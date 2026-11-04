El Tigres vs Cruz Azul cambia de horario
El enfrentamiento entre Tigres y Cruz Azul, correspondiente a la penúltima jornada de la fase regular de la Liga MX, cambia de horario. El compromiso, originalmente establecido para las cinco de la tarde, tiempo del centro de México, se disputará finalmente dos horas después de lo previsto.
La decisión responde principalmente a intereses relacionados con la transmisión televisiva del encuentro. La empresa encargada de llevar los partidos de Tigres a las pantallas solicitó modificar el horario para favorecer su programación. De esta manera, el compromiso comenzará a las siete de la noche.
Sin embargo, la modificación no fue recibida de manera positiva por Cruz Azul. La institución cementera manifestó su desacuerdo con el ajuste, considerndo que la programación original ya estaba contemplada dentro de su planificación. Pese a esta postura inicial, finalmente los de La Noria accedieron al cambio.
El contexto deportivo de ambos equipos presenta diferencias importantes de cara a este enfrentamiento. Tigres llega eliminado de la competencia, luego de un semestre de horror para su causa. Por consecuencia, los felinos afrontarán sus últimos compromisos con un sinsabor importante.
Por su parte, Cruz Azul atraviesa una realidad completamente diferente. El conjunto cementero mantiene intactas sus aspiraciones de finalizar la temporada regular como líder general de la Liga MX. Cada punto disponible resulta determinante en esa carrera directa que llevan hombro a hombro con el America y las Chivas.
Precisamente por esta diferencia de objetivos, el cambio de horario adquiere relevancia para los visitantes. Mientras Tigres únicamente buscará cerrar dignamente su participación, Cruz Azul necesita conseguir resultados positivos para mantener sus aspiraciones de estar en todo lo alto de la tabla general.
Así, el enfrentamiento entre ambos clubes quedará marcado por una modificación ajena a las necesidades deportivas de los protagonistas. Aunque Cruz Azul terminó aceptando la decisión, su prioridad continúa siendo sumar tres puntos fundamentales. Tigres, mientras tanto, quiere darle alguna alegría a su afición.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.