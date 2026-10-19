Esta sería la posible sanción deportiva para el Manchester City
El Manchester City enfrenta uno de los procesos disciplinarios más importantes en la historia de la Premier League, inclusive, del fútbol en general. Tras las acusaciones por presuntas infracciones a las normas financieras del campeonato inglés, el conjunto dirigido por Enzo Maresca se encuentra ante la posibilidad de recibir una sanción deportiva sin precedentes.
La magnitud del expediente ha provocado que comiencen a circular escenarios especialmente severos para el club de Manchester. Entre las posibilidades mencionadas aparecen importantes deducciones de puntos, consecuencias directas sobre su permanncia en la máxima categoría y un castigo que podría comprometer seriamente su futuro competitivo durante varias temporadas.
De acuerdo con información atribuida al Daily Mail y al periodista Sam Cunningham, uno de los escenarios que se manejan contempla una deducción de puntos tan masiva que provocaría el descenso del Manchester City a la segunda división del fútbol inglés, independientemente de su rendimiento deportivo durante la temporada.
La versión va todavía más lejos. Según los rumores difundidos, la cantidad de unidades descontadas podría alcanzar dimensiones tan extraordinarias que el equipo permanecería durante dos temporadas en el Championship.
La comisión independiente declaró culpable al Manchester City de 114 de las 115 infracciones examinadas, relacionadas principalmente con irregularidades financieras entre 2009 y 2018. El expediente incluye información económica falsa e incorrecta, acuerdos comerciales dudosos e incumplimientos de las obligaciones de cooperación durante las investigaciones de la Premier League.
Sin embargo, el proceso todavía no está cerrado. El club de forma natural presentó una apelación, situación que ha de prologar mucho más la decisión final de la comisión independiente.
Además de la deducción de puntos, el reglamento contempla multas económicas y otras medidas disciplinarias, entre ellas, una multa financiera muy severa, incluso para un club con las finanzas tan firmes como las del City.
De confirmarse una sanción de semejante magnitud, el Manchester City afrontaría un golpe deportivo e institucional extraordinario. Su presncia entre los grandes clubes europeos quedaría comprometida, mientras que la Premier League establecería un precedente histórico en materia de control financiero, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá de Inglaterra.
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.