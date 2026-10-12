El motivo por el que Vinícius podrá jugar el próximo partido del Real Madrid

Vinícius Júnior vio la tarjeta roja por cuarta vez en su trayectoria profesional. Su última falta de disciplina resultó bastante extraña, teniendo en cuenta que se produjo justo después de que, aparentemente, hubiera dado al Real Madrid una ventaja de 2-0 en su partido de LaLiga contra el Villarreal.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

El sencillo remate, fruto de una brillante jugada de Jude Bellingham por la banda izquierda, parecía poner fin a seis semanas sin marcar un gol de jugada. El brasileño lo celebró como de costumbre, acompañado por José Mourinho, pero la alegría duró poco.

La intervención del árbitro asistente de vídeo no solo anuló el gol del brasileño, sino que las repeticiones también mostraron que la posición ventajosa de Vinícius Jr al superar a Nathan Saliba se había conseguido tirándole del pelo.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Diego Souto/GettyImages

Según la Regla 12 de la IFAB, eso constituye conducta violenta por lo que la tarjeta roja fue justa.

Un furioso Mourinho se negó a hablar con los medios tras el partido, y Vinícius Jr. está pendiente de recibir la sanción. Sin embargo, el Madrid podrá contar con su estrella brasileña para su próximo partido.

Por qué Vinícius Júnior no está sancionado para el próximo partido del Real Madrid en la Champions League

Es poco probable que el informe del árbitro Isidro Díaz de Mera beneficie al jugador, y el Madrid, que va a recurrir la sanción, prevé que Vinícius Jr. reciba una suspensión de tres partidos, por lo que ser perdería el primer Clásico de la temporada.

Los blancos tienen previstos dos partidos de Champions durante ese periodo, pero las sanciones en la liga nacional no se trasladan a las competiciones europeas. El brasileño tendrá que cumplir su sanción en LaLiga, lo que significa que, si su castigo es de tres partidos, se perderá los encuentros contra el Sevilla, el Barcelona y el Racing de Santander antes de volver contra el Valencia el 8 de noviembre.

Real Madrid v Villarreal CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

La Champions League toma verdadero impulso en las próximas semanas. Tras una única jornada de la fase de grupos disputada en este inicio de la temporada, el Madrid tiene tres partidos europeos antes del próximo parón de selecciones del mes de noviembre. Le esperan la Roma, el RB Leipzig y el AEK de Atenas. Si no sufre ninguna lesión, Vinícius Jr. estará disponible para los tres partidos.

Mourinho atraviesa un momento crucial con el Real Madrid, que aún no ha convencido a la mayoría de que es el hombre adecuado para ayudar a los blancos a arrebatarle el título nacional al Barcelona. Además, cualquier resultado que no sea una nueva conquista total de Europa se consideraría un fracaso para los quince veces campeones de Europa, y Mourinho no ha vuelto a levantar la orejona desde que llevó al Inter de Milán a conseguir el triplete en 2010.

Uno de los próximos rivales del Madrid, la Roma, dará un suspiro de alivio tras la expulsión de Donyell Malen en el empate de la Serie A contra el Como el domingo. Malen, que ha sido uno de los jugadores más prolíficos del planeta en lo que va de año, cumplirá su sanción en la Serie A y podrá jugar cuando los Giallarossi reciban al equipo de Mourinho en la segunda jornada de la fase de grupos, el miércoles.

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