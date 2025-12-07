Inter de Milán vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico
La Jornada 6 de la UEFA Champions League nos regala un clásico europeo en Milán.
El Inter, que busca recuperar la solidez, recibe a un Liverpool que llega golpeado tras una dura derrota en casa en la competición continental. Ambos equipos, con realidades contrastantes en sus ligas, necesitan sumar para asegurar su lugar en la siguiente fase.
A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.
¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter de Milán vs Liverpool?
- Ciudad: Milán, Italia
- Fecha: martes 9 de diciembre
- Horario: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
- Estadio: Giuseppe Meazza (San Siro)
¿Cómo se podrá ver el Inter de Milán vs Liverpool en TV y streaming online?
País
Canal de TV
Streaming Online
Estados Unidos
CBS, TUDN
Paramount+, Fubo
México
TNT Sports
HBO Max
España
Movistar Liga de Campeones
Movistar+
Argentina
ESPN
Disney+
Últimos cinco partidos del Inter
Rival
Resultado
Competición
Como
4-0 V
Serie A
Venezia
5-1 V
Copa Italia
Pisa
2-0 D
Serie A
Atlético
1-2 D
Champions League
Milán
0-1 D
Serie A
Últimos cinco partidos del Liverpool
Rival
Resultado
Competición
Leeds United
3-3
Premier League
Sunderland
1-1 E
Premier League
West Ham
2-0 V
Premier League
PSV
1-4 D
Champions League
Nottingham Forest
3-0 V
Premier League
Últimas noticias del Inter de Milán
El equipo nerazzurro llega con el ánimo renovado tras golear 5-1 al Venezia en la Copa Italia, una victoria que sirvió para calmar las aguas tras la derrota en Champions ante el Atlético de Madrid.
En la Serie A, el Inter se mantiene peleando en la parte alta, pero su irregularidad reciente en Europa preocupa. Jugar en San Siro será clave para intentar sumar tres puntos que los mantengan en la zona de clasificación directa.
Últimas noticias del Liverpool
Los Reds de Arne Slot viven un momento desconcertante en Europa. Vienen de sufrir una dolorosa goleada en Anfield por 1-4 ante el PSV, un resultado que encendió las alarmas.
En la Premier League han mostrado mejor cara recientemente, pero el empate ante Sunderland volvió a hundir el ámínimo de una recuperación. Necesitan una actuación convincente en Italia para recuperar la confianza y no complicar su pase a octavos.
Posibles alineaciones
Inter de Milán
- Portero: Yann Sommer
- Defensas: Yann Bisseck, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji
- Carrileros: Federico Dimarco, Denzel Dumfries
- Centrocampistas: Piotr Zieliński, Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella
- Delanteros: Ange Bonny, Lautaro Martínez.
Liverpool
- Portero: Alisson Becker
- Defensas: Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
- Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai
- Delanteros: Mohamed Salah, Alexander Isak, Cody Gakpo.
Pronóstico SI
Se espera un partido tenso. El Inter suele hacerse fuerte en casa, pero ha mostrado fragilidad defensiva en partidos clave. Liverpool, por su parte, tiene un ataque letal pero su defensa ha sido permeable en Champions. La necesidad de ambos podría generar un partido abierto.
Inter de Milán 2-2 Liverpool
Americanista, amante del futbol y apasionado por los deportes. Transmitir la emoción que producen es mi pasión y darle voz a los protagonistas es ser parte de la historia.