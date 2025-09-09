10 jugadores que pasaron por el Liverpool y por el Arsenal en su carrera: Anelka, Oxlade-Chamberlain y más

Arsenal y Liverpool son dos de los equipos más grandes de la Premier League, además de siempre candidatos al título.

Más allá de los múltiples enfrentamientos en fases importantes, los 'Gunners' y los 'Reds' mantienen una feroz rivalidad, por lo que sorprende ver a tantos jugadores que militaron en ambos clubes. Así que aquí están los jugadores que han jugado en el Liverpool y en el Arsenal a lo largo de los años.

10. Jimmy Carter

Jimmy Carter of Arsenal | Steve Morton/GettyImages

Jimmy Carter es probablemente el peor jugador de esta lista que ha militado tanto en el Liverpool como en el Arsenal. El inglés fichó por el Millwall en enero de 1991 por 800.000 libras. Kenny Dalglish lo llevó a Anfield, pero dimitió poco después, lo que permitió a Carter fichar por el Arsenal ese mismo año por 500.000 libras. Sólo jugó 8 partidos con los 'reds' y 25 con el Arsenal.

9. Alex Manninger

Wolverhampton Wanderers v Arsenal Alex Manninger | Alex Livesey/GettyImages

Llegó al Emirates en la temporada 1997/98 como suplente de David Seaman. El inglés se lesionó y Manninger fue llamado para cubrirle bajo palos.Manninger siguió siendo el suplente de Seaman durante las tres temporadas siguientes, en las que disputó 64 partidos. Más tarde descendió en la jerarquía y fue cedido a la Fiorentina en 2001.El internacional austriaco, con 33 convocatorias, fichó más tarde por el Torino y fue dando tumbos por los homólogos europeos, llegando a pasar 4 temporadas en la Juventus.En 2016, empezó a entrenarse con el Liverpool para mantenerse en forma y firmó un contrato a corto plazo con el conjunto de Merseyside. Tras no tener la oportunidad de jugar, anunció su retirada el 26 de mayo de 2017.

8. Jermaine Pennant

Jermaine Pennant | Alex Livesey/GettyImages

El extremo llegó al Arsenal con 15 años en 1999 y en el transcurso de 7 años con los 'gunners' sólo jugó 5 partidos como titular y marcó 3 goles. Era famoso por verse envuelto en problemas extradeportivos que se reflejaban directamente en sus actuaciones con el equipo.



El 24 veces internacional sub-21 con Inglaterra fue traspasado al Birmingham City por 3 millones de libras en 2005. El Liverpool lo fichó por 6,7 millones de libras una temporada más tarde y jugó en 81 partidos, marcando sólo 3 goles en liga.

7. Yossi Benayoun

Arsenal v Liverpool - UEFA Champions League QUarter Final 1st Leg | Etsuo Hara/GettyImages

En 2005, el centrocampista firmó un contrato de cuatro años con el West Ham United por valor de 2,5 millones de libras. Dos años más tarde, el Liverpool lo fichó por cuatro años. Yossi debutó con los 'reds' en la Champions League, en un partido contra el Toulouse. Unos días más tarde, el futbolista hizo su primera aparición en la Premier League.



Un año más tarde, el Chelsea le llamó para firmar un contrato de tres años por valor de 5,5 millones de libras. Benayoun sólo llegó a disputar ocho partidos con los Blues, marcando un único gol en el partido fuera de casa contra el Wigan. El 31 de agosto de 2011, el futbolista fue enviado cedido al Arsenal hasta final de temporada. Yossi participó en 19 partidos (diez veces como titular y nueve como suplente) y marcó cuatro goles.

6. Nicolás Anelka

Nicolas Anelka of Arsenal | Shaun Botterill/GettyImages

Nicolas Anelka vistió durante 2 años los colores del Arsenal. Fue fichado por Arsene Wenger durante el primer año de éste como entrenador del club. Anelka ganó la Premier League en su segunda temporada con los Gunners, así como la FA Cup y la Charity Shield. Después se marchó al Real Madrid por un traspaso de 22,3 millones de libras, con el que el Arsenal obtuvo importantes beneficios, ya que fue fichado por sólo 500.000 libras en 1997.



El delantero centro se movió por Europa y acabó cedido al Liverpool. Contribuyó a la conquista del título de la Premier League, pero el entonces entrenador, Gerrard Houllier, decidió no darle un contrato permanente.

5. Kolo Touré

Kolo Toure of Arsenal | Mike Hewitt/GettyImages

Kolo Touré fue fichado del ASEC Mimosas por 150.000 libras esterlinas, y vaya inversión que resultó ser.Touré formó pareja con Sol Campbell en el centro de la defensa del Arsenal y fue el artífice de la imbatibilidad del equipo en la temporada 2003/04 de la Premier League.Más tarde formó una sólida pareja con Senderos y llevó al equipo a la final de la Liga de Campeones de la UEFA contra el Barcelona en 2006. Tras 7 años de servicio, exigió el traspaso.



El Manchester City lo fichó por 14 millones de libras y ganó la liga con él en 2011/12, a pesar de que sólo lo utilizaba como jugador de plantilla. El Liverpool acudió a su llamada un año después, cuando los Citizens empezaban a vaciar las filas del club en busca de jugadores más jóvenes y caros.

4. Ray Kennedy

Ray Kennedy | Aubrey Hart/GettyImages

Ray Kennedy es un héroe del Arsenal de los años 60 y 70, que ganó todos los títulos nacionales con el club y también con el Liverpool. El delantero centro marcó 71 goles en 272 partidos con los 'gunners'.



Firmó su primer contrato profesional con el conjunto del norte de Londres en 1968 y más tarde ganó el título de Primera División en 1971.Después de seis temporadas, Kennedy fue traspasado al Liverpool por la cifra récord de 200.000 libras. El inglés se proclamó campeón de liga en 5 ocasiones con los Reds y ganó la Copa de Europa en 3 ocasiones. Colgó las botas tras pasar por el Swansea City, el Hartlepool United y, por último, el Ashington.

3. Geoff Strong

Football Player Geoff Strong | Evening Standard/GettyImages

Otra gran figura goleadora del Arsenal que fue grande en el club, pero una década antes que Ray Kennedy. Geoff Strong nació en Kirkheaton y fue ojeado por el Stanley United en 1957. Debutó contra el Newcastle United en 1960 y llegó a marcar 77 goles en 137 partidos.



El Arsenal no tuvo mucho éxito durante ese periodo y Strong fue vendido al Liverpool por 40.000 libras en 1964. El delantero ganó la FA Cup en 1965 y el título de División en 1966.

2. Michael Thomas

Michael Thomas of Liverpool (left) challenges Paul Merson for the ball | Clive Brunskill/GettyImages

Thomas nació en Lambeth, Londres, y creció siendo hincha del Tottenham Hotspur. Fichó por su rival, el Arsenal, cuando era un colegial, en 1982. Se convirtió en un habitual del club a partir de 1987 y disputó 208 partidos en 7 años.



Participó en un partido decisivo en la temporada 1988/89 entre el Arsenal y el Liverpool. Los 'gunners' necesitaban dos goles para proclamarse campeones de Inglaterra, y Thomas marcó el gol de la victoria en el último ataque, en el tiempo añadido, que dio al Arsenal el título de liga después de 18 años.



Tras una discusión con George Graham, Thomas fue traspasado al Liverpool en diciembre de 1991. Jugó otros 7 años con los Reds antes de fichar por el Coventry City por 800.000 libras.

1. Alex Oxlade-Chamberlain

Manchester City v Liverpool FC - Premier League | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Alex Oxlade-Chamberlain es el jugador que más recientemente ha cambiado su lealtad del Arsenal al Liverpool. Mostró un gran potencial creativo, pero nunca pudo romper un patrón de lesiones persistentes para establecerse como titular. Arsène Wenger permitió a Oxlade-Chamberlain demostrar su valía en varias posiciones, incluida la de medio centro e incluso la de lateral.



El jugador nacido en Portsmouth se sentía cada vez más frustrado con Wenger y buscaba más minutos de juego en otro sitio. Disputó 198 partidos con el Arsenal antes de fichar por el Liverpool de Jürgen Klopp en el verano de 2017.



Oxlade-Chamberlain pudo jugar en su posición preferida de centrocampista ofensivo y resultó fundamental para que el Liverpool llegara a la final de la Champions League esa temporada.