Flick enfrenta una crisis en el FC Barcelona para el Clásico: ¿qué opciones tiene para jugar en defensa?

El FC Barcelona afrontará el Clásico ante el Real Madrid con serios problemas para configurar su defensa: las bajas de Eric Garcia, Jules Koundé y Andreas Christensen reducen las alternativas de Hansi Flick.

El francés arrastra un esguince en el tobillo izquierdo y su recuperación se sigue de cerca, aunque no existe garantía de que pueda estar disponible. Su regreso supondría un alivio para el técncico por su velocidad y capacidad para desempeñarse tanto en el lateral como en el centro de la defensa.

Hasta conocer su estado definitivo, el entrenador deberá trabajar con diferentes escenarios para evitar que un nuevo contratiempo altere sus planes a última hora.

Eric Garcia, la ausencia que más preocupa

La lesión de Eric Garcia representa un contratiempo especialmente delicado para Flick. El defensor se lastimó durante el encuentro frente al Betis y estará al menos tres semanas fuera de las canchas, por lo que no llegará al Clásico.

Su capacidad para ordenar la última línea y experiencia en distintas posiciones lo convirtieron en una pieza fundamental para el entrenador, que encontró en él una solución tanto para el lateral derecho como para el centro de la defensa; su ausencia obliga al cuerpo técnico a reorganizar una estructura que ya había mostrado dificultades ante rivales de máxima exigencia.

Frenkie de Jong aparece como alternativa

En esa línea, una de las posibilidades que maneja el técnico es colocar a Frenkie de Jong como central. El neerlandés conoce esa posición por su etapa en el Ajax, aunque retrasarlo implicaría modificar el funcionamiento del mediocampo.

Otra alternativa es recurrir a Rodri, quien puede ofrecer capacidad de anticipación y salida limpia desde el fondo. Sin embargo, utilizarlo en la zaga supondría sacrificar parte de su influencia en la zona central, por lo que la decisión dependerá del equilibrio que Flick quiera priorizar.

Cubarsí y la cantera, bajo la lupa

Con las ausencias acumuladas, Pau Cubarsí se perfila como el principal referente disponible para liderar el centro de la defensa. A su lado, Àlex Campos aparece como una opción procedente del Barça Atlètic, después de incorporarse a los entrenamientos del primer equipo.

La posibilidad de darle minutos en un partido de semejante exigencia implicaría asumir un riesgo, aunque también podría representar una oportunidad para responder a la emergencia. Mientras tanto, Gerard Martín genera dudas por las molestias y la inflamación en el pie que arrastra después del partido contra el Sevilla, por lo que su disponibilidad deberá confirmarse.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

Los laterales también condicionan el plan

Las dificultades del Barcelona no se limitan al eje de la zaga. Alejandro Balde, Joao Cancelo y Xavi Espart figuran entre las opciones para cubrir los costados, aunque Flick deberá evaluar qué combinación ofrece mayores garantías defensivas.

El rendimiento de los laterales es uno de los aspectos que más inquietud genera en el cuerpo técnico, especialmente por los espacios que concede el equipo cuando pierde el control de la pelota. Ante el Real Madrid, corregir esas desatenciones será fundamental para evitar que las bajas terminen convirtiéndose en una ventaja para su máximo rival.

La derrota ante el PSG dejó señales de alerta

El partido contra el Paris Saint-Germain también evidenció problemas de equilibrio en el conjunto azulgrana. Marc Bernal había aportado orden como mediocentro defensivo, pero el equipo perdió estabilidad después de su salida y encajó tres goles en el tramo restante del encuentro.

Aunque la situación no se explica únicamente por una ausencia, el desarrollo del partido reforzó las dudas sobre la capacidad del Barcelona para proteger su área cuando enfrenta ataques de alto nivel. Flick necesita encontrar una estructura que permita sostener la presión sin dejar desprotegida la última línea.

Más allá de los nombres elegidos, el desafío será recuperar la solidez colectiva y reducir los espacios que castigaron al equipo en sus últimos compromisos.

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