Emilio Azcárraga da noticias importantes sobre la continuidad de Henry Martín con el América

Henry Martín parece estar teniendo un segundo aire con el Club América. Suma siete anotaciones y mantiene un nivel de juego que no se le había visto en los últimos torneos. Muchos ya lo daban incluso como una baja inevitable para la escuadra azulcrema, tomando en consideración las altas exigencias que se manejan siempre en el América.

Sin embargo, el día de hoy, el mandamás de la institución más ganadora en la historia del fútbol mexicano, Emilio Azcárraga, habló para TUDN sobre el futuro de Henry Martín con la escuadra capitalina, y esto fue lo que dijo:

Estoy convencido que se quedará, tiene las puertas abiertas del club. Emilio Azcárraga.

Recordemos que el contrato de Henry Martín con las Águilas del América culmina en el próximo mes de junio del 2027, por lo que, en caso de no renovar con los azulcremas, a falta de seis meses para que termine su vínculo legal con el América, el delantero mexicano podría empezar a negociar con otros clubes sin meterse en ningún problema.

🚨Emilio Azcárraga, dueño del América, sobre la continuidad de Henry Martin.

🎙️"Estoy convencido que se quedará, tiene las puertas abiertas del club", dijo a @TUDNMEX.

*️⃣El contrato del delantero vende en junio de 2027. pic.twitter.com/sisgy1FZj7 — César Luis Merlo (@CLMerlo) October 24, 2026

Todo sobre el homenaje de Guillermo Ochoa con el Club América

Mexico v Chile - International Friendly | Jim Sabo/ISI Photos/GettyImages

El próximo domingo 25 de octubre, en la cancha del estadio Banorte, las Águilas del América se enfrentarán a los Tuzos del Pachuca, para el partido correspondiente a la jornada número 14 por el torneo de Apertura 2026.

Los azulcremas, que son actualmente los líderes de la tabla general, con 27 unidades, aprovecharán el compromiso para rendirle un homenaje a uno de las máximas leyendas en la historia del club. Se trata del seis veces mundialista, Guillermo Ochoa, que anunció ya su retiro de las canchas y disfrutará de un cálido momento junto a los aficionados que lo vieron nacer como futbolista profesional y que lo acompañaron hasta verlo convertirse en ídolo absoluto del club.

¿Cuándo es el homenaje a Guillermo Ochoa?

Ciudad : Ciudad de México

: Ciudad de México Estadio : Banorte

: Banorte Fecha : domingo 25 de octubre

: domingo 25 de octubre Hora: 21:00 EE.UU. (Este), 19:00 MX

Para poder ver el duelo desde los Estados Unidos necesitarás contar con TUDN, ya sea por televisión, su página web o aplicación de streaming. A esta se suma ViX, la cual normalmente transmite los duelos del América. Con respecto a México, la única alternativa es ViX.

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