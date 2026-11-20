Nico Paz podría volver a vestir la camiseta del Real Madrid en 2027. La directiva del conjunto español tendría entre sus planes recuperar al mediapunta argentino y para ello podría recurrir a una cláusula de recompra incluida en el acuerdo de su salida al Como de Italia.

De acuerdo con Melchor Ruiz, periodista de Deportes COPE, el club mantendría su intención de incorporarlo después de haber postergado la operación el pasado verano.

Los 80 millones que podrían cambiar su futuro

Para facilitar una eventual operación, la directiva del Madrid se aseguró una opción preferencial de compra por 80 millones de euros cuando negoció la salida del futbolista al conjunto italiano.

En el verano de 2025, la entidad española vendió el 50% de los derechos del argentino al Como por 60 millones de euros, después de que el equipo italiano desembolsara otros seis millones en 2024 para incorporarlo.

💣🇪🇸🇦🇷 REAL MADRID TIENE DECIDIDO RECOMPRAR A NICO PAZ AL COMO EN ¡¡80 MILLONES DE EUROS!! EN JUNIO DE 2027.



Lo confirma @COPE. pic.twitter.com/FitUxKDYdH — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 19, 2026

De esta manera, la tasación de Nico Paz alcanzaría actualmente los 120 millones de euros, aunque el mecanismo contractual permitiría al conjunto merengue intentar su regreso por una cifra considerablemente inferior. Según la información de Ruiz, el club tendría la intención de utilizar esa alternativa en 2027.

La decisión que frenó su regreso

El regreso del delantero pudo concretarse antes. Sin embargo, durante el pasado mercado estival, el propio jugador habría solicitado permanecer una temporada más en Italia para continuar con su desarrollo futbolístico. El Madrid habría respetado su decisión, consciente de que la continuidad y los minutos acumulados en el Como podían resultar fundamentales para su crecimiento.

En la vigente temporada 2026/27, el argentino suma tres goles y tres asistencias en diez partidos de la Serie A, con 824 minutos disputados. Además, en la UEFA Champions League registra tres tantos y cinco asistencias en cuatro presentaciones, números que reflejan su influencia en el equipo dirigido por Cesc Fàbregas.

La competencia que podría encontrar en el Bernabéu

Más allá de la intención de recuperarlo, el Real Madrid tendría que resolver una cuestión importante: qué lugar ocuparía el argentino dentro del plantel. La reciente renovación de Arda Güler hasta junio de 2032 refuerza la competencia por los espacios en la zona de creación, aunque ambos futbolistas podrían compartir equipo.

El Real Madrid buscaría ejecutar la recompra de Nico Paz por 80 millones de euros | Marco Luzzani/GettyImages

A ese escenario se sumaría el interés de clubes de la Premier League, con el Manchester United entre los equipos que habrían seguido de cerca su situación. Una eventual propuesta inglesa podría representar otra alternativa para el futbolista.

Por ahora, el conjunto español tendría la ventaja contractual para intentar recuperar a Nico Paz, pero su decisión y las garantías de continuidad que pueda ofrecerle el proyecto deportivo serían factores determinantes para definir su futuro.

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