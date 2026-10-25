El Real Madrid vence 2-1 al Barcelona y corta con una racha de tres años sin ganar en el ahora Spotify Camp Nou
Con un espectacular doblete de Kylian Mbappé, el Real Madrid venció 2-1 al FC Barcelona en el partido correspondiente a la fecha número 10 por LaLiga española. El brasileño Raphinha había logrado el empate a uno para los catalanes, pero en los minutos finales del compromiso, luego de una fenomenal jugada colectiva en el ataque, el delantero francés marcó el 2-1 definitivo, enmudeciendo a los aficionados del FC Barcelona que acudieron esta noche al Spotify Camp Nou.
El Real Madrid corta una racha de tres años sin derrotar al FC Barcelona en el ahora llamado Spotify Camp Nou
El triunfo de esta noche, además de ser verdaderamente significativo para las aspiraciones del conjunto blanco en lo que va de la temporada, se celebró de gran manera, puesto que puso final a una racha de tres largos años sin que el Real Madrid pudiera ganar un Superclásico de España jugando en calidad de visitante.
El último triunfo del que había registro ocurrió en el lejano mes de abril del 2023, cuando la escuadra madrileña goleó 4-0 a su similar del Barcelona en el duelo correspondiente a las semifinales de vuelta por la Copa del Rey.
Kylian Mbappé: el principal candidato para ganar el Balón de Oro 2026
El Clásico de España que acabamos de vivir traía consigo una historia paralela, una disputa invididual entre las principales figuras del FC Barcelona y del Real Madrid. Y es que tanto Kylian Mbappé como Lamine Yamal aparecen entre los principales candidatos para ganar el Balón de Oro 2026, cuya ceremonia se llevará a cabo el próximo lunes 26 de octubre.
Una actuación sobresaliente podría inclinar la balanza en favor de uno u otro jugador previo a que se dé a conocer la decisión final. O al menos eso era lo que se comentaba en distintas mesas de debate. Y de ser así, entonces todo quedaría servido para que sea el futbolista francés quien logre quedarse con el premio.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27
Jaime Garza es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de 10 años de experiencia llevando la pasión por el fútbol a las letras. Oriundo de Monterrey, Nuevo León, comenzó escribiendo para blogs independientes, sobre equipos locales, principalmente. Actualmente cubre importantes partidos de la Liga MX, la MLS, LaLiga, la Premier League, fútbol internacional y notas de carácter informativo. Además, es autor de más de 15 libros, entre las que destacan obras de corte futbolero y novelas de tinte dramático. “La vida, como una pelota de fútbol, da muchas vueltas. Mi trabajo consiste en relatar lo que ocurre mientras rueda”.