10 leyendas que salieron del Real Madrid por la puerta de atrás

Aunque suene increíble, no todos los futbolistas reciben una despedida a su altura cuando dejan un club, y el Real Madrid es un ejemplo de ello. Por el Santiago Bernabéu han pasado los mejores jugadores de la historia del fútbol y pero precisamente en el conjunto blanco no se les da muy bien tratar y despedir a sus ídolos como se merecen.

Veamos algunos jugadores que se fueron del Madrid por la puerta de atrás:

10. Cristiano Ronaldo

Ronaldo ganó tres Champions consecutivas con el Real Madrid | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

El último gran ídolo del madridismo y el último en ser mal tratado por el club. Cristiano le echó un pulso a Florentino porque quería cobrar más y al final acabó saliendo del Madrid. Y aunque su forma de anunciar su marcha nada más conquistar la Champions no fue la mejor, eso no es motivo para que el club no le haya hecho una despedida por tantos años de goles y títulos.





9. Iker Casillas

Casillas defendió la portería blanca durante más de una década | Denis Doyle/GettyImages

Casillas es el mejor portero de la historia del Real Madrid y uno de los mejores del fútbol español y de la historia de este deporte. Después de defender la camiseta blanca durante más de una década, sus últimos años fueron un despropósito, relegado al banquillo e incluso menospreciado por la directiva. En verano de 2015 hizo las maletas rumbo al Porto, y su despedida no será olvidada por lo triste que fue: él sólo en rueda de prensa con lágrimas en los ojos. Tan pobre fue la despedida que después le hicieron otra.

8. José María Gutiérrez "Guti"

Guti decidió irse del Real Madrid con la llegada de Mourinho | Denis Doyle/GettyImages

El paso de Guti por el Real Madrid siempre será recordado y eso que nunca fue un fijo para sus entrenadores y con la llegada de los galácticos parecía que había quedado relegado. Pero al final Guti siempre estaba hasta que llegó Mourinho. El centrocampista no entraba en los planes de reconstrucción del equipo del técnico portugués y salió rumbo al Besiktas.

7. Raúl

Raúl ha recibido varios homenajes del Real Madrid | Etsuo Hara/GettyImages

Al final de la temporada 2009/2010 el Real Madrid perdió a sus dos ídolos y capitanes: Raúl y Guti. El delantero no entraba en los planes del nuevo entrenador, José Mourinho, y decidió continuar su carrera en la Bundesliga. Su adiós no estuvo a la altura de un mito del Real Madrid como él. En principio la despedida iba a ser sólo una rueda de prensa pero finalmente se abrieron las puertas del estadio ante la presión de los aficionados que se habían acercado hasta allí. Años más tarde desde el club corrigieron en parte su error y le hicieron un homenaje en el Trofeo Santiago Bernabéu.

6. Ronaldo

Ronaldo estuvo cuatro temporadas y media en el Real Madrid | Denis Doyle/GettyImages

Ronaldo ya llegó al Real Madrid mermado por las lesiones, pero a pesar de no estar bien físicamente su paso por el Bernabéu siempre será recordado. Su última temporada fue l más gris, ya que habían llegado al club un nuevo goleador, Ruud Van Nistelrooy, y un nuevo entrenador, Fabio Capello. Ronaldo nunca se adaptó al nuevo técnico y en el mercado de invierno de 2007 se fue al Milán.

5. Luis Figo

Figo ganó un Balón de Oro en su carrera | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Luis Figo fue el primer galáctico en llegar y el primero en irse, aunque su partida fue muy diferente a su llegada. El Real Madrid atravesaba una sequía de títulos, la fórmula de Zidanes y Pavones ya no daba resultado y la plantilla estaba llena de galácticos. Figo fue el primer sacrificado del club para intentar recomponer la marcha del equipo y en 2005 hizo las maletas rumbo al Inter de Milán a pesar de que hizo la pretemporada con el conjunto blanco.

4. Vicente del Bosque

Del Bosque exigía mucho de sus jugadores | TOSHIFUMI KITAMURA/GettyImages

Junto con Hierro, Vicente del Bosque también salió del Madrid con LaLiga recién conquistada. Florentino tampoco le quiso un proyecto al considerarle un entrenador poco mediático.

3. Fernando Hierro

Fernando Hierro fue capitán del Real Madrid | Stuart Franklin/GettyImages

Florentino Pérez quería modernizar su Real Madrid y en el año 2003 cometió una gran injusticia echando al capitán, Fernando Hierro, y al entrenador, Vicente del Bosque. El defensa había sido una pieza clave durante la última década y a pesar de que ya tenía 35 años seguía rindiendo sobre el terreno de juego. Y viendo el mal resultado que dieron sus sucesores podía haber seguido en el club varios años más. Pero al parecer Hierro ya no encajaba con lo que Florentino buscaba para el equipo y no le renovó el contrato.

2. Fernando Redondo

Fernando Redondo era pura elegancia en el campo de juego | Clive Mason/GettyImages

En el año 2000 Florentino Pérez ganó las elecciones a la presidencia del Real Madrid y tiró la casa por la ventana fichando a Luis Figo. Pero el fichaje del portugués tuvo una víctima: Fernando Redondo. La situación económica no estaba para tirar cohetes y el argentino fue el primer sacrificado para hacer caja. Hasta ese momento, Redondo había sido una pieza fundamental en el equipo y aunque ya tenía 31 años uno de los principales motivos para venderle fue su apoyo al rival de Florentino por la presidencia, Lorenzo Sanz. Con la victoria de Florentino, Redondo salió rumbo al Milán.

1. Alfredo Di Stéfano

Alfredo Di Stefano fue uno de los primeros grandes ídolos del madridismo | IMAGO / Album

Ni siquiera Alfredo Di Stéfano, el jugador más grande de la historia del Real Madrid, tuvo una salida digna. Tras la perder la final de la Copa de Europa en 1964 el jugador tuvo discrepancias con el entrenador, Miguel Muñoz, y también con el presidente, Santiago Bernabéu, a causa de su renovación. Finalmente Di Stéfano abandonó el club ese verano y jugó dos temporadas en el Espanyol antes de colgar las botas. Con el tiempo le llegó el reconocimiento que se merecía.