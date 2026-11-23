Estados Unidos, México, Costa Rica y Jamaica serán sede del Mundial Femenino 2031
Ya es oficial, el Mundial femenino 2031 tiene nuevas sedes. México volverá a ser anfitrión de una Copa del Mundo después organizar el torneo masculino 2026. La FIFA confirmó que el territorio nacional será una de las cuatro sedes encargadas de organizar el Mundial Femenino de 2031, una edición que promete marcar un precedente histórico dentro del fútbol internacional por sus dimensiones.
El anuncio fue realizado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien confirmó que México compartirá la organización del campeonato con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. De esta manera, cuatro países de la CONCACAF unirán esfuerzos para recibir uno de los acontecimientos deportivos más importantes del calendario internacional.
La designación representa una nueva oportunidad para los cuatro países de consolidarse como uno de los principales anfitriones del fútbol mundial.
Más selecciones en el Mundial femenino
Uno de los aspectos más importantes de esta edición será la ampliación del número de participantes. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo Femenina contará con 48 selecciones nacionales, aumentando el número habitual de 32 participantes.
Este incremento permitirá que más países tengan representación en la máxima competición del fútbol femenil. Además, supondrá un desafío organizativo considerable para las cuatro naciones anfitrionas, que deberán coordinar aspectos relacionados con infraestructura, logística, transporte y distribución de encuentros durnte el desarrollo de un campeonato de dimensiones inéditas.
Quedan por delante definir detalles clave de la participación de los cuatro países que serán sede. Entre ellos están la cantidad de juegos que albergará cada uno, así como la ciudades seleccionadas para la competición, detalles que se anunciarán a posteriori.
La Copa del Mundo Femenina de 2031 se perfila como un acontecimiento histórico para la región y una plataforma importante para el crecimiento de esta disciplina. México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica tendrán la oportunidad de recibir a las mejores selecciones del planeta y formar parte de una competición que buscará establecer nuevos estándares internacionales.
MÁS RNOTICIAS SOBRE ANKINGS DE ACTUALIDAD
Gerardo Cárdenas es redactor de Sports Illustrated Fútbol, especializado en la cobertura del fútbol mexicano. Realiza un seguimiento amplio y detallado de la Liga MX y la selección mexicana, con especial atención a la actualidad de los clubes, futbolistas y principales acontecimientos que rodean al balompié nacional. Su cobertura también se extiende al fútbol internacional, con un seguimiento puntual del mercado de fichajes europeo y de la actualidad de los grandes clubes del Viejo Continente. Cárdenas es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), donde cursó la licenciatura en Ciencias de la Comunicación. Además de su labor periodística, ha creado y desarrollado múltiples espacios de comunicación deportiva en el entorno digital, enfocados en acercar la información futbolística a nuevas audiencias.