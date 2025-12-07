Sports Illustrated Fútbol

Inter de Milán vs Liverpool: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Giuseppe Meazza recibe un duelo de gigantes heridos; italianos e ingleses buscan enderezar el rumbo en Europa
Carlos García|
La Jornada 6 de la UEFA Champions League nos regala un clásico europeo en Milán.

El Inter, que busca recuperar la solidez, recibe a un Liverpool que llega golpeado tras una dura derrota en casa en la competición continental. Ambos equipos, con realidades contrastantes en sus ligas, necesitan sumar para asegurar su lugar en la siguiente fase.

A continuación les dejamos con toda la información necesaria para la previa de este partido que se jugará el martes.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Inter de Milán vs Liverpool?

  • Ciudad: Milán, Italia
  • Fecha: martes 9 de diciembre
  • Horario: 16:00 (hora de EE.UU. ET), 14:00 horas (México), 21:00 horas (España)
  • Estadio: Giuseppe Meazza (San Siro)
¿Cómo se podrá ver el Inter de Milán vs Liverpool en TV y streaming online?

País

Canal de TV

Streaming Online

Estados Unidos

CBS, TUDN

Paramount+, Fubo

México

TNT Sports

HBO Max

España

Movistar Liga de Campeones

Movistar+

Argentina

ESPN

Disney+

Últimos cinco partidos del Inter

Rival

Resultado

Competición

Como

4-0 V

Serie A

Venezia

5-1 V

Copa Italia

Pisa

2-0 D

Serie A

Atlético

1-2 D

Champions League

Milán

0-1 D

Serie A

Últimos cinco partidos del Liverpool

Rival

Resultado

Competición

Leeds United

3-3

Premier League

Sunderland

1-1 E

Premier League

West Ham

2-0 V

Premier League

PSV

1-4 D

Champions League

Nottingham Forest

3-0 V

Premier League

Últimas noticias del Inter de Milán

El equipo nerazzurro llega con el ánimo renovado tras golear 5-1 al Venezia en la Copa Italia, una victoria que sirvió para calmar las aguas tras la derrota en Champions ante el Atlético de Madrid.

En la Serie A, el Inter se mantiene peleando en la parte alta, pero su irregularidad reciente en Europa preocupa. Jugar en San Siro será clave para intentar sumar tres puntos que los mantengan en la zona de clasificación directa.

Últimas noticias del Liverpool

Los Reds de Arne Slot viven un momento desconcertante en Europa. Vienen de sufrir una dolorosa goleada en Anfield por 1-4 ante el PSV, un resultado que encendió las alarmas.

En la Premier League han mostrado mejor cara recientemente, pero el empate ante Sunderland volvió a hundir el ámínimo de una recuperación. Necesitan una actuación convincente en Italia para recuperar la confianza y no complicar su pase a octavos.

Posibles alineaciones

Inter de Milán

  • Portero: Yann Sommer
  • Defensas: Yann Bisseck, Alessandro Bastoni, Manuel Akanji
  • Carrileros: Federico Dimarco, Denzel Dumfries
  • Centrocampistas: Piotr Zieliński, Hakan Çalhanoğlu, Nicolò Barella
  • Delanteros: Ange Bonny, Lautaro Martínez.

Liverpool

  • Portero: Alisson Becker
  • Defensas: Joe Gomez, Ibrahima Konaté, Virgil van Dijk, Andrew Robertson
  • Centrocampistas: Ryan Gravenberch, Alexis Mac Allister, Dominik Szoboszlai
  • Delanteros: Mohamed Salah, Alexander Isak, Cody Gakpo.

Pronóstico SI

Se espera un partido tenso. El Inter suele hacerse fuerte en casa, pero ha mostrado fragilidad defensiva en partidos clave. Liverpool, por su parte, tiene un ataque letal pero su defensa ha sido permeable en Champions. La necesidad de ambos podría generar un partido abierto.

Inter de Milán 2-2 Liverpool

