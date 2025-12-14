10 futbolistas que disputarán el Mundial 2026 y que podrían llegar a la MLS en la Temporada 2026

En la siguiente lista mencionamos a 10 futbolistas que, según rumores podrían participar en el Mundial 2026 con sus selecciones y tener opciones reales de fichar por la Major League Soccer para la temporada 2026 en el mercado de invierno o verano (ya sea como agentes libres, fin de contrato o buscando un nuevo desafío post-Mundial, atraídos por el crecimiento de la liga).

Cabe mencionar que como faltan varios meses para la justa mundialista que acudan o no al Mundial puede cambiar en los meses más cercanos al evento.

1. Timo Werner (Alemania, RB Leipzig)

Timo Werner no rindió en la Premier League | Marc Atkins/GettyImages

El delantero, Timo Werner no sólo cuenta con un gran prestigio como delantero a lo largo de su carrera, sino que también llega a ser uno de los más buscados por distintos equipos del viejo continente y que según fuentes, en estos momentos de su carrera no se cierra a la posibilidad de llegar a la Major League Soccer.



Esta no es la primera vez que el delantero de 29 años es pretendido por un equipo de la MLS, pues ya antes el New York Red Bulls había intentado hacerse de los servicios del rayo alemán, sin embargo, este decidió quedarse en la Bundesliga y seguir compitiendo en el máximo circuito mundial.



Además, hacer dupla con Lionel Messi y llegar a una franquicia en crecimiento serían un gran aliciente para su toma de decisión.

2. Neymar Jr. (Brasil, Santos)

Neymar Jr podría jugar en Miami | MIGUEL SCHINCARIOL/GettyImages

Con contrato con el Santos solo hasta finales de este año, Neymar tiene un futuro indefinido para 2026, lo que ha dado lugar a algunos rumores sobre su próximo destino. En los últimos meses, ha habido algunas especulaciones sobre la posible marcha del astro al futbol estadounidense.



El Inter de Miami, equipo de Lionel Messi, con quien Neymar mantiene una gran amistad, el astro brasileño considera opciones si no renueva con Santos, con el objetivo explícito de llegar en forma al Mundial 2026.



Obviamente por su relación con Lionel Messi y la posibilidad de juntar de nuevo la MSN a la espera de que se conozca el futuro de Luis Suárez que podría marcharse al Nacional de su país para jugar los últimos meses de su carrera.

3. Mohamed Salah (Egipto, Liverpool)

Mohamed Salah | Liverpool FC/GettyImages

Su contrato con Liverpool FC termina en verano del 2026; hay especulaciones sobre un movimiento post-Mundial a MLS (o Arabia Saudita), atraído por el estilo de vida y el impacto comercial, similar a otros grandes nombres.



Con sus objetivos conseguidos no tendría más que demostrar en el Viejo Continente siendo un histórico de los Reds y el fútbol mundial, una vida menos ajetreada podrían convencerlo de ser el protagonista de una franquicia.

4. Luka Modrić (Croacia, AC Milán)

Luka Modrić | Image Photo Agency/GettyImages

A sus 40 años en 2026, el veterano croata es visto como candidato ideal para un último capítulo en MLS tras el Mundial, con clubes interesados en su experiencia y liderazgo. Miami sonó hace unos meses, pero no se hizo realidad.



Con su edad desde hace años muchos lo han dado por retirado, pero sigue mostrando un nivel competitivo para jugar al menos unos meses antes de colgar los botines que podría satisfacerlo para cerrar su maravillosa carrera.

5. Kevin De Bruyne (Bélgica, Napoli)

Kevin De Bruyne | NurPhoto/GettyImages

El mediocampista belga, que será titular en el Mundial, ha sido rumoreado para MLS post-2026, buscando un entorno menos exigente físicamente al final de su carrera elite. De hecho, desde hace unos meses se rumoreó su posible llegada a Miami para jugar junto a Messi, pero esa opción quedó descartada y arribó a Italia.



Muchos creían que su ambición como uno de los mejores mediocampistas de Europa lo mantendrían muchos años más en la élite, pero parece que no busca prolongar más allá su carrera.

6. Antoine Griezmann (Francia, Atlético de Madrid)

Antoine Griezmann | NurPhoto/GettyImages

Con contrato hasta 2026, hay persistentes rumores de interés en MLS (especialmente Miami) para un movimiento post-Mundial, atraído por el proyecto de estrellas.



El propio jugador ha manifestado su gusto por la cultura norteamericana y su gusto por poder jugar en Estados Unidos como en algún momento lo hizo uno de sus grandes amigos Carlos Vela.



Si bien es cierto que el jugador se retiro hace poco más de un año de la selección, un posible regreso para disputar la Copa del Mundo no estaría descartado.

7. Robert Lewandowski (Polonia, Barcelona)

Robert Lewandowski | Pedro Salado/GettyImages

El goleador polaco, con contrato hasta 2026, ha expresado interés histórico en MLS (especialmente Los Ángeles). Post-Mundial sería un cierre ideal para su carrera.



Aunque versiones recientes han mencionado su deseo de permanecer más tiempo en Europa específicamente en Barcelona e inclusive se reduciría el salario para poder seguir más tiempo en el conjunto blaugrana después de la justa mundialista.

8. Virgil van Dijk (Países Bajos, Liverpool)

Virgil van Dijk | NurPhoto/GettyImages

El capitán neerlandés de los Reds tiene contrato vigente, pero expira en 2026; MLS es una opción realista para un defensor de élite buscando un último gran contrato tras el torneo mundialista.



La falta de jugadores de élite en zona defensiva haría que más jugadores de esas posiciones se animaran a llegar a Estados Unidos más aún ante una gran oferta.

9. Bruno Fernandes (Portugal, Manchester United)

Bruno Fernandes | James Gill - Danehouse/GettyImages

Si no renueva con el Manchester United, el creativoy capitán portugués podría buscar un cambio post-Mundial; MLS ofrece visibilidad y salario alto para un jugador en su prime final.



Aún con mucho camino por delante el capitán luso podría jugar varias temporadas para una franquicia y ofrecerle una carrera a clubes poderosos como Columbus Crew, FC Cincinnati, Atlanta United, entre otros.

10. Casemiro (Brasil, Manchester United)

Casemiro | James Gill - Danehouse/GettyImages

Según versiones de medios de comunicación en Europa, el Manchester United lanzó una primera oferta por el mediocampista francés del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, pero fue rechazada.



El club inglés está buscando al relevo de Casemiro, el brasileño necesita un reemplazo y puso sobre la mesa una propuesta de 90 millones de euros (79.3 millones de libras, 104.2 millones de dólares), estructurada en 70 millones fijos y 20 millones en variables.



El club busca un cambio generacional a sabiendas de la veteranía del exmerengue, por este motivo el jugador podría estar buscando opciones para después de la Copa del Mundo y llegar a Estados Unidos podría ser una buena opción para él.