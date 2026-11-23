Ya es oficial, el Mundial femenino 2031 tiene nuevas sedes. México volverá a ser anfitrión de una Copa del Mundo después organizar el torneo masculino 2026. La FIFA confirmó que el territorio nacional será una de las cuatro sedes encargadas de organizar el Mundial Femenino de 2031, una edición que promete marcar un precedente histórico dentro del fútbol internacional por sus dimensiones.

El anuncio fue realizado por Gianni Infantino, presidente de la FIFA, quien confirmó que México compartirá la organización del campeonato con Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica. De esta manera, cuatro países de la CONCACAF unirán esfuerzos para recibir uno de los acontecimientos deportivos más importantes del calendario internacional.

Hosts of @FIFAWWC 2031 and 2035 confirmed ✅



🏆 FIFA Women’s World Cup 2031™ – The United States, Mexico, Costa Rica and Jamaica



🏆 FIFA Women’s World Cup 2035™ – England, Northern Ireland, Scotland and Wales



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La designación representa una nueva oportunidad para los cuatro países de consolidarse como uno de los principales anfitriones del fútbol mundial.

Más selecciones en el Mundial femenino

Uno de los aspectos más importantes de esta edición será la ampliación del número de participantes. Por primera vez en la historia, la Copa del Mundo Femenina contará con 48 selecciones nacionales, aumentando el número habitual de 32 participantes.

Germany v Spain - UEFA Women's EURO 2025 Semi-Final | Maja Hitij - UEFA/GettyImages

Este incremento permitirá que más países tengan representación en la máxima competición del fútbol femenil. Además, supondrá un desafío organizativo considerable para las cuatro naciones anfitrionas, que deberán coordinar aspectos relacionados con infraestructura, logística, transporte y distribución de encuentros durnte el desarrollo de un campeonato de dimensiones inéditas.

Quedan por delante definir detalles clave de la participación de los cuatro países que serán sede. Entre ellos están la cantidad de juegos que albergará cada uno, así como la ciudades seleccionadas para la competición, detalles que se anunciarán a posteriori.

La Copa del Mundo Femenina de 2031 se perfila como un acontecimiento histórico para la región y una plataforma importante para el crecimiento de esta disciplina. México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica tendrán la oportunidad de recibir a las mejores selecciones del planeta y formar parte de una competición que buscará establecer nuevos estándares internacionales.

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