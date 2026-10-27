El Manchester United define el futuro de Michael Carrick

El Manchester United ha tomado una decisión sobre el futuro inmediato de Michael Carrick. Pese al complejo presente deportivo del equipo y los cuestionamientos alrededor de su continuidad, la directiva ha descartado despedir al entrenador inglés antes del próximo duelo de Premier League, aunque su permanencia sigue estando bajo evaluación.

De acuerdo con información de BBC Sport, Carrick continuará al frente del conjunto de Old Trafford para enfrentar al Chelsea este fin de semana. El club quiere darle esa última vida a un sujeto que es al final del camino una leyenda de la era más ganadora de la institución.

Michael Carrick will 𝐫𝐞𝐦𝐚𝐢𝐧 𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐚𝐫𝐠𝐞 of Manchester United for their trip to Chelsea this weekend.



Sources have told BBC Sport that Carrick will be given the opportunity to turn things around at Old Trafford following a dismal start to the season. pic.twitter.com/mSThJihxsW — BBC Sport (@BBCSport) October 27, 2026

Sin embargo, la continuidad del estratega va condicionanda. Una nueva derrota frente al conjunto londinense podría provocar su destitución inmediata, considerando la delicada situación deportiva que atraviesa el Manchester United. El compromiso adquiere así una importancia dterminante para el futuro del entrenador y del proyecto institucional.

La dirigencia entiende que los resultados necesitan mejorar cuanto antes, pero también reconoce que realizar otro cambio en el banquillo representa una decisión importante. Por ahora, Carrick conserva el respaldo necesario para preparar el siguiente encuentro, al menos, por parte de la directiva.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Marco Luzzani/GettyImages

Entre los aficionados existe una percepción particular sobre la responsabilidad del entrenador en esta crisis. La mayor parte de la grada considera que Michael es meramente una víctima de la crisis que vive el club de muchos años atrás.

Esta postura responde a la sensación de que las dificultades del equipo van mucho más allá de la figura del director técnico. Durante años, la afición ha apuntado contra los dueños del club por la forma en que han llevado al United y ahora, los ataques también se dirigen hacia el plantel.

El enfrentamiento contra el Chelsea podría convertirse en un punto de inflexión para Michael Carrick. Una victoria permitiría recuperar confianza y fortalecer su posición dentro de la institución, mientras que una derrota aumentaría considerablemente las posibilidades de una salida. Por ahora, Manchester United apuesta por la continuidad, aunque condicionada a resultados inmediatos.