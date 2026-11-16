El Real Madrid podría recuperar a Bernardo Silva mientras espera por Tchouaméni antes de recibir al Celta

El regreso de los internacionales tras la última fecha FIFA podría dejar novedades importantes en el Real Madrid, con un panorama diferente para dos de sus mediocampistas.

Bernardo Silva habría recibido el visto bueno tras someterse a pruebas médicas que descartaron una lesión, según apunta el diario Marca. Mientras, Aurélien Tchouaméni aún continuaría bajo observación y podría perderse el encuentro del próximo sábado 21 de noviembre ante el Celta de Vigo, por la jornada 13 de LaLiga, apuntan desde el citado medio.

Bernardo Silva podría estar disponible para el regreso de LaLiga

El mediocampista portugués encendió las alarmas después de la derrota de Portugal por 4-1 frente a Dinamarca; ingresó en los últimos 11 minutos y convirtió el único tanto de su selección, pero terminó el encuentro con molestias musculares.

Tras evaluarlo, los servicios médicos del combinado luso decidieron desafectarlo de la convocatoria para el partido ante Gales y le permitieron abandonar la concentración.

✅ El centrocampista estará disponible para el regreso el Madrid a la competiciónhttps://t.co/8LmeMlyJMc — MARCA (@marca) November 16, 2026

De regreso en Madrid, fue sometido a nuevas evaluaciones que descartaron una lesión. Según informó Marca, los resultados llevaron tranquilidad al cuerpo técnico y el futbolista estaría disponible para el encuentro frente al conjunto gallego, siempre que no aparezcan nuevas molestias durante los próximos entrenamientos.

Su recuperación representa un alivio para Mourinho, que encontró en Bernardo una pieza importante para el funcionamiento del equipo.

Tchouaméni, la preocupación de Mourinho

El panorama es diferente para Aurélien Tchouaméni. El francés regresó anticipadamente de la concentración de su selección después de abandonar un entrenamiento en Clairefontaine por unas molestias en la zona inguinal derecha. Posteriormente, la Federación Francesa confirmó que sufría una lesión en el aductor derecho.

El mediocampista no llegó a disputar minutos durante la fecha FIFA y volvió a Madrid para comenzar su recuperación en las instalaciones de Valdebebas. Desde entonces, habría estado trabajando con los fisioterapeutas y el equipo de recuperación del club, a la espera de comprobar cómo evoluciona la dolencia.

En esa línea, el periódico español también señaló que el cuerpo técnico preferiría no acelerar su regreso para evitar una recaída o un agravamiento de la lesión. Aunque inicialmente existía cierto optimismo sobre sus posibilidades de llegar al partido contra el Celta, su participación todavía no estaría garantizada.

Tchouaméni continúa recuperándose de una lesión en el aductor derecho. | David S. Bustamante/GettyImages

Una semana clave antes del partido contra el Celta

Con el regreso de la competencia cada vez más cerca, Mourinho deberá evaluar la evolución de sus futbolistas durante los próximos días. Mientras Bernardo Silva tendría el camino despejado para volver a la actividad, Tchouaméni necesitaría demostrar que está recuperado antes de recibir el visto bueno.

La importancia de contar con todo el plantel en buenas condiciones también responde al momento que atraviesa el equipo en el campeonato: el Real Madrid ocupa el segundo puesto de LaLiga, con 30 puntos, a tres del FC Barcelona, líder con 33 unidades.

En una pelea por la cima que no da margen para demasiados tropiezos, Mourinho necesitará disponer de sus principales figuras para sostener el rendimiento y mantenerse en la lucha por el título.

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