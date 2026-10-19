Esta sería la posible sanción deportiva para el Manchester City

El Manchester City enfrenta uno de los procesos disciplinarios más importantes en la historia de la Premier League, inclusive, del fútbol en general. Tras las acusaciones por presuntas infracciones a las normas financieras del campeonato inglés, el conjunto dirigido por Enzo Maresca se encuentra ante la posibilidad de recibir una sanción deportiva sin precedentes.

La magnitud del expediente ha provocado que comiencen a circular escenarios especialmente severos para el club de Manchester. Entre las posibilidades mencionadas aparecen importantes deducciones de puntos, consecuencias directas sobre su permanncia en la máxima categoría y un castigo que podría comprometer seriamente su futuro competitivo durante varias temporadas.

FBL-ENG-PR-MAN CITY-IPSWICH | OLI SCARFF/GettyImages

De acuerdo con información atribuida al Daily Mail y al periodista Sam Cunningham, uno de los escenarios que se manejan contempla una deducción de puntos tan masiva que provocaría el descenso del Manchester City a la segunda división del fútbol inglés, independientemente de su rendimiento deportivo durante la temporada.

La versión va todavía más lejos. Según los rumores difundidos, la cantidad de unidades descontadas podría alcanzar dimensiones tan extraordinarias que el equipo permanecería durante dos temporadas en el Championship.

La comisión independiente declaró culpable al Manchester City de 114 de las 115 infracciones examinadas, relacionadas principalmente con irregularidades financieras entre 2009 y 2018. El expediente incluye información económica falsa e incorrecta, acuerdos comerciales dudosos e incumplimientos de las obligaciones de cooperación durante las investigaciones de la Premier League.

Manchester City v Ipswich Town - Premier League 2026/27 | Kate McShane/GettyImages

Sin embargo, el proceso todavía no está cerrado. El club de forma natural presentó una apelación, situación que ha de prologar mucho más la decisión final de la comisión independiente.

Además de la deducción de puntos, el reglamento contempla multas económicas y otras medidas disciplinarias, entre ellas, una multa financiera muy severa, incluso para un club con las finanzas tan firmes como las del City.

De confirmarse una sanción de semejante magnitud, el Manchester City afrontaría un golpe deportivo e institucional extraordinario. Su presncia entre los grandes clubes europeos quedaría comprometida, mientras que la Premier League establecería un precedente histórico en materia de control financiero, con consecuencias que podrían extenderse mucho más allá de Inglaterra.