El plantel de Tigres estaría inconforme con las instalaciones del club

La plantilla de Tigres ha manifestado su inconformidad con las condiciones en las que desarrolla sus entrenamientos diarios. El malestar de los futbolistas está relacionado directamente con las instalaciones del Estadio Universitario, recinto que consideran poco adecuado para las prácticas cotidianas previas a los duelos oficiales.

De acuerdo con información compartida por Willie González en Multimedios Deportes, los integrantes del conjunto felino han solicitado dejar de entrenar diariamente en el Volcán. Los jugadores argumentan que la calidad del césped es mala, sobre todo para el trabajo diario.

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"Los jugadores de Tigres se acercaron a Vucetich para decirle que ya no quieren entrenar en el Universitario. La cancha del 'Volcán' es muy dura. Quieren hacerlo en el CET. Algo tiene qué hacer la directiva con el césped".



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La petición del plantel consiste en regresar a las instalaciones del Centro de Entrenamiento Tigre (CET), espacio que consideran mejor para realizar sus actividades habituales. Los futbolistas entienden que contar con una superficie adecuada resulta fundamental para desarrollar las sesiones de trabajo y reducir los riesgos de lesiones.

El descontento ya ha llegado directamente a Víctor Manuel Vucetich, entrenador del primer equipo, quien fue informado de la postura de sus dirigidos. Los jugadores piden al técnico cambiar de hogar, al menos para lo que resta de torneo regular y claro, una hipotética liguilla.

FBL-MEX-TIGRES-TOLUCA | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

La situación representa un asunto que deberá atender la directiva de Tigres, especialmente porque las condiciones del terreno de juego forman parte de las necesidades fundamentales de cualquier institución profesional. Es importante señalar que no es lo mismo encarar 90 minutos cada dos semanas en el Volcán, que realizar prácticas diarias.

Por ahora, la información difundida no establece que exista una decisión definitiva sobre el cambio de sede para los entrenamientos. Sin embargo, la solicitud colectiva refleja que el problma ha adquirido suficiente importancia dentro del vestidor como para involucrar directamente al cuerpo técnico encabezado por el experimentado entrenador mexicano.

El Centro de Entrenamiento Tigre aparece como la alternativa preferida por los integrantes del plantel, quienes buscan disponer de mejores condiciones para preparar sus compromisos. La posibilidad de modificar nuevamente la sede de trabajo dependerá de las decisiones que adopten los responsables deportivos y administrativos de la institución regia.