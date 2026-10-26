¿En qué lugar terminaron Julián Quiñones y Scarlett Camberos en la votación del Balón de Oro 2026?

Se lleva a cabo la ceremonia del Balón de Oro 2026. Dentro de la misma, dos futbolistas mexicanos estaban en la terna para ser considerados ganadores.

El primero, Julián Quiñones. El delantero del Al-Qadsiah tuvo una temporada de buenos resultados. En apenas su segunda campaña con el club saudí, el naturalizado fue la Bota de Oro de la liga. Sus números: 33 goles en 31 partidos. Con estas cifras superó a figuras como Cristiano Ronaldo e Ivan Toney.

La segunda fue Scarlett Camberos, de América Femenil. Su campaña 2025–2026 fue de excelentes frutos. Registró 27 goles y siete asistencias en 47 encuentros. Ganó el Clausura 2026 de la Liga MX Femenil y también la CONCACAF W Champions Cup, donde fue nombrada la mejor jugadora del torneo.

¿En qué lugar terminó Quiñones en la votación?

El goleador de México en el Mundial 2026 terminó en el lugar 28 de las votaciones. Esto lo dejó por encima de William Saliba, del Arsenal y de Sadio Mané, del Al Nassr y rival directo en el fútbol árabe. Además, quedó por debajo de Bruno Fernandes, del Manchester United y Dayot Upamecano del Bayern Múnich.

Así, Julían ve reflejada su buena temporada al entrar entre los mejores 30 mejores futbolistas del mundo de la campaña pasada.

¿En qué lugar terminó Camberos en la votación?

Scarlett terminó en la posición número 21, siete lugares más arriba que su compatriota. Es sin duda un logro para una futbolista que no juega en Europa y terminar cerca del Top 20.

La mexicana superó a jugadoras como Selma Bacha, del Lyon; y de la japonesa Manaka Matsukubo, que juega en el Chelsea. Quedó por debajo de Tessa Wullaert, del Como y de Barbra Banda del Orlando Pride.

Esta es la mejor posición lograda por un o una futbolista mexicana en la historia del galardón de la revista francesa.