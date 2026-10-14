¿Está Joel Huiqui en riesgo de salir de Cruz Azul?

Joel Huiqui no corre peligro de perder su puesto como entrenador de Cruz Azul, al menos por ahora. Aunque el vigente campeón de la Liga MX atraviesa un momento duro en el torneo regular, la directiva celeste mantiene su confianza en el estratega mexicano y no contempla realizar modificaciones sobre el cierre del semestre.

Los de la capital del país se encuentran hoy en la séptima posición de la clasificación general, apenas dentro de los puestos de liguilla. Una situación que contrasta considerablemente con las expectativas generadas alrededor del equipo después de conquistar su décima corona en mayo pasado.

#EntreSombras | "Joel Huiqui se mantiene firme, muy firme en Cruz Azul. Cuenta con el apoyo de toda su directiva y del plantel para ser quien lidere al equipo en este torneo"



✍️ El mensaje de Huiqui y la sorpresa de quienes buscan desestabilizar a la 'Máquina'



✍️Mikel y Nieto,… pic.twitter.com/WVoZLxy9KZ — MedioTiempo (@mediotiempo) October 14, 2026

Sin embargo, el problema de Cruz Azul no se limita exclusivamente a los resultados obtenidos durante las últimas jornadas. El equipo también presenta importantes deficiencias defensivas, hasta el punto de convertirse en la tercera peor defensa del fútbol mexicano, factor fundamental para el bache celeste.

El rendimiento de la última línea se ha convrtido en uno de los principales dolores de cabeza para Huiqui, quien deberá encontrar soluciones durante las próximas semanas. Los errores individuales, las desatenciones colectivas y la facilidad con la que los rivales generan oportunidades tienen a los de La Noria sobre la cuerda floja.

FBL-MEX-PUMAS-CRUZ AZUL | CARL DE SOUZA/GettyImages

Más allá de este escenario, dentro de la institución existe plena confianza en la capacidad del entrenador para revertir lo negativo. La directiva considera que Huiqui cuenta con las herramientas necesarias para darle vuelta a la página y pelear el bicampeonato en el mes de diciembre.

Además, existe un respaldo contractual que demuestra la importancia del técnico dentro del proyecto deportivo. Durante el verano anterior, Cruz Azul decidió extender su vínculo por dos años, premio evidente a su consecución del título de Liga MX pese a su rol de interino en aquel momento.

Joel podrá trabajar con la tranquilidad de saberse firme en el banco de Cruz Azul. Lo anterior no implica per se que el entrenador tenga paciencia eterna por parte de la directiva, pero sí al menos por lo que resta de 2026.

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