“Era necesaria esa producción del equipo. Ganar y hacerlo bien”: Milito, tras el triunfo de Chivas 4-2 ante Atlante

Chivas cumplió una vez más con el trámite aprovechando la localía, ya que este sábado en el Estadio Akron venció 4-2 al Atlante, gracias a un doblete de Santi Sandoval, así como un autogol del ecuatoriano Diogo Bagüi, provocado por Dani Aguirre, y una anotación de Efraín Álvarez, mientras el argentino Martín Sarrafiore y el ecuatoriano Jhojan Julio anotaron por la visita.

Iba la Calaca fría

porque ya sabía

lo que al Potro le esperaría.



Con un doblete ‘Sando’ se escapó,

‘Efra’ la magia sacó

y el equipo agradó.



La Flaca, le guste o no le guste, dijo lo que correspondía:

🇫🇷 ¡HOY GANARON LAS CHIVAS! 🇫🇷 pic.twitter.com/JcXbHyl3Uv — CHIVAS (@Chivas) November 1, 2026

Con esta victoria, el Guadalajara ascendió momentáneamente al liderato con 29 puntos, en espera de los resultados que obtengan el América (29) y el Cruz Azul (27), mientras Atlas también ganó y es tercero con 27. Sus últimos dos partidos serán la visita a León, el próximo domingo 8 de noviembre, y el choque contra La Máquina Celeste, el domingo 22 de noviembre en La Fortaleza.



Ya en conferencia de prensa, el técnico argentino Gabriel Milito se dijo contento con la victoria y la contundencia de sus dirigidos, además aceptó estar feliz por el retorno de los lesionados como Luis Romo y Brian Gutiérrez, con los cuales espera contar para el resto del campeonato.



“Importante para el equipo como digo siempre. Luis Romo da mucho control, es un jugador que da mucha circulación a la pelota, tiene pausa, sabe cuando acelerar con su espacio, cuando tenerla. Entiende el juego como queremos que lo entienda. Es un jugador muy valioso, desde el día en que llegamos vimos esas condiciones en él y lo ha ido demostrando. Con respecto a la victoria, merecida y muy importante. Era necesaria esa producción que tuvo el equipo. Ganar y hacerlo bien. Y todo eso pasó. Una pena los dos goles que encajamos, pero en líneas generales, el equipo línea por línea fue muy bueno. Tuvimos el control y situaciones para poder generar más goles. Alegre por el regreso de algunos chicos que estuvieron fuera por lesión”, comentó El Mariscal.

¡HICIERON SU TAREA! 👏



Gabriel Milito destaca los aciertos del conjunto rojiblanco en la victoria ante los Potros de Hierro. pic.twitter.com/OPxL9P2cbl — MedioTiempo (@mediotiempo) November 1, 2026

“El partido perfecto no existe. Siempre hay cosas buenas o malas que mejorar. Con Efra me quedó contento por su gol, rendimiento. Hablamos mucho con él. Es un jugador con mucho talento que apoya mucho en el tema defensivo, cada vez lo hace mejor. Insistimos mucho que con su calidad debe poner asistencias y marcar goles. Santi es un jugador que puede jugar en cualquier posición del frente del ataque, por izquierda, derecha, interior, mediapunta o ‘9’. Es un chico que interpreta muy bien, tiene un talento descomunial y nos da varias variantes. Siempre aparece su frescura de querer jugar al fútbol”, explicó el estratega sobre el rendimiento de Efraín Álvarez y Santi Sandoval, autores de los goles.



Del mismo modo, el entrenador sudamericano respondió el por qué de su emotivo abrazo con Efraín Álvarez tras su gol, además confirmó que el objetivo es el de siempre, ganar jugando bien con una identidad clara.



“El objetivo es el mismo de siempre. Jugar al fútbol con una identidad clara, juegue quien juegue. A veces saldrá mejor o peor, pero que tengamos las ideas muy claras de cómo neutralizar a los rivales y superarlos. El equipo está preparado para ganar sufriendo, cuando toca jugar bien con ese dominio que nos caracteriza. Estar preparados para diferentes escenarios. Estár alcanzado esa madurez. Eso es algo que valoro mucho”, aclaró.

“SE LA VIVE TRABAJANDO MUCHO” 💪



Milito habla sobre el efusivo festejo con Efraín Álvarez. pic.twitter.com/hBo1Skii3o — MedioTiempo (@mediotiempo) November 1, 2026

“Tienes que hacer cosas muy buenas para ganar, a veces no salen y así es el fútbol. Siempre salimos con el objetivo de ganar. Ganar los tres partidos me tiene muy contento tomando en cuenta que estamos en el tramo final y el margen de error es muy reducido en estas instancias y el equipo se está comportando con mucha madurez, seriedad, compromiso, para tener el orden defensivo. Esperamos cerrar bien contra dos equipos que lo están haciendo bien. Si podemos alcanzar el primer puesto, muy bueno, pero lo importante es la Liguilla, donde se define todo”, finalizó.