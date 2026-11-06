El nuevo salario de Harry Kane comparado con el de Messi, Cristiano Ronaldo y Mbappé

Harry Kane atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Después de conquistar el Balón de Oro de 2026, el delantero acordó una extensión de su contrato con el Bayern Múnich hasta 2029, en una operación que también representa un reconocimiento a su importancia dentro del proyecto deportivo del conjunto alemán.

Además, el nuevo vínculo lo mantendría entre los salarios más elevados de Europa. Según las estimaciones, el inglés percibirá alrededor de 25 millones de euros brutos por temporada, una cifra que puede superar los 30 millones si se incluyen los diferentes incentivos por rendimiento.

El salario de Harry Kane en el Bayern Múnich

Desde su llegada a la Bundesliga en 2023, Kane se transformó en una de las principales referencias ofensivas del Bayern. La institución desembolsó aproximadamente 95 millones de euros por su fichaje y ahora decidió asegurar su continuidad con uno de los contratos más importantes de su historia.

❤️🤍 Harry Kane on signing new deal at FC Bayern until June 2029: “I feel at home at FC Bayern: I love the club, the fans, the city of Munich”.



“We have a fantastic team and a fantastic coach in Vincent Kompany. It makes me very proud to be part of this club”. pic.twitter.com/bjejA9Q7ZS — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) November 5, 2026

Con una remuneración cercana a los 500.000 euros semanales, el delantero superaría a otros referentes del fútbol europeo en materia de salario fijo. No obstante, su posición cambia cuando se amplía la comparación a figuras que juegan fuera del continente.

¿Cómo queda frente a las principales estrellas?

La diferencia más importante aparece al observar los ingresos de Cristiano Ronaldo. El portugués, que juega en el Al-Nassr de Arabia Saudita, cuenta con un contrato extraordinario que ronda los 200 millones de euros brutos anuales en salario base. De esta manera, percibe aproximadamente ocho veces más que Kane.

En Europa, uno de sus principales competidores económicos es Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid tiene un salario fijo estimado de 31,25 millones de euros por temporada, por encima del nuevo contrato del inglés.

Además, su acuerdo contempla una prima de fichaje superior a los 100 millones de euros, distribuida durante los años de vinculación, y una participación importante en sus derechos de imagen.

A su vez, Lionel Messi presenta un escenario diferente: el argentino tiene un salario base cercano a los 25 millones de dólares anuales en el Inter Miami, equivalente a unos 23 millones de euros. Sin embargo, sus ingresos totales aumentan considerablemente gracias a los acuerdos comerciales y los beneficios vinculados a los derechos de transmisión de la MLS.

Posición Jugador Salario semanal 1 Cristiano Ronaldo €4.007.692 2 Kylian Mbappé €600.962 3 Harry Kane €480.769 4 Lionel Messi US$480.769

Los futbolistas que más dinero ganan en 2026

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

Las diferencias también quedan reflejadas en el ranking de Forbes, que contempla tanto los ingresos deportivos como los comerciales. En su clasificación de 2026, Cristiano Ronaldo ocupa el primer puesto con 300 millones de dólares anuales, mientras que Messi aparece segundo con 145 millones y Mbappé completa el podio con 100 millones.

Kane, por su parte, ocupa la novena posición con ingresos estimados de 42 millones de dólares: 29 millones procedentes del fútbol y otros 13 millones vinculados a patrocinios y actividades comerciales.

El top 10 de Forbes para 2026

Posición Futbolista Ingresos anuales 1 Cristiano Ronaldo 300 millones USD 2 Lionel Messi 145 millones USD 3 Kylian Mbappé 100 millones USD 4 Erling Haaland 85 millones USD 5 Vinícius Júnior 76 millones USD 6 Lamine Yamal 55 millones USD 7 Sadio Mané 54 millones USD 8 Jude Bellingham 45 millones USD 9 Harry Kane 42 millones USD 10 Mohamed Salah 40 millones USD

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27