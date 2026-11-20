Este viernes 20 de noviembre, José Mourinho se presentó a la rueda de prensa habitual que brinda el Real Madrid en la previa a cada partido.



Los merengues se enfrentarán el sábado al Celta de Vigo, con la ilusión de alcanzar al Barcelona en lo más alto de las posiciones. Vale aclarar que los culés jugarán el domingo ante el Villarreal.

Real Madrid Training Session | NurPhoto/GettyImages

El luso no dejó tema sin tocar: los privilegios que no tendrá Vinicius Jr, el futuro de Endrick, la actualidad del equipo y más. Sin embargo, sobre el cierre, el entrenador fue consultado por su compatriota Cristiano Ronaldo y la renuncia al seleccionado nacional.

Incluso antes de que el periodista terminara de formular la pregunta, Mourinho comenzó a mover el dedo, dejando bien claro que no tenía ningún interés en hablar del tema.

“No, no, no, no, no”, dijo Mourinho. "Como portugués, lo único que diré es que quiero que Portugal siga ganando. Después de eso, me desentiendo del tema y no digo nada más. Gracias". Luego, se levantó rápidamente y abandonó el escenario, dando por terminada la rueda de prensa.

😳 𝐌𝐨𝐮𝐫𝐢𝐧𝐡𝐨 𝐧𝐨 𝐪𝐮𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐛𝐞𝐫 𝐧𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞 𝐂𝐫𝐢𝐬𝐭𝐢𝐚𝐧𝐨 𝐑𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨



🗣️ "Quiero que Portugal gane siempre, luego me limpio las manos y no hablo" pic.twitter.com/elP2nma5Fw — Diario SPORT (@sport) November 20, 2026

Mourinho y Ronaldo: una relación de idas y vueltas

Ronaldo había pasado un año en el Real Madrid antes de que Mourinho llegara al banquillo en 2010. Muchos temían que fuera un encuentro incómodo entre dos figuras carismáticas que ya se habían lanzado pullas en Inglaterra.

Cuando el Manchester United de Ronaldo venció al Chelsea de Mourinho en la final de la Premier League 2006-07, el extremo afirmó que Mourinho "no sabe admitir sus propios fracasos". En respuesta, Mourinho llamó a Ronaldo "mentiroso", lo acusó de falta de respeto y argumentó que la falta de educación durante su infancia era la causa de esos comentarios.

"No tengo ningún problema con el chico", concluyó la respuesta de Mourinho.

En Madrid ya se percibían rumores de descontento desde el principio, e incluso se ha informado de que ambos estuvieron a punto de llegar a las manos en enero de 2013. Si bien esto ocurrió en privado, ninguno de los dos logró ocultar por completo sus diferencias al público durante su etapa juntos. Ronaldo afirmó que el futuro de Mourinho en el Madrid le era indiferente, antes de celebrar un gol en la victoria por 6-2 contra el Málaga en mayo de 2013 con un arrebato dirigido a Mourinho. El técnico se marcharía poco después.

“Solo tuve un problema con él, muy simple, muy básico, que era cuando un entrenador critica a un jugador desde un punto de vista táctico tratando de mejorar lo que, en mi opinión, podría haberse mejorado”, reflexionó Mourinho posteriormente.

“En ese momento no lo tomó muy bien porque tal vez piensa que lo sabe todo y que el entrenador no puede ayudarlo a seguir mejorando.”

La separación pareció ayudar a que ambos estrecharan lazos. De hecho, Ronaldo ha nombrado a Mourinho como el mejor entrenador de su carrera, mientras que Mourinho ha reconocido repetidamente el talento de Ronaldo y lo ha descrito como "uno de los mejores jugadores de todos los tiempos".

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