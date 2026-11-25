América tendrá una llave pareja ante los Rayados de Monterrey en los cuartos de final de la Liga MX. Por su posición en la tabla, los de la capital del país son valorados como favoritos, sin embargo, Erick Sánchez asegura que dentro del nido de Coapa no se asimilan como tal.

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Chiquito Sánchez le quita la etiqueta de favorito al América en la Liguilla



Erick ‘Chiquito’ Sánchez dejó claro que América no debe confiarse ni asumir un papel de favorito ante Monterrey más allá de la posición en la tablahttps://t.co/CV5R0ZGd9a pic.twitter.com/jOKEhlT3Re — MedioTiempo (@mediotiempo) November 24, 2026

"Nosotros no lo vemos así, estamos enfocados en nuestras cosas. Sabemos el equipo que se enfrenta a nosotros, somos un rival fuerte, pero en lo personal no me gusta vernos así. Cuando te ven como favorito, estás subestimando al otro equipo, eso no me gusta, subestimar no me agrada, le quitas valor a un equipo peligroso jugando y el orgullo está cabrón".

El jugador asegura que el torneo regular queda en el olvido y la Liguilla se parte desde cero.

Somos conscientes de eso, la Liguilla es otro torneo, todos los equipos lo saben, es con otro sabor, sabemos que es matar o morir, no hay de otra, los veo concentrados, estoy consciente de que haremos de la mejor manera, estoy muy tranquilo con eso. Erick Sánchez

Sánchez defendió a Luis Ángel Malagón, quien está siendo señalado luego de cometer un error garrafal ante los Tigres.

Pumas UNAM v America - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El verlo cómo trabaja, cómo se sacrifica, cómo hace las cosas, nos deja tranquilos. Se está exigiendo para volver a su mejor nivel. Lo más importante es el apoyo de los porteros, saber que tiene el apoyo del profe, de los porteros, de Tapia, Cota, hay buena unión. Erick Sánchez

Para cerrar, Erick enalteció a Guillermo Almada, quien aseguró es un técnico capaz de sacar la mejor versión de cada jugador.

No exige porque te exige y ya, te exige porque sabe que tienes las cualidades, intenta sacarte lo mejor que tienes. Es un técnico que te exige para sacarte lo mejor. Erick Sánchez

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