El motivo por el que el FC Barcelona denuncia al Paris Saint-Germain ante la UEFA

El FC Barcelona sufrió una amarga derrota por 4-2 ante el Paris Saint-Germain en la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27.

Sin embargo, el resultado no fue el único foco de atención de la noche: antes del inicio del encuentro, los hinchas del conjunto parisino desplegaron una polémica bandera que provocó el malestar del club catalán, que posteriormente presentó una queja formal ante la UEFA por lo sucedido.

La imagen que desató la polémica

Detrás de uno de los arcos, los hinchas del PSG exhibieron una enorme bandera con una figura enmascarada que utilizaba una motosierra para destruir el escudo del Barcelona. Debajo del dibujo, una frase acompañaba la escena: "Masacre al estilo parisino".

“Masacre a la parisina”.



El tifo de los ultras del PSG para recibir al Barça. pic.twitter.com/DDMBVEkCE2 — Andrés Onrubia Ramos (@AndiOnrubia) October 20, 2026

La puesta en escena incluyó efectos pirotécnicos que simulaban las chispas de la herramienta mientras destrozaba el emblema azulgrana. El diseño, inspirado en la película de terror La masacre de Texas, generó malestar en la entidad española, que consideró el mensaje excesivamente agresivo y ofensivo.

El Barcelona acudió a la UEFA

Según informó un portavoz del conjunto catalán, el club trasladó su malestar a un delegado de la UEFA después del encuentro. La queja no se limitó al contenido de la bandera, sino que también incluyó los cánticos ofensivos que, de acuerdo con la institución blaugrana, se escucharon desde las gradas.

El reglamento disciplinario del organismo europeo contempla posibles sanciones por mensajes provocadores e inapropiados en acontecimientos deportivos. Estas medidas pueden aplicarse cuando se utilizan gestos, palabras, objetos u otros elementos para transmitir ese tipo de contenidos.

Para una primera infracción de esta naturaleza, la normativa prevé una multa de 10.000 euros. Sin embargo, una eventual sanción dependerá de la evaluación que realice la UEFA sobre los hechos denunciados y las circunstancias del incidente.

El PSG ganó, pero la polémica se llevó las miradas

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Xavier Laine/GettyImages

El conjunto parisino se quedó con el triunfo europeo y mantuvo su paso perfecto en la Champions League, con tres victorias en igual cantidad de partidos. Del otro lado, la derrota representó el primer tropiezo del Barcelona en la temporada y puso fin a una seguidilla de 11 triunfos consecutivos.

Sin embargo, la denuncia por el polémico recibimiento de los hinchas del PSG ahora pone el foco en una posible intervención de la UEFA.

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