15 equipos para comenzar el modo carrera en el EA Sports FC 26

El EA Sports FC 26 ya está disponible y para los fans del modo carrera, llegaron grandes cambios. Eventos inesperados, estadísticas fuera de tu liga de tus préstamos y mucho más.

Para comenzar a jugar, te dejamos 15 recomendaciones de equipos. Sin embargo, hay secciones dependiendo de lo que estés buscando. Desde ser un equipo millonario y listo para retomar la senda del triunfo, hasta históricos que están hundidos y necesitan de tu ayuda para regresar a sus tiempos de gloria.

Construir grandes clubes con mucho presupuesto

1. Manchester United (Premier League)

Manchester United v Chelsea - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

Los fichajes que hizo Rubén Amorim, para el videojuego, no hacen mucho sentido. Hay mucho ataque, extremos que no juegan de extremos y eso sí, como en la vida real, mucho caos.



Los Red Devils son un histórico de la Premier League y sería un gran reto regresarlos a los primeros planos. Tendrás que fichar laterales, centrales y mediocampistas centrales para lograrlo, pero hay mucho dinero para hacerlo.



Jorthy Mokio o Archie Gray podrían ser fichajes a futuro que tomaría la contención y si quieres un central joven y con posibilidades de tomar la titularidad puedes firmar a Ousmane Diomande.

2. Juventus (Serie A)

Hellas Verona FC v Juventus FC - Serie A | Francesco Scaccianoce/GettyImages

El gigante de Italia no ha tenido el mejor presente. Con muchos cambios de entrenador, problemas financieros y pocos futbolistas constantes, en el FC 26 puedes regresarlo a sus mejores épocas.



Tienes a una pieza fundamental como Kenan Yildiz para tu ataque. El turco es uno de los futbolistas con mayor potencial en el juego y con su edad, tienes un gran jugador por muchos años.



Tres delanteros de buen nivel puede crear problemas en tu formación, pero si logras acomodar y mejorar los laterales, tanto izquierdos como derechos, tendrás un equipazo para luchar por la Serie A.

3. Tottenham Hotspur (Premier League)

Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier League | Steve Bardens/GettyImages

El proyecto de Thomas Frank tiene muy buenos futbolistas, jóvenes y con potencial. Sin embargo, para el FC 26 tiene un problema clarísimo que es el centro delantero. Entre Richarlison y Solanke no te dan grandes soluciones y Kolo Muani está a préstamo. Por lo tanto, tienes que fichar fuerte en dicha posición.



Julián Álvarez, Serhou Guirassy o Patrik Schick para resolver, soltar una fuerte cantidad y complementar una plantilla ya bastante completa.

4. PSG (Ligue 1)

FBL-FRA-LIGUE1-MARSEILLE-PSG | CHRISTOPHE SIMON/GettyImages

Este sería meramente por diversión y para dominar en absolutamente todas las competiciones. Es fácilmente de los mejores equipos de juego y del mundo. Tienen a jugadores jóvenes que ya son de lo mejor de su posición y aquí, solo tendrás que fichar a más estrellas para refrendar el título de Champions League.



A lo mejor un central para cuando Marquinhos se retire y Diogo Costa o Gregory Kobel para refrendar la portería, pero con el equipo de París, es para terminar invicto en todos lados.

5. RB Leipzig (Bundesliga)

FBL-GER-BUNDESLIGA-LEIPZIG-HEIDENHEIM | RONNY HARTMANN/GettyImages

Las salidas de Sesko, Xavi Simons y Openda dejan al club en una posición no tan cómoda. Sin embargo, Antonio Nusa y Johan Bakayoko te cubren las bandas como atacantes jóvenes y con mucho potencial. Tienes un gran portero a futuro como lo es Maarten Vandevoordt y muchos jóvenes con gran potencial.



Puedes mejorar los defensas centrales en lo que Urban disminuye su media y el centro de campo también necesita un poco de ayuda. Si fichas bien, le podrás quitar el trono de Alemania al Bayern Múnich.

Clubes de media tabla que quieren dar el salto

6. Everton (Premier League)

Wolverhampton Wanderers v Everton - Premier League | Dan Istitene/GettyImages

Tyler Dibling y Thierno Barry tienen que ser tus piedras angulares para levantar un club que siempre vive a la sombra del Liverpool. Hay un buen presupuesto, futbolistas que puedes vender para llenar un poco más las arcas y jóvenes que pueden llevar al club a tiempos de gloria.



Lo primero que tendrás que trabajar es el mediocampo y los laterales, pero si lo logras, tendrás un gran modo carrera.

7. Valencia (LaLiga)

Valencia CF v Athletic Club - LaLiga EA Sports | Quality Sport Images/GettyImages

Tienes a Diego López y Javi Guerra como jóvenes pilares de tu club. Gayá como capitán te cubrirá por unos años la lateral izquierda, pero en realidad, si quieres trascender, tendrás que fichar muy bien para elevar el nivel de la plantilla.



Préstamos con opción a compra te pueden ayudar al inicio y vender a jugadores como Filip Ugrinić o Dimitri Foulquier te ayudarán a hacer caja y tener un once titular más fuerte.

8. Fiorentina (Serie A)

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A | Gabriele Maltinti/GettyImages

Tienes tres jugadores muy buenos en Moise Kean, David de Gea y Edin Dzeko. Sin embargo, tu mediocampo, sobre todo en cuestiones de recuperación, tiene muchos problemas.



Construir y destruir será el reto aquí. Puedes fichar a un solo jugador, como Davide Frattesi y gastarte casi todo tu presupuesto en él, pero así potenciar la posición que más tiene fallas. Y claro, darle muchos minutos a Pietro Comuzzo que se convertirá en uno de los mejores centrales de la Serie A.

9. Eintracht Frankfurt (Bundesliga)

Fulham v Eintract Frankfurt - Pre-Season Friendly | Alex Broadway/GettyImages

Este es un muy buen equipo con piezas de muy buen nivel, pero que necesita un par de ajustes para poder competir de verdad en la Bundesliga. Jonathan Burkardt, Hugo Larsson y Jean-Mattéo Bahoya deberían de ser tus jugadores claves.



Puedes hacer buenas ventas de Farès Chaïbi y Ansgar Knauff que no tienen muchísimo potencial y sus posiciones están bien cubiertas por otros jugadores. Aquí no necesitas banca, necesitas un equipo titular muy fuerte para competirle a los grandes de Alemania.

10. Olympique Lyon (Ligue 1)

FBL-FRA-LIGUE1-LYON-ANGERS | OLIVIER CHASSIGNOLE/GettyImages

La salida de Rayan Cherki deja un hueco enorme en el club que además está viviendo muy malos momentos en la vida real. Para regresarlo a sus épocas donde Juninho Pernambucano daba miedo, tienes que hacer crecer a Malick Fofana y deshacerte de fichas como Clinton Mata y Rémy Descamps para hacer caja y fichar mediocampistas.



Senny Mayulu y Ibrahim Mbaye pueden ser préstamos con opción a compra que no tienen espacio en el PSG y a ti te sumaría muchísimo.

Sin dinero, sin aspiraciones y verdaderos retos

11. Schalke 04 (Bundesliga 2)

FC Schalke 04 v VfL Bochum 1848 - 2. Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

El club que en su momento era uno de los más peligrosos en Champions League, ahora está en la segunda división alemana. Aquí vas a jugar prácticamente sin presupuesto y con mucha presión de la directiva porque hay que ascender y pronto.



Los agentes libres te cubrirán posiciones claves, Moussa Sylla te ayudará con los goles y hay que darle minutos a Mertcan Ayhan a pesar de su baja media para que crezca pronto y te pueda cumplir en la defensa central.

12. Deportivo La Coruña (LaLiga 2)

Deportivo La Coruña v Le Havre - Trofeo Teresa Herrera | Quality Sport Images/GettyImages

Aquí tienes buenas piezas para ascender a LaLiga y pelear por quedarte ahí. Sin embargo, todo depende de Yeremay y Mariano Soriano, que son posiciones de ataque.



Laterales, defensas centrales y medioscentros serán tus prioridades para fichar. Erik Lira y Chiquete Orozco como agentes libres te pueden servir mucho.

13. Sunderland (Premier League)

Sunderland v Aston Villa - Premier League | George Wood/GettyImages

El equipo favorito de X (Twitter) México. Recién ascendido a la primera división inglesa tiene un reto muy fuerte. Lo bueno: tiene buen presupuesto a comparación de otras ligas.



Defensas centrales, minutos de juego a Chemsdine Talbi y Chris Rigg y en unas cuantas temporadas, más buenos fichajes, pelearás por el título.

14. AS Saint-Étienne (Ligue 2)

FBL-FRA-LIGUE1-SAINT-ETIENNE-LYON | JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/GettyImages

Tienes un excelente delantero en Lucas Stassin, pero de ahí, la cuesta es hacía arriba con los demás jugadores. Solo Zuriko Davitashvili y Djylian N'Guessan tienen potencial de 80, pero del segundo no ayuda a menos que juegues con dos delanteros.



Prácticamente hay que fichar de todo y pelear fuerte contra el Troyes y Reims por el ascenso.

15. Sampdoria (Serie B)

Monza v Sampdoria - Serie B | Image Photo Agency/GettyImages

Un club lleno de historia y títulos, pero que ha caído sumamente bajo en Italia.



Tus tres mejores jugadores superan los 30 años de edad, por lo que tendrás que buscar rápidamente fichajes jóvenes y que puedan impactar en el futuro cercano.



Estanis Pedrola y Simone Pafundi (comprarlo antes de que termine su cesión) son los jóvenes con potencial de este club y lo que hay que mejorar de manera urgente es la defensa central.