10 jugadores que debería fichar el Manchester United para la próxima temporada

A inicios de año, el Manchester United anunció a Michael Carrick como su nuevo estratega tras la destitución del portugués Rúben Amorim y vaya que logró hacer funcionar al equipo, tan es así que lo tiene ubicado en el tercer peldaño de la Premier League cuando lo había tomado en el séptimo lugar, llevándolo de regreso a la UEFA Champions League para la siguiente campaña.



Hay pocas probabilidades de que los Red Devils se queden sin su boleto a la próxima edición de la Champions League a falta de cuatro jornadas, pues tienen 61 puntos, lejos del Brighton & Hove Albion que acaricia la Europa League con 50 unidades y del Bournemouth que sueña con la Conference League al cosechar 49.



Teniendo todo esto en cuenta, es obvio que el Manchester United quiere armar un equipo competitivo para la siguiente temporada, no sólo para soñar con 'La Orejona' sino también con la meta puesta en ganar la Premier League y demás torneos.



Aquí hay diez jugadores que debería fichar el ManU para la siguiente campaña:

1. Rafael Leao – AC Milán

Rafael Leao | AC Milan/GettyImages

Dentro de la plantilla no hay nadie que tenga el papel natural de extremo izquierdo, así que esa podría ser una de las prioridades.



Está claro que el portugués ya no está del todo contento con el club italiano y necesitaría un cambio de aires.



Sumado a ello, puede ampliar las opciones tácticas de Michael Carrick al manejarse también como mediapunta o centro delantero.



Habilidoso en el regate y en el contragolpe y muy veloz.

2. Morgan Rogers – Aston Villa

Morgan Rogers | Andrew Kearns - CameraSport/GettyImages

Hace un tiempo, la Gazzetta dello Sport informó que el objetivo prioritario de los Red Devils para el siguiente mercado de fichajes era el mediocampista, el cual por ahora está en las semifinales de la Europa League con los Villanos.



Con 23 años se ha vuelto una pieza clave en el club, disputando todos los encuentros de la Premier League, con nueve goles y seis asistencias.



Al mismo tiempo puede fungir como extremo por ambas bandas destacando por su ingenio para generar peligro.

3. Micky van de Ven – Tottenham Hotspur

Micky van de Ven | Lewis Storey - Danehouse/GettyImages

Es un hecho oficial que el equipo tiene el ojo puesto en del defensa central, que está cerca de vivir un descenso con los Spurs.



A pesar del mal presente que vive su equipo, el internacional neerlandés ha sido de lo más destacado, tanto así que otras escuadras como el Liverpool lo quieren en sus filas.



La idea de los escarlatas es que el zaguero argentino Lisando Martínez tenga competencia luego de haber batallado con las lesiones.



El central zurdo, que también puede jugar como lateral izquierdo, destaca por su habilidad técnica, velocidad y capacidad de recuperación.

4. El Hadji Malick Diouf – West Ham United

El Hadji Malick Diouf | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Se da casi por hecho que el neerlandés Tyrell Malacia dejará Old Trafford al acabar la temporada, lo que dejaría un hueco en la lateral izquierda.



Ante ese panorama, el hombre de los Hammers sería una buena incorporación, aparte daría mayores armas a su estratega porque no se conforma con ser latera, también puede apoyar como interior y extremo por ese mismo lado.



Gracias a que brilló en su primera temporada y ha sido clave, el africano llamó la atención del ManU, que prepararía una oferta en el verano, así lo indicó The Guardian.

5. Sandro Tonali – Newcastle

Sandro Tonali | Visionhaus/GettyImages

Otro que desde ya suena para envolverse en la casaca de los Red Devils, pero que no luce nada fácil porque las Hurracas desean que se mantenga con ellos, sobre todo por ser un pilar.



El periodista italiano Fabrizio Romano indicó que el deseo del italiano es quedarse en la Premier League, entonces el Manchester United deberá ir con todo por su fichaje, aprovechando que los Magpies no van a estar presentes en ninguna competencia europea.



Con la salida del brasileño Carlos Casemiro, necesitan llenar el espacio con alguien importante.

6. Aurélien Tchouaméni – Real Madrid

Aurélien Tchouaméni | Europa Press Sports/GettyImages

Si que luce complicado, pero al parecer los Red Devils también podrían perder a su otro contención, es decir, al uruguayo Manuel Ugarte porque es deseado por la Juventus de Italia y otras escuadras.



Si el anhelo de Michael Carrrick es que su equipo luche por todo tiene que reforzar de gran forma el mediocampo y el francés es una opción irresistible, no obstante, los merengues saben de su calidad y hasta están pensando en renovarlo.

7. Eduardo Camavinga – Real Madrid

Eduardo Camavinga | SOPA Images/GettyImages

El francés ya no es bien visto por los ojos de los aficionados merengues debido a que ha cometido errores y no ha estado a la altura de la situación.



Si bien el deseo del centrocampista es mantenerse en la Casa Blanca, se desconoce si realmente tendría cabida.



Es cierto que atraviesa por un bajón, pero ya ha demostrado sus condiciones y quizás un cambio de aires le ayude a elevar su nivel.



Posibilidad tentadora, sobre todo si no es del todo valorado en su club.

8. Elliot Anderson – Nottingham Forest

Elliot Anderson | NurPhoto/GettyImages

El mediocentro ya tiene experiencia dentro de la Premier League y aunque el ManU aún cuenta con el portugués Bruno Fernandes, es importante tener buenas reservas para relevarlo o, quizás, acompañarlo en el campo.



Su versatilidad para manifestarse como pivote, mediocentro y mediocentro ofensivo debe ser una de las principales razones para tenerlo en el radar.



En los Tricky Trees es bien valorado, jugando todos los duelos de la presente campaña.



Si la directiva roja realmente lo quiere tendría una ardua batalla con clubes como el Bayern Múnich de Alemania y hasta el Manchester City.

9. Yan Diomande – RB Leipzig

Yan Diomande | NurPhoto/GettyImages

Tal como se mencionó previamente, no hay muchas variantes en el extremo izquierdo, por eso el marfileño sería una decisión acertada, pues también le daría frescura a la ofensiva con sus 19 años.



El internacional con Costa de Marfil ha tenido un desempeño bestia con el conjunto alemán. En la actual temporada de la Bundesliga acumula doce tantos y ocho asistencias en 30 cotejos, aparte también puede ejercer como extremo por derecha.

10. Diogo Costa – FC Porto

Diogo Costa | Mondadori Portfolio/GettyImages

El belga Senne Lammens resultó ser un fichaje efectivo al dejar su arco en cero en seis ocasiones en la presente campaña, pero podría necesitar competencia ante la posible partida del turco Altay Bayindir.



Si quieren tener un resguardo seguro en el arco para pelear en todas las competencias podrían apuntar hacia el internacional portugués, quien ya estuvo en la órbita hace un tiempo.



El salto de la Primeira Liga a la Premier League podría ser suficiente satisfactorio para el guardameta de los Dragones sin importar si va a ser titular o suplente.