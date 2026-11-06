El Real Madrid recupera su icónica camiseta: ¿cómo es la nueva colección Y-3 Dragón?

El Real Madrid y adidas anunciaron el regreso de una de las equipaciones más representativas de su historia reciente. A más de una década de su lanzamiento, la camiseta Y-3 Dragón vuelve a estar disponible como parte de la colección Y-3 Bring Back, una iniciativa que busca recuperar diseños emblemáticos del club.

En esta ocasión, el protagonista es el modelo presentado en la temporada 2014/15, que se destacó por romper con los formatos tradicionales de las indumentarias deportivas.

Una camiseta que cambió la relación entre fútbol y moda

La camiseta original fue creada por el diseñador japonés Yohji Yamamoto, referente internacional de la moda y responsable de la línea Y-3, desarrollada junto a adidas. Aquella colaboración representó el primer trabajo conjunto entre el Real Madrid y la firma del modisto, con una propuesta que buscaba trasladar el lenguaje de la alta costura al terreno de juego.

El resultado fue una tercera equipación de color gris oscuro, prácticamente negro, que se diferenciaba de cualquier otro uniforme del equipo. Su principal atractivo estaba en el enorme dibujo de un dragón de dos cabezas que recorría la parte frontal, acompañado por la figura de un ave.

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¿Qué significado tiene el dragón de la camiseta del Real Madrid?

Detrás de su llamativa estética también existía un concepto simbólico: el dragón, inspirado en la cultura oriental, representa la fuerza, el poder, la ambición y la gloria. Su figura de dos cabezas buscaba transmitir el prestigio y la grandeza asociados a quienes llevan los colores del conjunto madridista.

Por su parte, el ave incorporada al diseño está relacionada con la agilidad, la resistencia y el deseo de alcanzar el éxito. Ambos elementos forman una composición que refleja la identidad competitiva del Madrid y su búsqueda permanente de la excelencia.

El diseño que acompañó al Madrid campeón de Europa

La primera versión de la Y-3 Dragón llegó en un momento especial para el Real Madrid. El equipo acababa de conquistar la décima UEFA Champions League de su historia y afrontaba una nueva temporada con figuras de primer nivel en su plantel.

Con el paso del tiempo, el modelo adquirió un valor especial entre los seguidores merengues. Su diseño poco convencional, la colaboración con Yohji Yamamoto y el contexto deportivo en el que apareció contribuyeron a transformarlo en una de las camisetas de colección más reconocidas del fútbol moderno.

Real Madrid Launch Their New 3rd Kit | Denis Doyle/GettyImages

Qué incluye la reedición de adidas y Real Madrid

El relanzamiento de 2026 recupera la estética de la versión original y amplía la propuesta con diferentes prendas. La colección incluye la camiseta Y-3 Dragón en versiones de manga corta y manga larga, además de una campera y un pantalón a juego.

Los productos ya se encuentran disponibles en tiendas seleccionadas de adidas, en su plataforma oficial de venta online y a través de los canales comerciales del Real Madrid.

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