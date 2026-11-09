El mensaje de Henry Martín a Rafael Márquez tras quedar fuera de la selección mexicana

Por segundo parón de selecciones consecutivo, Rafael Márquez prefirió no tomar en cuenta a Henry Martín dentro de su lista de convocados. Lo anterior, llama la atención especialmente debido a que el delantero del América es el goleador mexicano con más anotaciones dentro de la Liga MX.

Tras este hecho, Henry ha roto el silencio y respondió a la postura de Márquez, afirmando que no es algo que esté en sus manos y que tampoco es su prioridad deportiva.

Mexico v Colombia - International Friendly | Jamie Sabau/GettyImages

No, no, injusticia no. Cada entrenador, sobre todo el de la selección, tiene la autoridad y la decisión de elegir a sus jugadores. Uno trabaja no para estar en selección, uno trabaja para su club, y el plus, el extra y la cereza del pastel es eso, ir a selección. Henry Martín

Más allá de sus declaraciones, Henry afirma que la puerta a la selección mexicana sigue abierta dentro de su carrera y si el llamado llega, lo ha de encarar con total compromiso.

Nosotros nos enfocamos cien por ciento en el equipo, los resultados llegan solos. Si me toca en algún momento voy a estar feliz; a la selección, como dije anteriormente, es imposible decirle que no porque es el orgullo, la pasión y lo más grande que puedes tener como deportista, que es representar a tu país. Henry Martín

Para cerrar, Martín mandó un mensaje positivo donde sea suerte a la nueva generación de jugadores nacionales.

Los jugadores que están llevando han hecho las cosas bien, han trabajado y son el futuro de la selección. Estamos al 100% para apoyarlos y desearles lo mejor. Desde donde nos toque vamos a darle todos los ánimos. Se viene una buena Fecha FIFA y va a ser un partido muy difícil. Jugar en Jamaica no es nada fácil y todos los jugadores que están yendo lo saben, saben que tienen que dar el extra para poder sacar los resultados. Henry Martín

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