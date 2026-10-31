¿Federico Valverde podrá jugar contra el Racing de Santander?

El Real Madrid se medirá ante el Racing de Santander este domingo 1 de noviembre en la jornada 11 de LaLiga. El cuadro dirigido por José Mourinho llega motivado tras vencer al FC Barcelona en el Clásico la semana pasada, sin embargo, de acuerdo con los reportes más recientes, tendrán una baja muy importante ante los montañeses.

Federico Valverde no realizará el viaje para el partido en el Sardinero. Los reportes señalan que el mediocampista uruguayo no entrenó este sábado y que está descartado para tener minutos ante el Racing.

'Fede' tuvo que salir de cambio al minuto 62 del encuentro ante el Barcelona por lesión. Aunque las pruebas diagnósticas descartaron una lesión de gravedad, el jugador seguiría presentando una molestia y el club decidió procurar su recuperación.

FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Dumfries o Alexander-Arnold, las alternativas a Valverde

Jose Mourinho ha ocupado a Federico Valverde en los últimos encuentros como lateral por la derecha. Todo apunta a que el técnico portugués mandará a Denzel Dumfries como titular para el partido de mañana, aunque también ha alguna posibilidad de que juegue Trent Alexander-Arnold.

Valverde ha sido una pieza importante en el esquema de Mourinho en el arranque de la temporada. El polivalente jugador uruguayo suma mil 71 partidos a lo largo de 13 encuentros, tanto en LaLiga como en la Champions League.

Mourinho habla sobre la situación de Dumfries y Alexander Arnold | David Ramos/GettyImages

En conferencia de prensa previa a este duelo, Mourinho habló sobre el ánimo de Dumfries y Alexander-Arnold, quienes han sido relegados a un rol secundario en esta primera mitad de la temporada.

The Special One reveló que tiene una "buena aceptación" de ambos jugadores y que los ocupara conforme la campaña siga avanzando y los partidos se acumulen.

No pienso que me vayan a pedir ningún tipo de salida (...) Al final, todos van a jugar. No creo que vaya a tener ese tipo de situación (que pidan su salida en el mercado de verano) Mourinho