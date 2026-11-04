El Manchester United iguala una marca histórica del Real Madrid en la UEFA Champions League

El Manchester United consiguió una victoria con un significado especial en la UEFA Champions League 2026/27.

El conjunto de Michael Carrick derrotó 3-2 a la Roma después de comenzar dos goles abajo en el marcador y, además de quedarse con tres puntos importantes, alcanzó un récord histórico que hasta ahora compartía exclusivamente con el Real Madrid.

Una remontada que terminó en los libros de historia

El encuentro parecía encaminarse hacia una noche complicada para el United; la Roma consiguió construir una ventaja de 2-0 y puso contra las cuerdas al equipo inglés, que necesitaba reaccionar para evitar una derrota que podía complicar sus aspiraciones en la fase de grupos.

Sin embargo, los Red Devils encontraron los caminos para cambiar el desarrollo del partido y terminaron celebrando un triunfo contundente.

4 - No team have won more UEFA Champions League games from two or more goals behind than Manchester United (also Real Madrid).



Salvation. pic.twitter.com/sclavosZVa — OptaJoe (@OptaJoe) November 3, 2026

La reacción no solamente tuvo valor por los tres puntos obtenidos, sino también por el registro estadístico que dejó: de acuerdo con los datos de Opta, el Manchester United alcanzó las cuatro victorias en la historia de la Champions League después de encontrarse en desventaja por dos o más goles.

De esta manera, igualó al Madrid como el equipo que más veces consiguió ganar un encuentro en esas condiciones. Aunque se trata de una situación poco habitual en una competición de este nivel, ambos clubes consiguieron convertir escenarios adversos en triunfos memorables.

La Roma volvió a sufrir una remontada de dos goles

La derrota también dejó un dato llamativo para el conjunto italiano. Según los registros estadísticos, esta fue la tercera ocasión en la que la Roma perdió un partido de Champions League después de haber conseguido una ventaja de dos tantos. Lo más curioso es que dos de esos antecedentes se produjeron frente al Real Madrid y al United durante esta misma temporada.

El antecedente ante el equipo español ya había representado un golpe para los italianos, que tampoco pudieron sostener una diferencia favorable frente al conjunto blanco. Ahora, la historia volvió a repetirse contra los ingleses, que encontraron la manera de aprovechar la reacción y quedarse con el resultado.

Así quedó la clasificación de ambos equipos

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Más allá del récord conseguido por el Manchester United, el resultado también tuvo consecuencias en la tabla de posiciones de la fase de grupos. Después de cuatro jornadas disputadas, el conjunto inglés alcanzó los seis puntos y se ubicó en la decimoséptima posición, mientras que la Roma permaneció con cuatro unidades en el decimonoveno lugar.

La diferencia entre ambos todavía permite pensar en una pelea abierta por mejorar posiciones y acercarse a los puestos de clasificación.

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