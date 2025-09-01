10 futbolistas que sorprendentemente ganaron el Balón de Oro

Este año la revista France Football volverá a entregar el Balón de Oro al mejor jugador de la temporada, tras un año marcado por la pandemia en el que se suspendió. Ya conocemos a los 30 candidatos y el premio podría estar más abierto que nunca, aunque hay jugadores que salvo sorpresa máxima está claro que no lo ganarán. En el pasado, este galardón lo ganaron jugadores legendarios, pero hubo años en los el premio tuvo una gran polémica por ser entregado a un futbolista de manera inesperada. Vamos a repasar los 10 más polémicos.

10. Owen (2001)

Liverpool Legends v Real Madrid Legends: LFC Foundation Charity Match | LFC Foundation/GettyImages

En 2001 todos los focos apuntaban a Raúl González, quien llevaba años despuntando en el Real Madrid y todavía no había sido premiado. El español había marcado 32 goles esa temporada, sin embargo, el galardonado fue Owen, que pese a sus 24 goles, también ganó más títulos.

9. Papin (1991)

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-BORDEAUX | SYLVAIN THOMAS/GettyImages

En 1991 Papin alcanzó la final de la Copa de Europa con el Marsella pero cayó derrotado ante el Estrella Roja. Todos esperaban que el Balón de Oro recayera en Pancev, pero finalmente se lo llevó el francés, algo que creó un gran revuelo, pues el premio lo entrega una revista francesa.

8. Sammer (1996)

Borussia Dortmund v Ajax - UEFA Champions League Quarter Final 1st Leg | Etsuo Hara/GettyImages

Los criterios para ganar el Balón de Oro a veces son confusos, en muchas ocasiones se premian las actuaciones individuales en los torneos de selecciones, y en otras, son la de los clubes las que decantan la balanza. En este caso, Sammer se impuso en 1996 a Ronaldo Nazario y Shearer por la gran Eurocopa que se marcó el alemán.

7. Cannavaro (2006)

DFB-All-Stars v Azzurri Legends - Friendly Match | Emilio Andreoli/GettyImages

En 2006 pasó algo similar, un jugador de la selección campeona fue la que se llevó el premio. En este caso un central, algo poco común, fue el galardonado. Cannavaro fue el mejor de Italia en el Mundial de 2006 y por ello ganó el premio, pero la mayoría estaba de acuerdo en que se lo merecía Zidane.

6. Modric (2018)

Croatia v Slovakia - 2022 FIFA World Cup Qualifier | Pixsell/MB Media/GettyImages

Desde 2008 solo Modric ha sido capaz de arrebatarle el premio a Messi o Cristiano. Su nombramiento fue polémico por esto, y porque su selección quedó subcampeona del Mundial de Rusia, aunque la actuación del croata fue brillante.

5. Shevchenko (2004)

Andrei Shevchenko... | Claudio Villa/ Grazia Neri/GettyImages

El ucraniano quizás merecía un Balón de Oro, pero en 2004 hizo una temporada muy floja y todos concuerdan en que debió llevárselo Deco por el doblete con el Oporto o Vicente Rodríguez del Valencia.

4. Ruud Gullit (1987)

UEFA European Championship 1988 - VI Archive | VI-Images/GettyImages

El holandés ganó el premio contra todo pronóstico, ya que el favorito era Futre, que ese mismo año había ganado la Copa de Europa con el Oporto y había tenido una actuación muy destacada.

3. Lev Yashin (1967)

Lev Yashin | Keystone/GettyImages

Es el único portero en la historia del fútbol que ha ganado el premio al mejor jugador. Sus paradas fueron determinantes para la consecución de los títulos con la selección y su club, pero no dejó de ser polémica su elección, ya que los porteros siempre han estado en un segundo plano

2. Messi (2010)

Argentina v Germany: 2010 FIFA World Cup - Quarter Finals | Joern Pollex/GettyImages

Que el mejor jugador del mundo gane el Balón de Oro no debería generar polémica, pero en 2010, tras el Mundial que ganó España, muchos coinciden en que se lo merecían más Xavi o Iniesta, ya que ganaron lo mismo que Messi, y además brillaron en la Copa del Mundo.





1. Cristiano Ronaldo (2013)

Portugal v Sweden - FIFA 2014 World Cup Qualifier: Play-off First Leg | Mike Hewitt/GettyImages

En 2013 el galardonado fue Cristiano Ronaldo, quien siempre ha mantenido un gran nivel desde que está en activo. Ese año sin embargo, solo ganó un título por los 5 de Ribery, quien brilló de manera sobresaliente y se hizo con la Champions.