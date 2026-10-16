El jugador del Flamengo que está en la mira de los Tigres

Tigres ya valora alternativas para fortalecer su plantilla de cara al mercado de invierno y uno de los nombres que aparece en su radar es Anthony Valencia. El extremo ecuatoriano de 23 años atraviesa una etapa complicada en Flamengo, donde la falta de oportunidades podría impulsar su salida.

El ecuatoriano ha encontrado numerosas dificultades para consolidarse dentro de un plantel repleto de estrellas internacionales. La enorme competencia por los puestos ofensivos ha limitado y mucho su participación, situación que tiene al extremo valorando un cambio de equipo en el corto plazo.

¡Sería un fichajazo! 🐯🇪🇨



Anthony Valencia del Flamengo está en carpeta de Tigres.



Bajo un plan de austeridad para encarar nuevos fichajes a bajo presupuesto, los Felinos buscan un préstamo estelar con el Mengão.



El extremo ecuatoriano de 23 años ha sumado muy pocos minutos. pic.twitter.com/PTjIZfAAwm — Futbol Total (@futboltotal) October 15, 2026

Ante este escenario, Tigres contempla la posibilidad de ofrecerle una alternativa para recuperar continuidad competitiva. La gerencia de la UANL entiende que Valencia tiene condiciones físicas y técnicas que en un fútbol como el de la Liga MX pueden llevarse a sur un jugador diferencial.

Sin embargo, la intención del conjunto regio no pasa por realizar una inversión millonaria de manera inmediata. Las financias del club hoy mismo no son las mejores, por lo que, no hay apertura a realizar gastos de alto riesgo en el corto o mediano plazo.

Flamengo v Mirassol - Brasileirao 2026 | Sports Press Photo/GettyImages

La fórmula que más interesa a Tigres consiste en negociar una cesión por un año completo. Dicho lapso de tiempo sería un periodo de prueba para que Valencia deje en claro que puede marcar diferencias enormes dentro de la Liga MX y por ende, motivar a los de la UANL a hacerse con el cien por ciento de su carta.

De esta manera, Tigres busca reducir los riesgos económicos de la operación, evitando desmbolsar una cantidad considerable por un futbolista que actualmente no disfruta de la continuidad necesaria para demostrar todas sus condiciones.

Por su parte, Flamengo tendría que analizar las ventajas deportivas de permitir la salida temporal del ecuatoriano. Una cesión podría representar una oportunidad para que Valencia acumule minutos, recupere protagonismo y aumente su valoración dentro del mercado, sobre todo valorando su rol de casi olvidado en el campeón de América.