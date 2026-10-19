El Real Madrid acuerda la renovación de Thibaut Courtois hasta 2028

El Real Madrid avanza en la renovación de Thibaut Courtois: el merengue alcanzó un principio de acuerdo verbal con el arquero belga para prolongar su vínculo hasta junio de 2028, una temporada más de lo establecido en su contrato actual, que finaliza en 2027.

Según informó el periodista Fabrizio Romano, el entendimiento entre las partes está cerrado y se espera que la firma oficial llegue próximamente.

A sus 34 años, el portero continúa siendo una pieza fundamental para el equipo y la directiva considera que su rendimiento justifica asegurar su permanencia más allá de la próxima temporada.

⚪️🇧🇪 Thibaut Courtois until 2028: agreement closed with Real Madrid. pic.twitter.com/Op27j1zTuv — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 19, 2026

Courtois consigue una renovación que rompe la norma del Madrid

El nuevo acuerdo supondría una excepción dentro de la política habitual del Real Madrid con los futbolistas veteranos. Sin embargo, la situación de Courtois responde a un escenario diferente.

Su importancia bajo los tres palos, la experiencia acumulada y su influencia en el vestuario llevaron al club a avanzar con las conversaciones sin esperar a que su contrato entrara en la recta final. Si se concreta la extensión, el belga permanecerá en el Santiago Bernabéu hasta los 36 años, consolidando una etapa que comenzó en 2018, cuando llegó procedente del Chelsea.

Desde su incorporación, Courtois se convirtió en uno de los protagonistas de la etapa reciente del conjunto blanco. Sus intervenciones en encuentros decisivos, especialmente en las competiciones europeas, reforzaron su condición de referente y lo situaron entre los arqueros más importantes del fútbol internacional.

La portería merengue, con el futuro bajo control

La continuidad del belga también condicionará la planificación deportiva del Real Madrid para las próximas temporadas. Con Courtois como principal alternativa bajo los palos, el club podrá gestionar con mayor margen la búsqueda de un sucesor a largo plazo, sin la necesidad inmediata de realizar un cambio en una posición determinante.

Donyell Malen (Centre-Forward) of AS Roma scores against | SOPA Images/GettyImages

Por ahora, el acuerdo verbal representa un paso importante para garantizar la continuidad del arquero; a falta de la firma y del anuncio oficial, el Madrid se encamina a mantener a uno de sus referentes durante una temporada más, con la intención de sostener la estabilidad de su portería tanto en LaLiga como en Europa.

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