10 jugadores que han pasado por las filas del Chelsea y del Liverpool: Fernando Torres, Solanke, Anelka y más
Los partidos entre Liverpool y Chelsea son siempre grandes choques en la Premier League. Dos de los más grandes equipos de Inglaterra y que han tenido grandes figuras del fútbol mundial.
A lo largo de los años numerosos jugadores han dejado su huella en ambas instituciones. Desde Raheem Sterling hasta Fernando Torres, echemos un vistazo a diez destacados futbolistas que han defendido ambas camisetas.
10. Joe Cole
Con su habilidad técnica y visión de juego, Cole se destacó en ambos clubes, proporcionando creatividad en el medio campo y contribuyendo con goles importantes.
9. Raúl Meireles
Con su energía incansable y habilidades en el mediocampo, Meireles fue una figura destacada tanto en Liverpool como en Chelsea, contribuyendo con su experiencia y liderazgo en el campo. Campeón de Europa con el Chelsea.
8. Nicolas Anelka
El delantero francés dejó su huella en ambos clubes con su velocidad, habilidad y capacidad para marcar goles importantes. Fue mucho más importante en el Chelsea.
7. Ryan Brewster
Aunque su tiempo en Liverpool estuvo marcado por lesiones, Brewster demostró su talento como delantero con una impresionante capacidad goleadora en la Academia del club.
6. Yossi Benayoun
El versátil mediocampista israelí dejó su huella en Liverpool y Chelsea con su inteligencia táctica y capacidad para crear oportunidades de gol.
5. Dominic Solanke
Aunque su paso por Chelsea fue breve, Solanke mostró destellos de su potencial como delantero prometedor. En Liverpool, continuó su desarrollo como parte del equipo de Jurgen Klopp.
4. Victor Moses
Con su velocidad y habilidad para desbordar por la banda, Moses dejó su marca en ambos clubes. Su tiempo en Chelsea fue especialmente destacado, donde contribuyó con goles y asistencias clave, además de adaptarse a diferentes posiciones bajo distintos entrenadores. Aunque su paso por Liverpool fue breve, dejó una impresión duradera con su energía y determinación en el campo.
3. Daniel Sturridge
Con una habilidad innata para el gol, Sturridge dejó su marca en ambos clubes. Su tiempo en Liverpool y Chelsea lo vio anotar goles importantes y mostrar una técnica impresionante frente al arco.
2. Raheem Sterling
El veloz extremo inglés brilló en el Liverpool y el City antes de unirse al Chelsea en 2022. Su habilidad dribladora y capacidad para marcar goles lo convierten en un jugador peligroso en cualquier equipo.
1. Fernando Torres
El "Niño" Torres es una leyenda en ambas instituciones. Su tiempo en Liverpool estuvo marcado por goles espectaculares, mientras que su paso por Chelsea incluyó momentos buenos y otros no tan buenos.