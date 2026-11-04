El enfrentamiento entre Tigres y Cruz Azul, correspondiente a la penúltima jornada de la fase regular de la Liga MX, cambia de horario. El compromiso, originalmente establecido para las cinco de la tarde, tiempo del centro de México, se disputará finalmente dos horas después de lo previsto.

La decisión responde principalmente a intereses relacionados con la transmisión televisiva del encuentro. La empresa encargada de llevar los partidos de Tigres a las pantallas solicitó modificar el horario para favorecer su programación. De esta manera, el compromiso comenzará a las siete de la noche.

¡EL TIGRES VS CRUZ AZUL CAMBIA DE HORARIO! 🚨



La Liga MX dio a conocer que el Tigres vs Cruz Azul, correspondiente a la Jornada 16 del Apertura 2026, finalmente comenzará a las 19:00 horas del sábado 7 de noviembre.



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Sin embargo, la modificación no fue recibida de manera positiva por Cruz Azul. La institución cementera manifestó su desacuerdo con el ajuste, considerndo que la programación original ya estaba contemplada dentro de su planificación. Pese a esta postura inicial, finalmente los de La Noria accedieron al cambio.

El contexto deportivo de ambos equipos presenta diferencias importantes de cara a este enfrentamiento. Tigres llega eliminado de la competencia, luego de un semestre de horror para su causa. Por consecuencia, los felinos afrontarán sus últimos compromisos con un sinsabor importante.

FBL-MEX-CRUZ AZUL-LEON | VICTOR CRUZ/GettyImages

Por su parte, Cruz Azul atraviesa una realidad completamente diferente. El conjunto cementero mantiene intactas sus aspiraciones de finalizar la temporada regular como líder general de la Liga MX. Cada punto disponible resulta determinante en esa carrera directa que llevan hombro a hombro con el America y las Chivas.

Precisamente por esta diferencia de objetivos, el cambio de horario adquiere relevancia para los visitantes. Mientras Tigres únicamente buscará cerrar dignamente su participación, Cruz Azul necesita conseguir resultados positivos para mantener sus aspiraciones de estar en todo lo alto de la tabla general.

Así, el enfrentamiento entre ambos clubes quedará marcado por una modificación ajena a las necesidades deportivas de los protagonistas. Aunque Cruz Azul terminó aceptando la decisión, su prioridad continúa siendo sumar tres puntos fundamentales. Tigres, mientras tanto, quiere darle alguna alegría a su afición.