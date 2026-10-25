El Real Madrid vence 2-1 al Barcelona y corta con una racha de tres años sin ganar en el ahora Spotify Camp Nou

Con un espectacular doblete de Kylian Mbappé, el Real Madrid venció 2-1 al FC Barcelona en el partido correspondiente a la fecha número 10 por LaLiga española. El brasileño Raphinha había logrado el empate a uno para los catalanes, pero en los minutos finales del compromiso, luego de una fenomenal jugada colectiva en el ataque, el delantero francés marcó el 2-1 definitivo, enmudeciendo a los aficionados del FC Barcelona que acudieron esta noche al Spotify Camp Nou.

MOURINHO SE VUELVE LOCO EN EL GOL DEL REAL MADRID 🔥#ELCLÁSICOenDAZN pic.twitter.com/JsrYt3GJIR — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) October 25, 2026

El Real Madrid corta una racha de tres años sin derrotar al FC Barcelona en el ahora llamado Spotify Camp Nou

El triunfo de esta noche, además de ser verdaderamente significativo para las aspiraciones del conjunto blanco en lo que va de la temporada, se celebró de gran manera, puesto que puso final a una racha de tres largos años sin que el Real Madrid pudiera ganar un Superclásico de España jugando en calidad de visitante.

El último triunfo del que había registro ocurrió en el lejano mes de abril del 2023, cuando la escuadra madrileña goleó 4-0 a su similar del Barcelona en el duelo correspondiente a las semifinales de vuelta por la Copa del Rey.

FC Barcelona Vs Real Madrid - Copa Del Rey | NurPhoto/GettyImages

Kylian Mbappé: el principal candidato para ganar el Balón de Oro 2026

El Clásico de España que acabamos de vivir traía consigo una historia paralela, una disputa invididual entre las principales figuras del FC Barcelona y del Real Madrid. Y es que tanto Kylian Mbappé como Lamine Yamal aparecen entre los principales candidatos para ganar el Balón de Oro 2026, cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre.

Una actuación sobresaliente podría inclinar la balanza en favor de uno u otro jugador previo a que se dé a conocer la decisión final. O al menos eso era lo que se comentaba en distintas mesas de debate. Y de ser así, entonces todo quedaría servido para que sea el futbolista francés quien logre quedarse con el premio.

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