El técnico que podría tomar el mando de los Tigres en el mercado de invierno
Tigres continúa trabajando en la búsqueda de un nuevo entrenador para el mercado de invierno y uno de los nombres que mayor interés despierta dentro de la institución es Fernando Ortiz. El estratega argentino, actualmente al frente de Colo-Colo, aparece como una vía importante para encabezar el próximo proyecto deportivo en la UANL.
La posibilidad de contratar al Tano ha comenzado a generar preocupación en Chile, donde son conscientes del poder económico de Tigres y de su capacidad para presentar una propuesta difícil de rechazar. Aunque todavía no existe una negociación formal entre las partes, el interés felino pinta como una amenaza para Colo-Colo.
De acuerdo con información publicada por el diario chileno La Tercera, el gigante de Chile sabe que si Tigres toca a la puerta de Ortiz con cheque en mano, el técnico podría verse muy tentado a firmar un eventual regreso a la Liga MX en el corto plazo.
Sin embargo, de momento no se ha presentado ninguna oferta oficial ni existen negociaciones avanzadas para concretar su salida. El nombre de Ortiz figura entre las posibilidades que contempla Tigres, pero cualquier movimiento en todo caso se dará hasta que ambas competencias terminen su semestre.
El interés tampoco representa una novedad absoluta. Meses atrás, una vez que Guido Pizarro dejó el banco de los de la UANL, Ortiz ya había sido sondeado como una alternativa para asumir el banquillo felino. Aquellos acercamientos no prosperaron y la apuesta final fue el interinato de Víctor Manuel Vucetich.
Su pasado como entrenador de Rayados de Monterrey añade un ingrediente especial a esta posibilidad. Ortiz conoce las exigencias del fútbol regio, la presión que representa dirigir a uno de sus clubes protagonistas y las expectativas de una afición acostumbrada a competir por títulos.
Por ahora no hay nada cercano a cerrarse. Ambas partes prefieren que sus semestres deportivos terminen antes de comenzar la etapa de sondeos.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.