10 jugadores que han pasado por las filas del Chelsea y del Liverpool: Fernando Torres, Solanke, Anelka y más

Los partidos entre Liverpool y Chelsea son siempre grandes choques en la Premier League. Dos de los más grandes equipos de Inglaterra y que han tenido grandes figuras del fútbol mundial.

A lo largo de los años numerosos jugadores han dejado su huella en ambas instituciones. Desde Raheem Sterling hasta Fernando Torres, echemos un vistazo a diez destacados futbolistas que han defendido ambas camisetas.

10. Joe Cole

"AND JOE COLE HAS WON THE TITLE FOR CHELSEA!"



On the 16-year anniversary of Joe Cole becoming a Blue, his goal vs this Sunday's opponents is definitely required watching 👇pic.twitter.com/gLZ2wjAY4f — Chelsea FC USA (@ChelseaFCinUSA) August 6, 2019

Con su habilidad técnica y visión de juego, Cole se destacó en ambos clubes, proporcionando creatividad en el medio campo y contribuyendo con goles importantes.

9. Raúl Meireles

Raúl Meireles jugó en el Liverpool y el Chelsea | Mark J. Rebilas-Imagn Images

Con su energía incansable y habilidades en el mediocampo, Meireles fue una figura destacada tanto en Liverpool como en Chelsea, contribuyendo con su experiencia y liderazgo en el campo. Campeón de Europa con el Chelsea.

8. Nicolas Anelka

Nicolas Anelka fue figura del Chelsea | Kirby Lee-Imagn Images

El delantero francés dejó su huella en ambos clubes con su velocidad, habilidad y capacidad para marcar goles importantes. Fue mucho más importante en el Chelsea.

7. Ryan Brewster

Rhian Brewster formó parte del Liverpool | Trevor Ruszkowski-Imagn Images

Aunque su tiempo en Liverpool estuvo marcado por lesiones, Brewster demostró su talento como delantero con una impresionante capacidad goleadora en la Academia del club.

6. Yossi Benayoun

Yossi Benayoun fue un creador de nivel en el Chelsea | Scott Rovak-Imagn Images

El versátil mediocampista israelí dejó su huella en Liverpool y Chelsea con su inteligencia táctica y capacidad para crear oportunidades de gol.

5. Dominic Solanke

Dominic Solanke vistió la camiseta del Liverpool | Brad Penner-Imagn Images

Aunque su paso por Chelsea fue breve, Solanke mostró destellos de su potencial como delantero prometedor. En Liverpool, continuó su desarrollo como parte del equipo de Jurgen Klopp.

4. Victor Moses

Victor Moses dejó su huella en el Chelsea y Liverpool | Joe Camporeale-Imagn Images

Con su velocidad y habilidad para desbordar por la banda, Moses dejó su marca en ambos clubes. Su tiempo en Chelsea fue especialmente destacado, donde contribuyó con goles y asistencias clave, además de adaptarse a diferentes posiciones bajo distintos entrenadores. Aunque su paso por Liverpool fue breve, dejó una impresión duradera con su energía y determinación en el campo.

3. Daniel Sturridge

Daniel Sturridge anotó goles importantes en la Premier League | Tim Heitman-Imagn Images

Con una habilidad innata para el gol, Sturridge dejó su marca en ambos clubes. Su tiempo en Liverpool y Chelsea lo vio anotar goles importantes y mostrar una técnica impresionante frente al arco.

2. Raheem Sterling

Raheem Sterling fue un extremo prometedor de la Premier League | Jon Durr-Imagn Images

El veloz extremo inglés brilló en el Liverpool y el City antes de unirse al Chelsea en 2022. Su habilidad dribladora y capacidad para marcar goles lo convierten en un jugador peligroso en cualquier equipo.

1. Fernando Torres

Fernando Torres es leyenda del Liverpool | IMAGO / Propaganda Photo

El "Niño" Torres es una leyenda en ambas instituciones. Su tiempo en Liverpool estuvo marcado por goles espectaculares, mientras que su paso por Chelsea incluyó momentos buenos y otros no tan buenos.