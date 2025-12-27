10 delanteros que podrían llegar a Tigres si venden a Nico Ibáñez

Los movimientos comienzan a orquestarse de cara a la disputa del Clausura 2026 de la Liga MX y en Tigres de la UANL no es la excepción y es que en las últimas horas ha comenzado a sonar la posible salida de Nicolás Ibáñez de la institución, con miras a mantenerse en el balompié azteca.

Si bien es un futbolista altamente criticado, su rendimiento nunca deja qué desear. Tiene 31 años, cuenta con contrato hasta diciembre del 2026 y en su carrera como felino suma 31 anotaciones en poco más de 130 partidos disputados.

Aquí enlistamos a 10 futbolistas que juegan como delanteros o volantes ofensivos, que podrían llegar en lugar del argentino, quien tiene rumbo hacia los Pumas de la UNAM.

10. Alexander Aravena

Una de las cartas que ha sonado más fuerte en los últimos días sería la llegada del este jugador chileno proveniente del Gremio, en donde esta última temporada no tuvo unos números de escándalo, por lo cual podrían escuchar ofertas.



Acorde a información revelada por el portal Moon BH de Brasil, los Tigres podrían desembolsar hasta 3 millones de dólares para hacerse de sus servicios.

9. Pedro de la Vega

Este jugador del Seattle Sounders se encuentra lesionado tras sufrir una rotura de rótula en 2025 que lo dejó fuera de acción en la MLS, sin embargo, su calidad está más que probada.



Surgió de Lanús y tiene dos campañas con el equipo norteamericano, ya ha conseguido más de una decena de goles en 60 partidos disputados en ese lapso.

8. Denis Bouanga

Todo apunta a que la cercanía que tiene con André-Pierre Gignac le otorgaría puntos a su favor a este futbolista francés que milita en la Major League Soccer con el LAFC.



Si bien su nombre todavía no retumba en la órbita felina, sería un gran refuerzo en caso de la salida de Ibáñez y es que marcó 24 goles en 31 partidos la campaña pasada.

7. Cristian Arango

Chicho) es un delantero colombiano, quien milita actualmente en San José Earthquakes de la MLS y también podría desembarcar en la Liga MX con los Tigres de la UANL.



Ya probó las mieles del futbol mexicano con el Pachuca y ahora podría volver a la Sultana del Norte, aunque mucho se dice que también Xolos de Tijuana y Pumas de la UNAM han levantado la mano.

6. Oussama Idrissi

El marroquí ya fue objeto de deseo de La U desde el semestre pasado, pero no se logró concretar esto bajo ninguna circunstancia, ahora se dice que podría haber un nuevo embate por tenerlo en sus filas.



Si bien no es un delantero clavado, podría ser polivalente y así como estaría cerca del área, también podría hacer las veces de la posición que dejó vacante Sebastián Córdoba.

5. Yan Phillipe

Ha trascendido en diversos medios de comunicación que cubren al Atlético San Luis, que el brasileño podría ser una de las nuevas incorporaciones felinas, esto a cambio de Nico Ibáñez.



No ha encajado del todo en los purépechas y esa sería una razón, sumada a su corta edad, para que pueda fichar por los Tigres para el siguiente campeonato.

4. Ayoze Pérez

Este futbolista español ya tuvo acercamientos con el balompié azteca y es que se llegó a mencionar que los Rayados del Monterrey quisieron hacerse con sus servicios, pero no lo lograron.



Ha tenido una campaña por demás complicada en el Villarreal con apenas 2 goles en 16 apariciones y sería una pieza de gran nombre para portar la camiseta felina en lugar de Nico para la próxima campaña.

3. Carlos Rotondi

Todo apunta a que este fichaje podría darse sí o si para el arranque del Clausura 2026 y aunque se ha llegado a decir que la cifra multimillonaria complicaría esto, no sería así.



El Cruz Azul ya no quiere a Rotondi en sus filas y esto le abriría las puertas en el plantel orquestado por Guido Pizarro.

2. Julián Quiñones

Si Julián quiere ir al Mundial 2026 de la FIFA tiene que encontrar un lugar en donde desempeñarse y en el Al-Qadisiyah Football Club de la Saudi Pro League no lo está encontrando.



Ya tuvo un paso por los Tigres en donde ganó dos veces la Liga MX y también dos Campeón de Campeones, así que ya es una pieza probada por la institución.

1. Mauro Icardi

Según reportes del italiano Alfredo Pedullà, el argentino podría ser uno de los jugadores que podría llegar al equipo de los Tigres y es que a pesar de haber recibido ya varias ofertas, le interesaría probar suerte en la Liga MX.



Icardi ya no ha tenido la regularidad deseada en el Galatasaray, sumado a que Ángel Correa podría dar buenas referencias suyas, este movimiento podría darse.