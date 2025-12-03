10 laterales que el Manchester United podría fichar en el mercado de invierno

El entrenador del Manchester United, Rubén Amorim, sigue fiel a su formación 3-4-2-1.

A pesar de las innumerables peticiones para que busque algo diferente, el cuestionado técnico se ha mantenido firme y persistido con el sistema que le dio tanto éxito con el Sporting CP. Sin embargo, las dudas sobre su táctica no han hecho más que aumentar tras la propia admisión de Amorim de que los laterales de los que dispone simplemente no son lo suficientemente buenos.

Amorim reafirmó su confianza antes de la victoria por 2-1 sobre el Crystal Palace en la Premier League, criticando públicamente a Patrick Dorgu, jugador fichado específicamente para ayudar en la introducción del 3-4-2-1 en febrero de 2025, por no aportar suficiente serenidad a la posesión.

Sin dudar de la próxima prioridad de Amorim en fichajes, aquí presentamos 10 posibles objetivos para el United de cara al mercado de fichajes de enero.

Laterales izquierdos

1. Federico Dimarco

Federico Dimarco es una opción de élite | Image Photo Agency/GettyImages

Quizás el fichaje soñado del United sea Federico Dimarco, del Inter, quien ha sido uno de los mejores defensas izquierdos del mundo durante varios años.



A punto de cumplirse los últimos 18 meses de su contrato, se cree que Dimarco está negociando una extensión con el Inter, pero aún hay una oportunidad para el United si deciden cerrar un acuerdo con un jugador que ha tenido un comienzo de temporada impresionante.



El Inter sería un fichaje difícil en enero, ya que sigue luchando por el título de la Serie A, pero si el United y Amorim tienen paciencia, este acuerdo podría ser posible en el verano.

2. Theo Hernandez

Theo Hernández abandonó Europa en verano | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Fue una sorpresa ver a Theo Hernández, ahora de 28 años, dar por terminada su etapa en el AC Milan para fichar por el Al Hilal el verano pasado. Después de todo, el francés ha sido una opción de élite en su puesto durante varios años.



Dado que Theo lleva solo seis meses en Arabia Saudí, traerlo de vuelta a Europa tan pronto sería imposible sin el esfuerzo del jugador, cuyas ambiciones profesionales están en debate tras su marcha a Oriente Medio. Sin embargo, la perspectiva de un traspaso al United podría ser suficiente para despertar su interés.



Theo, un corredor potente con un buen ojo para el gol, sería un fichaje importante para Amorim si el United pudiera concretar el acuerdo.

3. Alejandro Grimaldo

Alejandro Grimaldo causó sensación en Leverkusen | Robbie Jay Barratt - AMA/GettyImages

Alejandro Grimaldo batía récords como lateral izquierdo del Bayer Leverkusen hace unas temporadas. Con Xabi Alonso, el español acumuló 10 goles y 15 asistencias camino a la conquista del título de la Bundesliga 2023-24.



El Leverkusen ha perdido la mayor parte de la columna vertebral del equipo y la situación ha empezado a ir en la dirección equivocada, lo que significa que el United podría no tener que esforzarse demasiado para convencer a Grimaldo, de 30 años de edad, de que se marche a Old Trafford.



A otro jugador con solo 18 meses restantes de contrato, Grimaldo podría ser una ganga, ya que sigue sumando goles desde su posición predilecta.

4. Souffian El Karouani

Un contrato a punto de expirar convierte a Souffian El Karouani en una potencial ganga | BSR Agency/GettyImages

El United ha sufrido las consecuencias de las importaciones de la Eredivisie en los últimos años, por lo que puede que haya dudas sobre Souffian El Karouani, del Utrecht, pero el jugador de 25 años está teniendo una temporada que será difícil ignorar por mucho tiempo.



Tras dar ocho asistencias la temporada pasada, El Karouani ya ha igualado ese rendimiento este año, jugando más como lateral izquierdo tradicional, pero con una clara capacidad para atacar y participar en el juego.



Lo que hace a El Karouani tan intrigante es que se acerca el final de su contrato con el equipo holandés. Clubes de toda Europa han sido alertados de una verdadera oportunidad de ganga, y el United haría bien en sumarse a la cola.

5. David Raum

David Raum es un objetivo a largo plazo para la élite europea | BSR Agency/GettyImages

Desde hace años, David Raum ha estado vinculado a los equipos de élite de Europa. Siempre que se necesita un lateral izquierdo, el internacional alemán acapara titulares.



Raum no solo es un defensa potente, sino también un atacante versátil que ha demostrado sentirse cómodo en ambos lados del campo. Claramente, es más fuerte por la izquierda, pero en ocasiones, Raum jugó como extremo derecho durante los primeros años de su carrera.



Amorim ha pedido públicamente un lateral izquierdo que se sienta cómodo con la pierna derecha, lo que convierte a Raum en un objetivo interesante.

Laterales derechos

6. Marcos Llorente

Marcos Llorente se ha reinventado | Diego Souto/GettyImages

Puede que Marcos Llorente figure aquí como lateral derecho, pero lo cierto es que el internacional español puede ser visto como un objetivo potencial para casi cualquier posición en el campo, tal es su insondable versatilidad.



Formado como mediocampista central —otra posición importante para Amorim—, Llorente ha disfrutado de una transición fluida hacia la banda derecha de la defensa del Atlético de Madrid en los últimos años, demostrando la disciplina posicional y la inteligencia necesarias para triunfar en un equipo de Diego Simeone.



Con su contrato vence en 2027, Llorente, de 30 años, es consciente de que probablemente solo le queda un gran fichaje por delante. ¿Logrará el United convencerlo para que se ponga a prueba en la Premier League?

7. Nahuel Molina

Nahuel Molina puede ser más realista | Flor Tan Jun/GettyImages

Detrás de Llorente, en la jerarquía del Atlético, se encuentra el internacional argentino Nahuel Molina, quien podría ser el fichaje más fácil de los dos.



Otra opción, cuyo contrato expira en el verano de 2027, Molina conoce el riesgo que conlleva extender su estancia en el Atlético. Los minutos no están ni mucho menos garantizados, mientras que el United podría ofrecerle un puesto como titular si el internacional argentino se marcha a Old Trafford.



Su situación ha convertido a Molina en el centro de numerosos rumores de traspaso. Casi todos los equipos que buscan un lateral derecho han estado vinculados con el jugador de 27 años, pero el United es uno de los pocos que realmente podrían beneficiarse de sus habilidades como carrilero.

8. Denzel Dumfries

Denzel Dumfries está entre los mejores en su posición | Quality Sport Images/GettyImages

El arquetipo del lateral derecho, Denzel Dumfries, es otro de los jugadores que han sido constantemente buscados por casi todos los equipos que buscan un jugador en esa posición. No es casualidad, dado su nivel.



Conocido por sus incursiones ofensivas desde su etapa en la Eredivisie y los primeros años de su carrera internacional con la selección holandesa, Dumfries es ampliamente reconocido como uno de los mejores laterales del fútbol, ​​y el Inter se mostró encantado de renovar su contrato en noviembre de 2024.



Sería caro y un verdadero desafío ficharlo, pero si Amorim quiere calidad en el lado derecho, Dumfries puede ser la principal alternativa.

9. Daniel Muñoz

Daniel Muñoz trae pedigrí de la Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Si Amorim busca una solución integral con experiencia en la Premier League, difícilmente podría encontrar una mejor opción que la estrella del Crystal Palace, Daniel Muñoz.



Desde su llegada a Inglaterra en enero de 2024, siendo relativamente desconocido, Muñoz se ha consolidado como uno de los mejores laterales derechos del mundo, y un nuevo contrato en abril le aseguró que no se dejaría tentar por una cláusula de rescisión a precio de ganga. El Palace querrá mucho dinero para vender al jugador de 29 años.



Muñoz es posiblemente el objetivo con menor riesgo, dada su experiencia en la Premier League. A estas alturas del mandato de Amorim, es fundamental evitar grandes riesgos, lo que convierte al internacional colombiano en una opción ideal.

10. João Mário

A João Mário le ha costado conseguir minutos | Jonathan Moscrop/GettyImages

Tras comenzar su carrera como extremo, João Mário se ha convertido en un efectivo lateral en los últimos años y fichó por la Juventus procedente del Oporto este verano por 12 millones de euros (10,5 millones de libras, 13,9 millones de dólares).



Sin embargo, el equipo turinés cuenta con numerosas opciones en su posición, lo que ha obligado a Mário a aceptar un puesto de suplente con el recién llegado entrenador Luciano Spalletti, quien ha puesto a jugar a nada menos que tres jugadores diferentes por delante de Mário durante las primeras semanas de su mandato.



No es difícil ver por qué tanto la Juve como Mário podrían estar interesados ​​en un traspaso a mitad de temporada, y el United podría no tener que rascar demasiado sus bolsillos para concretar este acuerdo.

