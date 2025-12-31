11 futbolistas que jugaron en Cruz Azul y River Plate

La historia de jugadores que han portado la camiseta del Cruz Azul y de River Plate está a punto de acrecentarse con la inminente llegada de Miguel Borja al conjunto cementero, en donde todo apunta a que el lunes hará exámenes médicos y de ahí se incorporará a los trabajos de pretemporada del equipo de cara al Clausura 2026 de la Liga MX.

Desde los años 90 este lazo que une al futbol de Argentina con el de México ha venido escribiendo su propia historia, iniciando con jugadores como Julio Zamora o Patricio Hernández, pasando por nombres de abolengo como Sebastián Abreu, Mariano Pavone o Federico Lussenhoff.

Esta es la lista completa de futbolistas que jugaron para ambas escuadras durante su carrera, esto a la espera de lo que suceda con el 'Colibrí' durante las próximas horas.

1. Julio Zamora

En la final de la temporada 1994-1995 Necaxa ⚡ 🆚 Cruz Azul 🚂, Manuel Lapuente DT de los Rayos mandó marca personal a Julio Zamora por quien pasaba el juego ofensivo de la máquina, el encargado: Efraín "El Cuchillo" Herrera 🔪🔪🔪 pic.twitter.com/p6hWTCdkac — Pase de Gooooool⚽🥅 (@PaseDeGooooool) March 4, 2024

Si bien Zamora comenzó su carrera en Newell's Old Boys, tuvo un breve paso por River Plate en donde salió campeón en la campaña 1989/90, situación que le valió volver al equipo que lo vio nacer antes de partir rumbo a México.



Con el Cruz Azul jugó desde la campaña 93 y tres años más tarde salió campeón de la Copa MX y de la Copa de Campeones de la CONCACAF antes de salir de la institución en 1997.

2. Patricio Hernández

#BioAzul#FotoAzul



El de la izquierda es Patricio Hernández, uno de los jugadores más técnicos que ha venido a la ligamx y a Cruz Azul. ¡Crack!



Pero la verdad no recuerdo quién es el de la derecha... pic.twitter.com/gqmraGVflb — Café Azul FC - (@CafeAzulFC) March 28, 2024

El 'Pato' jugó para River Plate previo a la Copa del Mundo de México 86, ahí llegó procedente del futbol europeo y condicionado por Federico Vilardo, quien le dijo que si no jugaba en alguno de los grandes de Argentina, no iría a la justa veraniega.



Dejó su carrera en el Viejo Continente por seguir el sueño y cuando era jugador de Argentinos Juniors, fue contratado tras un partido amistoso en México y ahí estuvo dos años en donde logró llegar a una final en 1989.

3. Gabriel Pereyra

Queremos felicitar en su cumpleaños al gran Gabriel “Místico” Pereyra. 💙



¡Que pases un gran día! 🥳#AzulDePorVida pic.twitter.com/MRo0WPSQVU — CRUZ AZUL (@CruzAzul) February 28, 2024

Fue conocido por siempre festejar colocándose una máscara de luchador razón por la cual se ganó el apodo del 'Místico', sin embargo, esto fue lo más trascendente en su paso por la Máquina, en donde no logró conseguir ningún título.



En River Plate, contrario a lo que le sucedió en México, logró levantar la copa en dos ocasiones, la primera en el Clausura 2000 y la segunda en el Clausura 2024.

4. Teófilo Gutiérrez

¿Recuerdan la etapa mexicana de Teófilo Gutiérrez?



El delantero barranquillero obtuvo un subcampeonato con el Cruz Azul. ⬇️ pic.twitter.com/6ooxABVSFs — Ketek Zulo FC (@KetekZulo) March 19, 2024

Tuvo un largo paso por el futbol de Colombia, jugó en el Trabzonspor de Turquía, para luego llegar a Racing y Lanús, sus últimos equipos antes de saltar a la escuadra cementera en el 2013, en donde solo disputó 28 partidos y pudo marcar 9 goles.



Del Azul volvió a la Primera División Argentina, esta vez con los Millonarios, en donde estuvo tres campañas y ahí logró salir campeón del Torneo Final en 2014.

5. Fernando Belluschi

[Noti Azul] Fernando Belluschi ya podrá jugar con Cruz Azul,así lo determinó FIFA http://t.co/jBy1K5MnQi #LealtadAzul pic.twitter.com/za3nah8Jcq — CRUZ AZUL (@CruzAzul) August 28, 2015

El de Santa Fe, Argentina, tuvo un paso por demás fugaz e incoloro en la Máquina Celeste y es que si bien había firmado un contrato por tres años a su llegada en 2015, simplemente duró uno y un año más tarde salió de la institución.



Previo a su llegada a la Liga MX, habia jugada en River del 2006 al 2007 antes de emigrar al Olympiakos, en donde tampoco destacó y en 39 partidos le dieron las gracias.

6. Sebastián Abreu

Washington Sebastián Abreu en su etapa como jugador del Cruz Azul. Hizo 46 goles en 52 partidos y se llevó un título de goleo con la máquina. Una bestia intratable del juego aéreo. Era un showman. #BaúlInvicto pic.twitter.com/Ea4FjQ2yHS — Invictos (@InvictosSomos) March 28, 2019

El 'Loco' debutó en 1994 con el Defensor Sporting y a partir de ese momento su carrera lo llevó a 32 equipos a nivel profesional, desde Argentina, México, Brasil, Uruguay, Arabia Saudita, Paraguay, El Salvador, entre muchos otros.



En 2002 llegó al Azul proveniente de Nacional de Uruguay ya habiendo jugado en los Tecos anteriormente, estuvo solamente un año y en su andar se topó con River, en donde solamente estuvo en 2008.

7. Ariel Rojas

Cruz Azul hizo oficial la salida de Ariel Rojas a River Plate. pic.twitter.com/pvqQuQByEy — Andre Marín (@andremarinpuig) February 8, 2017

Ariel tuvo un trago amargo en su estadía en el futbol mexicano y es que con el Cruz Azul no logró lo que esperaba y fue así que con apenas un año en la institución decidió rescindir su contrato al saber que no tendría minutos en el once inicial.



Previo a su llegada al balompié azteca, ya había vestido la camiseta rojiblanca durante 6 años y fue así que no pudo olvidar a ese amor, ya que después de los cementeros, volvió a River Plate para jugar 40 partidos más.

8. Nicolás Bertolo

10' ST Cambio en #River: Sale Nacho Fernández e ingresa en su lugar Nicolás Bertolo. pic.twitter.com/aJ64459c6d — River Plate (@RiverPlate) February 15, 2016

Debutó en Boca Juniors en el 2006 y si como su carrera no fue de lo más prolija, pasó a Nacional de Uruguay y posteriormente a Banfield, el equipo con el que más temporadas jugó durante su carrera, al sumar 10 en diversas etapas, entre las cuales estuvo el Ascenso a Primera.



Antes del descenso de los Millonarios, este hombre militó una temporada en el Azul y ahí sumó 20 juegos disputados y marcó únicamente dos tantos. En 2015 vistió la camiseta rojiblanca sin pena ni gloria.

9. Luciano Figueroa

Jugadores de Cruz Azul que pudieron hacer historia, pero se fueron muy rápido.

Yo empiezo... Luciano Figueroa. pic.twitter.com/wY8yJYlMR7 — VÍCTOR EDÚ (@EDUX77) September 5, 2025

En 2003 todo apuntaba a que tendría una carrera por demás prometedora con el Birmingham de la Premier League, pero no fue así y tras solo jugar dos partidos, decidió emigrar a la Liga MX con el conjunto cementero.



Vistió la camiseta azul por poco más de 30 partidos y en apenas dos campañas pudo mantener una cuota de 0.64 anotaciones por partido.

10. Federico Lussenhoff

Comenzó su carrear profesional con Rosario Central y con solo tres años de trayectoria llegó a México vistiendo la camiseta de Toros Neza en 1996. Solo dos años más tarde emigró a España y a su regresó a la Liga MX se enfundó en los colores del Cruz Azul.



No tuvo una trayectoria importante en el balompié mexicano y fue así que emigró a Colón, para un año más tarde irse a River Plate, ahí el 'Colorado' tampoco lució y su carrera se fue a menos.

11. Mariano Pavone

🇦🇷 MARIANO PAVONE x CRUZ AZUL 🇲🇽 pic.twitter.com/OiR8rtVW22 — Fútbol Time (@fulbotime) December 11, 2025

Al 'Tanque' le apodaron así por su gran corpulencia y su futbol rústico, mismo que le valió jugar en el Real Betis durante tres año y marcar 82 goles aunque esto no sirvió de mucho puesto que el equipo descendió en mayo del 2009.



River lo repatrió en 2010 y tan solo un año más tarde volvió a descender. Pasó un año en Lanús y fue en el 2012 cuando el Cruz Azul decide ficharlo y ahí estuvo por más de tres años marcando 103 goles.