El jugador del América que suena como una de las grandes sorpresas en la convocatoria de la selección mexicana

La selección mexicana alista novedades para su próxima convocatoria y una de las más llamativas será el regreso de Kevin Álvarez. El lateral derecho del América volverá a vestir la camiseta nacional por decisión de Rafael Márquez, quien ha optado por darle una nueva oportunidad después de un prolongado periodo de ausencia.

La determinación del entrenador mexicano resulta sorpresiva considerando el complicado presente que ha atravesado el futbolista durante los últimos años. Álvarez se ha convertido en uno de los elementos más cuestionados del fútbol mexicano. Tanto su bajo rendimiento en el campo, como su vida fuera del mismo, le han puesto en el foco.

REGRESA.



Kevin Álvarez será una de las novedades de Rafael Márquez para la Lateral Derecha. pic.twitter.com/WdNoidEGWV — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) November 5, 2026

Sin embargo, la llegada de Guillermo Almada al banquillo azulcrema ha representado un cambio importante para el defensor. El entrenador uruguayo le ha concedido mayor participación dentro del equipo, permitiéndole recuperar minutos y protagonismo, más allá de que su nivel tampoco roza lo extraordinario.

Este incremento de actividad parece haber sido suficiente para convencer a Rafael Márquez de incluirlo nuevamente en sus planes. El seleccionador sigue a la caza de un lateral derecho estelar y la decisión ahora mismo es darle una vida extra a Kevin.

America Vs Xolos - Liga BBVA MX Apertura Tournament 2026 | NurPhoto/GettyImages

Cabe recordar que Kevin Álvarez acumula prácticamente un año sin participar con la selección mexicana. Su última aparición internacional ocurrió en noviembre de 2025, cuando disputó un encuentro frente a Paraguay, mismo que la selección mexicana perdió.

El posible regreso también representa un desafío considerable para el futbolista, quien deberá responder a la confianza depositada por Márquez. Su historial reciente ha estado marcado por cuestionamientos relacionados con su rendimiento, particularmente en labores defensivas, algo que seguramente el mejor zaguero en la historia de México buscará corregir.

De esta manera, Álvarez apunta a convertirse en uno de los nombres más inesperados del siguiente llamado de México. Como no podría ser de otra forma, su retorno divide opiniones ya mismo.

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