El Manchester United decide sancionar a Lisandro Martínez

La derrota del Manchester United frente al Atlético de Madrid, por la segunda jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27, desató una polémica que terminó con una sanción económica para Lisandro Martínez.

El argentino cuestionó públicamente las decisiones de la dirigencia durante el último mercado de pases y manifestó su disconformidad con la calidad de los refuerzos incorporados al plantel.

Sus declaraciones expusieron un malestar que, según trascendió, va más allá de un resultado adverso; el futbolista considera que el equipo necesita una mayor inversión para volver a competir por los principales títulos.

La reunión con Michael Carrick y los directivos

Después del episodio, Martínez mantuvo una conversación con Michael Carrick y los responsables del club. El encuentro permitió que ambas partes intercambiaran sus puntos de vista y abordaran lo sucedido tras el partido ante el conjunto español.

🚨 Manchester United have fined Lisandro Martínez as punishment and consider the case now closed.



Lisandro spoke to Carrick and the directors to clarify the situation, apologize then now moving on.



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Como consecuencia de la reunión, la directiva decidió imponerle una multa económica y dar por cerrado el asunto disciplinario. La intención es dejar atrás la controversia y concentrar los esfuerzos en los compromisos deportivos, aunque el hecho volvió a poner bajo la lupa la relación entre el argentino y la conducción del United.

El defensor reconoció su error y pidió disculpas

El propio Martínez difundió un comunicado en el que reconoció que la frustración por la derrota influyó en sus declaraciones; el central admitió que eligió un momento y un contexto poco apropiados para expresar su opinión, por lo que ofreció disculpas.

Además, destacó la importancia de mantener la unidad dentro del vestuario y aseguró que las personas que trabajan en la institución comparten el objetivo de devolverle al club el éxito que esperan sus seguidores.

Aún así, la disculpa no elimina las dudas sobre su futuro, especialmente porque su situación contractual también aparece como un factor relevante en el escenario que se abre para la próxima temporada.

El Barcelona aparece como una alternativa

El contrato de Lisandro con el Manchester United vence en junio de 2027 y, si no alcanza un acuerdo para renovar, el defensor podría negociar libremente con otros clubes a partir de enero de ese año, con vistas a incorporarse como agente libre una vez finalizado su vínculo.

Manchester United v Leeds United - Premier League | Carl Recine/GettyImages

En ese contexto, el FC Barcelona sigue de cerca su situación. La entidad catalana valora al argentino desde hace varias temporadas y considera que su perfil podría encajar en la búsqueda de un marcador central zurdo; su eventual llegada sin costo de transferencia representaría una oportunidad para reforzar la defensa.

De igual manera, la evolución del proyecto deportivo en Old Trafford y las conversaciones contractuales serán determinantes para saber si el argentino continúa en Inglaterra o abre una nueva etapa en su carrera.

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