El 'Turco' Mohamed arremete contra el América: la polémica declaración que enciende la Liga MX previo a la liguilla

Antonio: el 'Turco' Mohamed dirigió al Club América en el torneo de Apertura 2014, alzándose con el título al término de la temporada, tras derrotar a los Tigres de la UANL en la final, por un marcador global de 3-1.

Mientras el duelo definitivo se estaba llevando a cabo, los hinchas azulcremas ya sabían que Antonio Mohamed no seguiría más en la institución, a pesar de haber culminado la temporada regular como líder de la competencia, y, posteriormente, salir campeón.

Esto parece haber dejado una herida imposible de cerrar en el orgullo y la dignidad de uno de los entrenadores más ganadores en la historia del balompié nacional, pues cada que puede no desaprovecha la oportunidad de lanzarles algún dardo envenenado, tal como lo hizo la tarde del jueves 5 de noviembre, al declarar lo siguiente ante los medios:

Yo soy una persona muy directa, no tengo ningún interés. Con el América no tengo nada, al contrario, estoy agradecido eternamente con ese club que me dio cuatro títulos. Imagínate si no estoy agradecido, siempre lo voy a estar. Antonio Mohamed

TOPSHOT-FBL-MEX-TOLUCA-AMERICA | CARL DE SOUZA/GettyImages

Las declaraciones las rindió en un contexto sumamente tenso. Con el recuerdo todavía fresco de lo que dijo al término del duelo por la jornada 15, sobre que el América había jugado con 10 futbolistas extranjeros a lo largo de la competencia, este jueves salió a hablar en conferencia de prensa para dejar, una vez más, la pelota ardiendo en territorio del América.

¿Cuáles son los cuatro títulos a los que hace referencia el 'Turco' Mohamed?

America v Monterrey - Final Torneo Apertura 2019 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Además del campeonato que el estratega argentino ganó con el conjunto capitalino en el torneo de Apertura 2014, Antonio Mohamed contabiliza también el conseguido ante el América siendo entenador de Rayados en el Apertura 2019, el del Clausura 2025 y el Campeón de Campeones, ambos siendo director técnico de los Diablos Rojos de Toluca.

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