían sufrir las consecuencias de la polémica.
En plataformas como Dongqiudi, uno de los principales foros de fútbol chinos, comenzaron a circular iniciativas para promover el boicot a los productos oficiales del delantero. Además, RedNote empezó a retirar contenidos relacionados con el francés, con quien mantenía acuerdos de colaboración y campañas publicitarias.
La suspensión de LaLiga también afecta al Madrid
Otro de los focos de preocupación está relacionado con los derechos audiovisuales. La televisión estatal china CCTV suspendió las retransmisiones de LaLiga en medio de la controversia, una decisión que afecta a la exposición internacional de la competencia y puede repercutir en sus acuerdos comerciales.
La patronal del fútbol español distribuyó 1.432 millones de euros entre los clubes de Primera y Segunda División por derechos televisivos. De ese total, cerca de 160 millones correspondieron al Real Madrid.
Una eventual pérdida de ingresos en el mercado chino podría afectar al reparto futuro, aunque no implica que el club vaya a perder automáticamente una parte de esa cantidad. La repercusión dependerá de cómo evolucione la situación y de las consecuencias que tenga sobre los contratos audiovisuales internacionales.
Los patrocinios, otro frente abierto
La crisis también alcanzó los acuerdos comerciales personales de Mbappé. Según la revista Forbes, el delantero genera alrededor de 100 millones de dólares anuales, de los cuales unos 30 millones proceden de sus patrocinios y compromisos publicitarios.
Entre las empresas que anunciaron el fin de su colaboración con el futbolista figuran el grupo de bebidas Dongpeng y las compañías lácteas Mengniu y Milkground. Estas rupturas afectan directamente al jugador, aunque también pueden tener consecuencias indirectas para el Madrid, que negoció condiciones favorables sobre sus derechos de imagen.
El francés conserva cerca del 80% de los ingresos derivados de esos derechos, una proporción superior al reparto habitual del 50% entre los futbolistas y sus clubes. Por eso, las consecuencias comerciales de la polémica también podrían repercutir en los beneficios que obtiene la entidad.
Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.