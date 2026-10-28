El Real Madrid pide disculpas de forma oficial a China por la polémica con Kylian Mbappé

Tras un fin de semana de alegría por haber ganado el Clásico, el Real Madrid se adentró en días de mucha polémica por declaraciones de Kylian Mbappé al ya conocido meme de el dictador. En la imagen, aparece superpuesta su cara sobre la figura de Mao Zedong y el hecho de que el astro francés lo catalogue de "un dictador chino" resultó muy ofensivo en dicho país.

“Durante una entrevista reciente, reaccioné a una imagen mía en la que aparecía representado. Mi comentario fue desafortunado y ahora comprendo que ha herido a muchas personas en China”, dijo Mbappé en un comunicado emitido en sus redes sociales oficiales. “Pido disculpas a todas las personas a las que mis palabras hayan ofendido. No era en absoluto mi intención”, agregó.

FBL-CHINA-ADVERTISING-POLITICS-MBAPPE | JADE GAO/GettyImages

Ahora, tanto el Real Madrid como LaLiga intentarán mitigar los efectos de las eventuales represalias, ya que la televisión estatal china suspendió las retransmisiones de los encuentros del campeonato español. El futbolista, por su parte, perdió los contratos que tenía con las empresas Dongpeng, Mengniu y Milkground.

El comunicado oficial del Real Madrid

El Real Madrid C. F. desea expresar sus disculpas al pueblo chino por el malestar que hayan podido ocasionar las recientes palabras de nuestro jugador Kylian Mbappé.

Nuestro club mantiene un profundo respeto por China, su historia, su cultura y sus ciudadanos, así como por los millones de aficionados chinos que sienten cariño y admiración por el Real Madrid.

El club se suma a las disculpas públicas expresadas por Kylian Mbappé, en las que el propio jugador ha manifestado su arrepentimiento por sus palabras y ha reiterado su respeto hacia el pueblo chino.

El Real Madrid reafirma su compromiso con los valores de respeto, convivencia y entendimiento entre culturas, y expresa su deseo de seguir fortaleciendo los lazos de amistad y afecto que le unen a China y a sus ciudadanos.

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