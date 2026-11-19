La salida de JJ Gabriel del Manchester United está lejos de resolverse. Aunque el delantero de 16 años publicó un video de despedida y tendría encaminada su llegada al Real Madrid, todavía figura oficialmente como jugador del conjunto inglés hasta el final de la presente temporada.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

En este contexto, los Red Devils analizan llevar el caso ante la FIFA por presuntas negociaciones irregulares con la directiva española.

El joven que despertó el interés de Europa

Gabriel es una de las grandes promesas surgidas de las divisiones inferiores del United. Pese a que todavía no debutó con el primer equipo, su proyección habría despertado el interés de varios gigantes europeos.

En septiembre, llamó la atención con un hat-trick en su estreno en la UEFA Youth League con el equipo Sub-19, pero desde entonces no habría vuelto a tener contacto con la institución.

La falta de oportunidades en el primer equipo y las diferencias con su entorno habrían acelerado su decisión de marcharse. El futbolista incluso viajó a Barcelona para continuar entrenándose de manera individual mientras definía su futuro.

🔴🔜⚪ NO DEBUTÓ, DEJÓ EL UNITED DE POCH Y SE DESPIDIÓ COMO UNA LEYENDA



✍️ JJ Gabriel, el joven inglés de 16 años que es una de las grandes promesas del fútbol, es tendencia por su salida del Manchester: lo anunció en sus redes y tiene todo listo para jugar en Real Madrid



👉… pic.twitter.com/itkul2QLIj — SportsCenter (@SC_ESPN) November 18, 2026

El Bayern Múnich, el Paris Saint-Germain, el Arsenal y el Manchester City también aparecieron entre los clubes interesados, aunque el Real Madrid tomó la delantera y tendría un acuerdo verbal para incorporarlo en enero.

¿Por qué el Manchester United amenaza con acudir a la FIFA?

El principal argumento del conjunto inglés no estaría relacionado con el monto de la operación, sino con la manera en que se habrían desarrollado las conversaciones. Según informó The Times, desde Old Trafford sospechan que representantes de otros clubes mantuvieron contactos con el entorno del futbolista durante el verano europeo sin solicitar previamente autorización.

Esta situación podría encuadrarse en una práctica conocida como tapping up, que consiste en negociar con un jugador sin informar antes a su equipo. El artículo 18, apartado 3, del Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA establece que cualquier institución interesada en contratar a un futbolista profesional debe comunicarlo por escrito a su club antes de iniciar negociaciones.

Si el Manchester United consigue reunir pruebas de una posible infracción, podría presentar una denuncia ante el organismo internacional.

El pasaporte europeo facilita su llegada a España

Uno de los aspectos que favorece la operación es la situación documental de Gabriel. Al tener 16 años, su traspaso desde Inglaterra hacia un país de la Unión Europea está sujeto a restricciones específicas de la FIFA para las transferencias internacionales de menores.

Sin embargo, el delantero cuenta con un pasaporte de la UE gracias a la ascendencia chipriota de su madre, un factor que facilitaría su incorporación al fútbol español.

Por este motivo, el conflicto no estaría centrado en una prohibición automática para que el juvenil se marche al Madrid, sino en determinar si existieron contactos irregulares antes de alcanzar un entendimiento entre las partes. Su situación contractual y federativa todavía deberá resolverse para completar definitivamente el movimiento.

Una disputa que no tendría como objetivo el dinero

En el United consideran que la compensación económica por la formación del delantero no es el aspecto más importante de esta disputa. Por tratarse de un futbolista menor de edad, el club inglés tiene derecho a recibir una indemnización por su desarrollo, aunque las estimaciones mencionadas sitúan la cifra alrededor de los 300.000 euros.

El Manchester United analiza denunciar ante la FIFA las negociaciones por JJ Gabriel | Ash Donelon/GettyImages

La prioridad de los Red Devils sería obtener una respuesta institucional y defender su postura ante lo que consideran una actuación irregular. De hecho, la intención sería buscar justicia y proteger la reputación del club, más que conseguir una mejora económica en las condiciones de salida del juvenil.

¿Puede frustrarse su llegada al Real Madrid?

Pese a la amenaza legal, el desembarco de Gabriel en el Real Madrid seguiría su curso natural. Las negociaciones son consideradas muy avanzadas, aunque todavía no existe un acuerdo definitivo entre ambas instituciones. Además, el Manchester United no habría recibido comunicaciones oficiales de ningún organismo para iniciar el proceso de desvinculación federativa del futbolista.

Por ahora, tampoco se habrían producido conversaciones formales entre los dos clubes. Sin embargo, la postura de la directiva de los Red Devils no apuntaría directamente a impedir la carrera del delantero, ya que la institución mantendría una política de no responsabilizar al jugador por las decisiones que considera tomadas por los adultos de su entorno.

Así, salvo que aparezcan pruebas que modifiquen el escenario, el Real Madrid seguiría siendo el destino más probable para una de las promesas más codiciadas del fútbol europeo.

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