El mensaje de Henry Martín a Rafael Márquez tras quedar fuera de la selección mexicana
Por segundo parón de selecciones consecutivo, Rafael Márquez prefirió no tomar en cuenta a Henry Martín dentro de su lista de convocados. Lo anterior, llama la atención especialmente debido a que el delantero del América es el goleador mexicano con más anotaciones dentro de la Liga MX.
Tras este hecho, Henry ha roto el silencio y respondió a la postura de Márquez, afirmando que no es algo que esté en sus manos y que tampoco es su prioridad deportiva.
No, no, injusticia no. Cada entrenador, sobre todo el de la selección, tiene la autoridad y la decisión de elegir a sus jugadores. Uno trabaja no para estar en selección, uno trabaja para su club, y el plus, el extra y la cereza del pastel es eso, ir a selección.Henry Martín
Más allá de sus declaraciones, Henry afirma que la puerta a la selección mexicana sigue abierta dentro de su carrera y si el llamado llega, lo ha de encarar con total compromiso.
Nosotros nos enfocamos cien por ciento en el equipo, los resultados llegan solos. Si me toca en algún momento voy a estar feliz; a la selección, como dije anteriormente, es imposible decirle que no porque es el orgullo, la pasión y lo más grande que puedes tener como deportista, que es representar a tu país.Henry Martín
Para cerrar, Martín mandó un mensaje positivo donde sea suerte a la nueva generación de jugadores nacionales.
Los jugadores que están llevando han hecho las cosas bien, han trabajado y son el futuro de la selección. Estamos al 100% para apoyarlos y desearles lo mejor. Desde donde nos toque vamos a darle todos los ánimos. Se viene una buena Fecha FIFA y va a ser un partido muy difícil. Jugar en Jamaica no es nada fácil y todos los jugadores que están yendo lo saben, saben que tienen que dar el extra para poder sacar los resultados.Henry Martín
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.