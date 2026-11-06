Flick recibe buenas noticias en el FC Barcelona antes de visitar al Atlético de Madrid

El FC Barcelona afronta la recta final de su preparación para visitar al Atlético de Madrid con algunas novedades positivas en la enfermería. A dos días de un compromiso importante para sus aspiraciones en LaLiga 2026/27, Hansi Flick recibió buenas noticias durante el entrenamiento de este viernes, aunque todavía deberá esperar para conocer con qué futbolistas podrá contar en el Metropolitano.

La principal novedad estuvo relacionada con Eric Garcia, quien pudo completar una parte de la sesión junto al resto de sus compañeros. Su evolución es favorable y, si mantiene las buenas sensaciones durante las próximas horas, tiene posibilidades de recibir el alta médica y entrar en la convocatoria para la jornada 12 del campeonato español.

Su presencia tendría un valor añadido por la versatilidad que ofrece y le permitiría al técnico modificar diferentes piezas sin tener que alterar demasiado el funcionamiento colectivo.

Dos alternativas para reforzar la defensa

La situación también genera expectativas alrededor de Andreas Christensen. El defensor danés volvió a ejercitarse con el grupo y se suma a las opciones que podría recuperar el entrenador alemán de cara al encuentro frente al conjunto rojiblanco.

La posibilidad de contar nuevamente con ambos representa un alivio para Flick, que necesita alternativas en una defensa condicionada por las lesiones.

🚨🎖| 𝐉𝐔𝐒𝐓 𝐈𝐍: The plan for Eric García and Christensen is to complete the final session tomorrow and be included in the squad against Atlético Madrid. [@Nilsola10] #fcblive pic.twitter.com/9QvXKMHJdV — BarçaTimes (@BarcaTimes) November 6, 2026

Flick no quiere correr riesgos

Pese a la importancia del encuentro, el cuerpo técnico del Barcelona no tiene intención de acelerar los tiempos de recuperación. La prioridad será evitar cualquier recaída que pueda comprometer la disponibilidad de los futbolistas durante las próximas semanas.

Tanto Eric Garcia como Christensen buscarán llegar en condiciones para estar a disposición del entrenador. Sin embargo, la decisión dependerá de sus sensaciones y de cómo respondan físicamente en la última sesión previa al encuentro.

Una baja que sigue preocupando

La noticia menos favorable llegó desde el sector defensivo. Jules Koundé todavía no pudo reincorporarse al trabajo colectivo desde su lesión en el tobillo izquierdo y su presencia ante el Atlético está prácticamente descartada.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27 | Fran Santiago/GettyImages

El lateral francés se probó sobre el césped antes del comienzo de la práctica, pero las sensaciones no fueron suficientes para entrenarse con normalidad. Salvo una evolución inesperada que le permita completar el entrenamiento del sábado sin inconvenientes, Flick deberá afrontar la visita al Metropolitano sin una de sus principales alternativas para el lateral derecho.

A las ausencias de Koundé se suman las de Dani Olmo, Rodri, Xavi Espart y Roony Bardghji, quienes tampoco participaron de la sesión de este viernes. Así, el entrenador alemán encara las últimas horas de preparación con dos posibles regresos, aunque todavía sin certezas sobre la disponibilidad de todos sus efectivos.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27