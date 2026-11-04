El Real Madrid, bajo la lupa: el CTA reconoce que no hubo penal sobre Mbappé ante el Racing

La victoria del Real Madrid frente al Racing de Santander por 3-0, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga 2026/27, quedó atravesada por una decisión arbitral que generó un fuerte reclamo del conjunto cántabro.

Días después del encuentro, el Comité Técnico de Árbitros se pronunció sobre la jugada más controvertida del partido y reconoció que el penal señalado sobre Kylian Mbappé fue una decisión equivocada. Además, consideró que el VAR tenía motivos suficientes para solicitar una revisión de la acción.

El CTA fue contundente sobre la caída de Mbappé

La evaluación del CTA en Tiempo de Revisión puso el foco en la intensidad del contacto y en la manera en que se desarrolló la acción. Según el análisis, el delantero llevaba la pelota dominada cuando buscó dejar atrás la marca de Prati; el italiano interpuso su brazo durante el intento de recuperación, pero no realizó un movimiento que condicionara de forma determinante el avance del francés.

‼️ ¡El CTA reconoce que no era penalti a Mbappé en el Racing - Real Madrid!



🔥 El organismo arbitral reconoce que la actuación de Munuera Montero y del VAR en la acción entre Prati y Mbappé fue incorrectahttps://t.co/lMU1m8bQ95 — Diario SPORT (@sport) November 4, 2026

Desde la perspectiva del comité arbitral, el forcejeo fue insuficiente para explicar la caída de Mbappé. La ausencia de una relación directa entre el contacto y el derribo resultó clave para descartar la infracción. Por lo tanto, el organismo entendió que el árbitro principal, José Luis Munuera Montero, no tenía motivos para señalar el punto penal.

El VAR también quedó bajo cuestionamiento

La revisión del CTA no se limitó a la actuación del árbitro que dirigió el encuentro y también puso el foco en los responsables del videoarbitraje, al considerar que debieron intervenir para corregir una decisión que no correspondía con lo sucedido sobre el campo de juego.

La postura del comité fue especialmente clara en este aspecto: la acción no debía terminar en penal y existían argumentos suficientes para que el VAR convocara a Munuera Montero a revisar las imágenes en el monitor. Sin embargo, la jugada continuó su curso sin que el árbitro modificara su determinación inicial.

El reconocimiento oficial supone un respaldo a las protestas que había expresado el Racing de Santander después del partido. La decisión había generado malestar en el equipo local, que consideró injusta la sanción en un encuentro en el que terminó perdiendo por una diferencia de tres goles.

El Real Madrid se quedó con los tres puntos

Real Racing Club de Santander v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Más allá de la rectificación arbitral, el resultado del encuentro no sufrió modificaciones. El Real Madrid se impuso y sumó tres puntos importantes en su objetivo de mantenerse en la pelea por el campeonato español.

Aún así, la equivocación volvió a poner bajo la lupa el funcionamiento del arbitraje y del VAR en LaLiga. La controversia quedó instalada, especialmente por tratarse de una acción que pudo haber sido corregida durante el propio partido.