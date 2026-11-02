Fenerbahçe vs Liverpool: previa, predicciones y alineaciones

El Fenerbahçe recibe al Liverpool este miércoles 4 de noviembre por la cuarta fecha de la fase de liga de la Champions League. Será un duelo con un reencuentro especial: en el banco local estará Dirk Kuyt, jugador que dejara una gran marca en los Reds durante su etapa 2006-2012 y que asumió como entrenador interino del equipo turco hace apenas una semana.

El conjunto inglés llega con el sabor amargo de su primera derrota en más de un mes. Viene de caer por la mínima ante el Arsenal en Anfield, cortando de esta forma una racha de cinco partidos sin conocer la derrota. En la Champions marcha con puntaje perfecto tras vencer al Atlético de Madrid, al LASK austríaco y al Villarreal.

El dueño de casa, por su parte, atraviesa un momento muy complicado. Tras perder 2-1 el derbi ante el Galatasaray, el entrenador İsmail Kartal presentó su renuncia, y Kuyt, su asistente, quedó a cargo. Su estreno no fue bueno: el sábado perdió 2-1 en casa ante el Göztepe tras comenzar ganando. Es quinto en la Süper Lig, a nueve puntos del líder Galatasaray, y en la Champions apenas suma dos puntos tras igualar con la Roma (1-1) y el Slavia Praga (2-2) y ser goleado 6-0 por el Aston Villa.

Pronóstico SI

El Liverpool tiene mucha más jerarquía colectiva y llega con la necesidad de recuperarse rápido. Fenerbahçe, empujado por un estadio que suele ser una caldera en las noches de Champions, buscará apoyarse en la experiencia de Kanté y Guendouzi y en los goles de Lukaku y Greenwood.

El clima y la motivación de Kuyt pueden igualar fuerzas durante algunos minutos, pero el momento de ambos equipos inclina la balanza hacia la visita.

Pronóstico: Fenerbahçe 1-2 Liverpool

¿A qué hora se juega el Fenerbahçe vs Liverpool?

Ciudad: Estambul, Turquía

Estadio: Chobani Stadium Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu

Fecha: miércoles 4 de noviembre

Hora: 12:45 EE.UU (Este), 11:45 MEX, 18:45 ESP

Árbitro: Clément Turpin (FRA)

Historial de enfrentamientos directos entre el Fenerbahçe y el Liverpool

Será el primer partido entre ambos equipos

Últimos 5 partidos

Fenerbahce Liverpool Fenerbahce 1-2 Göztepe 31/10/26 Liverpool 0-1 Arsenal 01/11/26 Galatasaray 2-1 Fenerbahce 26/10/26 Liverpool 1 (6) - (5) 1 Chelsea 28/10/26 Fenerbahce 2-2 Slavia Praga 20/10/26 Liverpool 2-0 Brighton 25/10/26 Fenerbahce 3-0 Alanyaspor 17/10/26 Liverpool 4-3 Villarreal 20/10/26 Aston Villa 6-0 Fenerbahce 14/10/26 Brentford 1-2 Liverpool 17/10/26

¿Cómo ver el Fenerbahce vs Liverpool por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+ México TNT Sports, Max Mexico España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3

Últimas noticias del Fenerbahçe

Nathan Aké y Jayden Oosterwolde están descartados por lesión y Kojo Oppong, que salió lesionado ante el Göztepe, difícilmente pueda jugar. Ante este panorama, la pareja central sería Milan Škriniar y Yiğit Efe Demir. Marco Asensio, con una lesión de rodilla, también es baja.

Mientras Kuyt se prepara para su debut europeo al mando del equipo, el club ya busca un entrenador definitivo y la prensa turca menciona a Abdullah Avcı entre los candidatos.

Fenerbahce SK v Göztepe SK - Turkish Super League 2026/27 | Ferda Demir/GettyImages

Posible alineación del Fenerbahçe (4-3-3): Ederson; Semedo, Škriniar, Yiğit Efe Demir, Archie Brown; Kanté, Guendouzi, İrfan Can Kahveci; Greenwood, Lukaku, Kerem Aktürkoğlu.

Últimas noticias del Liverpool

Iraola no sufrió bajas en la derrota ante el Arsenal, pero sigue sin poder contar con Dominik Szoboszlai, Jeremie Frimpong, Hugo Ekitiké, Giovanni Leoni y Conor Bradley. Pese al error en la última caída, todo indica que Alisson seguirá en el arco.

En Estambul, los Reds tienen la chance de dar un paso enorme hacia los ocho primeros puestos de la fase de liga.

Liverpool v Arsenal FC - Premier League 2026/27 | Carl Recine/GettyImages

Posible alineación del Liverpool (4-2-3-1): Alisson; Araujo, Jacquet, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Barcola, Wirtz, Ngumoha; Isak.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27