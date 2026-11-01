¿Es mejor el Real Madrid sin Vinícius Jr.? Los datos que alimentan el debate

Qué lejos quedó la versión de Vinícius Jr. que estuvo a 41 puntos de ganar el Balón de Oro en 2024. Dos años después, el delantero atraviesa uno de sus momentos futbolísticos más complicados desde su llegada al Real Madrid. Su rendimiento está muy por debajo del que lo convirtió en una de las figuras del fútbol y, para colmo, la sanción de cuatro partidos que recibió por su expulsión contra el Villarreal sirvió en bandeja la competencia por la titularidad.

El principal beneficiado de todo esto fue Yan Diomandé, que aprovechó la ausencia del brasileño para ganarse un lugar en el once de José Mourinho. El extremo volvió a destacarse este domingo contra el Racing de Santander, cuando convirtió un golazo desde fuera del área en la victoria del Merengue. ¿Juega mejor el equipo sin Vini?

Los números del Real Madrid sin Vinícius Jr.

Vinicius Jr, Arda Guler, Real Madrid | Eurasia Sport Images/GettyImages

Según las estadísticas de Transfermarkt, desde la temporada 2019/20, el Real Madrid jugó 275 encuentros en LaLiga, de los cuales Vinícius no estuvo en la convocatoria en 33 oportunidades.

En esos compromisos, el club blanco consiguió 27 victorias, equivalentes al 81,8%. En cambio, cuando el brasileño estuvo disponible, independientemente de si ingresó a jugar, el porcentaje de triunfos descendió al 67,4%, con 163 victorias en 242 partidos.

La diferencia vista así pareciera significativa, pero los porcentajes de derrotas fueron prácticamente idénticos, con un 12,1% sin Vini y un 12,4% con él. Por eso, son cifras que no permiten atribuir exclusivamente al extremo los resultados del equipo.

De todas maneras, su rendimiento individual no lo favorece. En lo que va de la temporada 2026/27 registra 0,15 goles en 90 minutos en la liga española, una caída considerable respecto de los 0,67 que promediaba en su mejor momento. Su precisión de remate descendió al 38,9% y todavía no consiguió marcar en la Champions League.

El avance de Diomandé

Yan Diomande, Real Madrid | Mateo Villalba/GettyImages

La ausencia de Vinícius coincidió con el crecimiento de Diomandé, que viene aprovechando cada oportunidad que se le presenta. El delantero oriundo de Costa de Marfil convirtió tres goles y dio una asistencia en sus últimos cuatro partidos por LaLiga, además de registrar un tanto y dos pases de gol en sus dos últimas presentaciones europeas.

Como si eso fuera poco, tiene participación en otros sectores de la cancha. De hecho, el sacrificio defensivo de Diomandé le permite a Mourinho contar con un futbolista que participa de forma activa en la recuperación de la pelota, característica que también destacó Toni Kroos al analizar las diferencias entre Vini y el marfileño.

🚨🚨| Real Madrid since Vinicius Jr's red card:



🏟 5 Games

✅️ 5 Wins

⚽️ 19 Goals scored



Is Vini holding them back....? pic.twitter.com/qajke63lTi — Kalshi FC (@KalshiFC) November 1, 2026

El delantero todavía tiene por cumplir el último partido de su sanción, ante el Valencia, y podrá volver a LaLiga después del parón internacional. Sin embargo, Mourinho advirtió que su reincorporación no garantiza que recupere la titularidad de inmediato. "No hay un once titular fijo. Va a cambiar. El fútbol de hoy no es lo que era hace 10 años. Es mucho más exigente. El once clásico ya no existe", explicó el DT. "La situación de Vini es simple. Suspendido en LaLiga, juega en la Champions. Lo quiero y lo necesito. Y eso no significa que vaya a ser titular. Para mí, eso no es un problema. Es un jugador muy bueno en un equipo muy bueno", agregó.

La competencia con Diomandé es un tema delicado, sobre todo para un Vinícius que renovó su contrato hasta 2032 con el respaldo del propio Mourinho, quien confía en recuperar su mejor versión.