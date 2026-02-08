10 figuras que hoy están en duda para el Mundial 2026 por lesiones

Con una temporada cada vez más cargada, las lesiones se volvieron un factor decisivo en la carrera rumbo al Mundial 2026. Por eso, más allá del nivel, hoy hay figuras que viven en modo “recuperación” y cuya presencia en la gran cita todavía está lejos de estar garantizada. Algunas atraviesan procesos largos, otras vienen de recaídas y varias aún necesitan recuperar continuidad para volver a ser determinantes.

1. Rodri (España)

Rodri, Tottenham Hotspur v Manchester City - Premier League | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

El mediocampista de el Manchester City y pieza estructural de España vivió uno de los golpes más duros de su carrera en septiembre de 2024, cuando sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, con afectación del menisco. Aunque logró volver en 2025, su regreso no fue lineal: entre recaídas y molestias musculares, su estado físico se convirtió en una preocupación constante. Recientemente encadenó tres partidos completos en la Premier, incluido un encuentro de alto nivel ante el Tottenham. Aun así, su evolución seguirá siendo un tema central rumbo a 2026.

2. Marc-André ter Stegen (Alemania)

Marc-Andre ter Stegen, Real Oviedo v Girona FC - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Tras 12 años a la sombra de Manuel Neuer y con el retiro del histórico arquero en agosto de 2024, el guardameta de 33 años era el elegido para asumir definitivamente la titularidad. Sin embargo, apenas pudo disputar dos partidos antes de sufrir una lesión muscular en el isquiotibial, con sospecha de que la rotura también haya afectado al tendón, lo que incluso podría derivar en cirugía. Con un margen de recuperación que podría extenderse varios meses, su presencia en el Mundial 2026 quedó, por primera vez, realmente en duda.

3. Alisson Becker (Brasil)

Alisson Becker, Liverpool v Newcastle United - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

Referente absoluto de el Liverpool y durante años dueño indiscutido del arco de Brasil, Alisson llega al tramo previo al Mundial 2026 con un signo de interrogación poco habitual en su carrera. En los últimos meses arrastró problemas físicos que le hicieron perder continuidad y, aunque su jerarquía sigue intacta, su presente ya no transmite la misma certeza de otros ciclos mundialistas. Por peso específico, lo más lógico es que Alisson siga siendo parte de la lista, pero el escenario abre una posibilidad impensada tiempo atrás: que Brasil llegue a 2026 con el arco en discusión.

4. Neymar (Brasil)

Neymar, Santos v Cruzeiro - Brasileirao 2025 | Sports Press Photo/GettyImages

A sus 33 años, el crack atraviesa la recta final de su recuperación tras haber sido operado en diciembre de la rodilla izquierda, una intervención que volvió a frenar su continuidad justo cuando necesitaba sumar ritmo. El delantero ya se reincorporó a los entrenamientos con Santos y se acerca a su regreso oficial, pero el desafío no es solo volver, es hacerlo con regularidad, sin nuevas recaídas y recuperando el nivel que lo convirtió en un futbolista determinante. Carlo Ancelotti fue directo: Neymar solo irá si está “al 100% físicamente, no al 80%”.

Y después de casi 2 meses de ausencia, Neymar Júnior cada vez está más cerca de volver a las canchas. ¿El objetivo? Llegar al Mundial 2026 con la Selección de Brasil.



Qué ganas de volver a verlo en acción. Qué ganas de que active un nuevo prime. Y qué ganas de que tenga el… pic.twitter.com/whPzVFBeZn — Invictos (@InvictosSomos) February 3, 2026

5. Lisandro Martínez (Argentina)

Lisandro Martínez, Manchester United v Fulham - Premier League | Shaun Brooks - CameraSport/GettyImages

En febrero de 2025, el argentino sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, un diagnóstico que lo obligó a atravesar una recuperación larga, de más de nueve meses. Recién pudo volver a competir a finales de noviembre de 2025 con el Manchester United, y lo positivo es que su retorno dejó buenas sensaciones: se lo vio firme y con confianza, incluso recuperando protagonismo dentro del plantel.

6. Christian Pulisic (Estados Unidos)

Christian Pulisic, AC Milan Training Session | Giuseppe Cottini/GettyImages

Tras un 2025 brillante, Pulisic ha lidiado con dolor en la cadera, leve reagudización en el muslo y una bursitis que afecta la bolsa sinovial de sus articulaciones, producto del desgaste por movimientos repetitivos y largas cargas de apoyo en las rodillas. Su rendimiento inicial del año fue algo discreto comparado con su nivel habitual, aunque los entrenadores confían en que, con tiempo y cuidado, podrá retomar la mejor forma.

7. Edson Álvarez (México)

Edson Álvarez, Fenerbahce SK v Konyaspor - Trendyol Süper Lig | Ahmad Mora/GettyImages

El 1 de diciembre sufrió una dolencia en el tobillo derecho, y a finales de enero anunció una recaída, generando preocupación en el cuerpo técnico de Javier Aguirre. Afortunadamente, Edson logró reaparecer como titular con el Fenerbahçe y alcanzando ya 16 partidos en la temporada, una señal alentadora para su ritmo competitivo. Pese a esto, el mexicano llegará al Mundial con menos rodaje del ideal, un factor sensible para las aspiraciones del Tri.

8. Santiago Giménez (México)

Santiago Gimenez, AC Milan Training Session | Giuseppe Cottini/GettyImages

Tras molestias persistentes en el tobillo que arrastraba desde la Copa Oro 2025, Giménez se sometió a una cirugía a mediados de diciembre, lo que lo mantuvo alejado de las canchas desde el 28 de octubre de 2025, cuando salió del partido ante el Atalanta por dolor. Su recuperación apunta a un regreso para los últimos partidos de la temporada 2025-2026, estimado entre marzo y abril de 2026, apenas unas semanas antes del inicio de la Copa del Mundo.

9. Mikel Merino (España)

Mikel Merino, Arsenal v Manchester United - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Durante un entrenamiento sufrió una lesión en el pie derecho, que obligó a una operación confirmada por el club. Aunque el Arsenal no precisó los plazos exactos, se estiman unos tres meses de recuperación, con la expectativa de que pueda volver a jugar a principios de mayo, justo a tiempo para las últimas jornadas de Premier League y, posiblemente, la final de Champions League. Tras quedarse fuera de Qatar 2022, Merino enfrenta ahora el reto de recuperar continuidad sin prisas, para llegar en plenitud a su primera Copa del Mundo.

10. Juan Foyth (Argentina)

Juan Foyth, FBL-ESP-LIGA-VILLARREAL-REALMADRID | JOSE JORDAN/GettyImages

El defensor de el Villarreal y campeón del mundo en 2022 quedó descartado para el Mundial 2026 tras sufrir una rotura del tendón de Aquiles izquierdo en enero de 2026, durante un partido contra el Real Madrid. La lesión es grave y requiere una recuperación de aproximadamente ocho meses, lo que lo marginará del resto de la temporada 2025/26 y, por ende, de la cita mundialista. Su ausencia deja un vacío importante en el sector defensivo de Argentina, obligando al cuerpo técnico a buscar alternativas para mantener el equilibrio en la zaga.