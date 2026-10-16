El Real Madrid exige la renuncia de Javier Tebas tras sus polémicas declaraciones

La polémica entre el Real Madrid y Javier Tebas volvió a escalar después de que el presidente de LaLiga comparara las prácticas comunicativas del conjunto merengue con los métodos de propaganda utilizados por Joseph Goebbels durante la Alemania nazi.

Las declaraciones provocaron una inmediata reacción del club, que las consideró una ofensa grave y exigió la renuncia del dirigente a sus cargos en la asociación deportiva y en la Real Federación Española de Fútbol.

Tebas apuntó contra Real Madrid TV

La controversia comenzó cuando Tebas cuestionó públicamente el contenido de artículos periodísticos de Tomás González-Martín y Jesús Urdiola, relacionados con las críticas del Madrid al arbitraje español. El dirigente consideró que resultaba cada vez más difícil distinguir esas publicaciones de los comunicados oficiales de la directiva madridista.

Tomás Gonzalez Martin y Jesus Urdiola , cada día resulta más difícil distinguir vuestros artículos de un comunicado de la dirección del Real Madrid.Tomas sobretodo te has convertido en su portaCOZ oficial, hasta el extremo de utilizar expresiones idénticas a las que he escuchado… pic.twitter.com/RT5y7HQSC8 — Javier Tebas Medrano (@Tebasjavier) October 16, 2026

En ese contexto, señaló que el club organiza un discurso a través de diferentes portavoces, con Real Madrid TV como uno de sus principales canales. Además, cuestionó una supuesta estrategia basada en seleccionar determinados episodios, reiterar acusaciones y generar desconfianza.

Para describir ese comportamiento, estableció un paralelismo con las técnicas de Goebbels, centradas, según su explicación, en la repetición sistemática de mensajes, la construcción de adversarios y la presentación de los hechos en función de un relato.

Posteriormente, aclaró que su comparación se refería exclusivamente a esos mecanismos comunicativos y no a la ideología nazi ni a los aficionados merengues.

La respuesta del club y el pedido de dimisión

Aún así, la reacción del Real Madrid fue especialmente contundente: la institución consideró que las palabras del dirigente eran ofensivas y moralmente inaceptables, y sostuvo que su aclaración no reducía la gravedad de las declaraciones.

El club también denunció lo que considera una sucesión de ataques contra su presidente, su dirección y sus medios de comunicación. En su respuesta, rechazó que se le atribuyan responsabilidades por opiniones o actuaciones de periodistas ajenos a la entidad.

FC Barcelona v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

Sin embargo, el punto más delicado del comunicado estuvo relacionado con el caso Negreira.

El merengue defendió sus actuaciones en torno a la investigación sobre los pagos que el FC Barcelona realizó durante años a empresas vinculadas a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros, y sostuvo que Tebas debería utilizar sus responsabilidades institucionales para impulsar el esclarecimiento de los hechos, en lugar de cuestionar sus reclamos.

El comunicado también incluyó una exigencia de reforma del sistema arbitral y de las estructuras de gobierno, supervisión y disciplina de la RFEF, con una renovación de quienes ocuparon puestos de responsabilidad durante el período investigado.

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