15 futbolistas que han vestido la camiseta del Milan y de la Juventus

Dos de los grandes equipos de Italia son el AC Milán y la Juventus de Turín. A diferencia de otros países, la rivalidad entre estos clubes no ha sido algo tan feroz y no es inusual ver a jugadores moviéndose de un equipo al otro, incluso de forma directa. También es común que estos jugadores acaben vistiendo la camiseta del Inter de Milán.

Estos son los futbolistas que han jugado tanto en el Milán y como en la Juventus a lo largo de los años:

1. Andrea Pirlo

El ejemplo más claro de jugador que ha pasado por ambos clubes en los últimos años. Después de no triunfar en el Inter de Milán, Pirlo, de la mano de Ancelotti, se convirtió en uno de los mejores centrocampistas del mundo en el Milán. En 2011, el equipo lombardo le dejó marchar libre a la Juventus, donde aumentó su leyenda.

2. Patrick Vieira

Patrick Vieira played for 3 Serie A clubs. Milan, Juventus & Inter...



Now he's back as a manager in Italian football for Genoa. ❤️📈 pic.twitter.com/2rHkqXAE5S — EuroFoot (@eurofootcom) November 20, 2024

Patrick Vieira desarrolló la mayor parte de su carrera en la Premier League en las filas del Arsenal, pero también tuvo un paso por Italia. Tras dejar el conjunto gunner en 2005, fichó por la Juventus donde permaneció una temporada en la que disputó 38 partidos. Anteriormente, tuvo un paso anecdótico por el Milán, en 1996 jugó dos partidos con los rossoneri.

3. Leonardo Bonucci

Leonardo Bonucci | IMAGO / Marco Canoniero

En verano de 2017 el Milan entró con fuerza en el mercado de fichajes, incorporando a jugadores como Bonucci, quién acababa de llegar a la final de la Copa de Europa con la Juventus. Le dieron incluso el brazalete de capitán, pero solo estuvo una temporada en Milán antes de retornar a la Juventus.

4. Mario Mandzukic

El delantero croata militó en la Juventus desde verano de 2015 hasta enero del año pasado. Después de pasar por el fútbol catarí, fichó por el Milan donde se retiraría en 2021.

5. Emerson

O dia que Emerson Royal ANULOU a Inter de Milão.

pic.twitter.com/HPmEvTVdzc — Portal Milan BR 🇧🇷🇮🇹 (@PortalMilanBR) July 24, 2025

El futbolista brasileño estuvo durante más de una década jugando en Europa. En el año 2004 fichó por la Juventus procedente de la Roma y permaneció dos años en Turín. En 2006 se fue al Real Madrid y un año después regresó a Italia, esta vez a las filas del Milán hasta 2009.

6. Paolo Rossi

Paolo Rossi | IMAGO / Buzzi

El delantero italiano desarrolló toda su carrera como profesional en su país. En la Juventus tuvo dos etapas: la primera entre 1973 y 1975, y la segundo entre 1981 y 1985, formando parte del equipo que se proclamó campeón de Europa en 1985. Al final de esa temporada fichó por el Milán donde estuvo solo un año.

7. Roberto Baggio

El Balón de Oro de 1993 llegó a la Juventus en verano de 1990 desde la Fiorentina. En Turín estuvo hasta 1995, momento en el que se marcha al Milan. También jugó en el Inter de Milán (98-00), Bolonia (97) y Brescia (00-04).

8. Gonzalo Higuaín

🇦🇷7.- Gonzalo Higuaín: 3 años en Napoli lo llevaron hasta Turín, donde se consolida como uno de los mejores delanteros de la Serie A en la Juventus. En Nápoles lo consideraron como persona 'non grata' pic.twitter.com/SIWZlhBC44 — MARCA (@marca) July 24, 2025

La Juventus reventó el mercado de la Serie A fichando al argentino por 90 millones de euros en 2016. En 2018 cedió al argentino al Milan durante seis meses para después cederlo al Chelsea.

9. Filippo Inzaghi

Filippo Inzaghi | IMAGO / Camera 4

La gran temporada 96/97 en las filas del Atalanta le valió a Filippo Inzaghi su fichaje por la Juventus. En Turín estuvo hasta 2001, momento en el que el Milan pagó 36 millones por su pase. En el equipo rossonero estuvo hasta 2012.

10. Edgar Davids

El primer equipo del "pitbull" en la Serie A fue el Milan tras irrumpir en el Ajax. No le fue demasiado bien solo un año y medio después, en enero de 1998, fichaba por la Juventus, club en el que estuvo hasta enero de 2004. También jugó en el Inter de Milán y FC Barcelona, entre otros.

11. Zlatan Ibrahimovic

Selalu menjadi pusat perhatian 💯



Menurutmu, versi mana yang paling gacor dari Zlatan Ibrahimovic di Calcio? 👀#SerieA pic.twitter.com/j1Zn3Z1itF — Lega Serie A (@SerieA_ID) July 25, 2025

Después de un gran papel con el Ajax y su selección en 2004, el delantero fichó por la Juventus en 2004. El "Calciopoli" motivó que se marchara al Inter de Milán, donde estuvo desde 2006 hasta 2009. Volvió a la Serie A en 2010 tras un año en Barcelona para jugar en el Milan. En 2019 retornó de nuevo al equipo lombardo donde se retiró este 2023.

12. Christian Vieri

Christian Vieri | IMAGO / Buzzi

Christian Vieri fue uno de los mejores delanteros de finales de los noventa y principios del S.XXI. También fue un trotamundos del fútbol, jugando en la Juventus, Atlético de Madrid, Lazio, Inter de Milan, Milan, Mónaco, entre otros.

13. Gianluca Zambrotta

Jugador importante en la Juventus, el descenso del equipo bianconero a la Serie B en 2006 por el "Calciopoli" provocó su fichaje por el FC Barcelona. En verano de 2008 volvió a Italia para jugar en el Milan hasta 2012.

14. Fabio Capello

A big happy birthday to our former player and coach, Fabio Capello! 🎉 pic.twitter.com/GAwTKLSzSV — JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) June 18, 2025

Un grande de fútbol italiano que no sólo vistió las camisetas de la Juventus y de Milán, sino que también estuvo en ambos banquillos. Entre 1979 y 1976 jugó con el equipo de Turín, y desde 1976 hasta su retirada en 1980 jugó con el Milán.

15. Giuseppe Meazza

267 gol in Serie A, due Mondiali vinti e uno stadio intitolato a suo nome. Il #21agosto 1979 moriva Giuseppe "Peppino" #Meazza. pic.twitter.com/i4hzbAHm8P — Sky tg24 (@SkyTG24) August 21, 2018

Recordado actualmente por dar nombre al también conocido estadio de San Siro, fue en su momento uno de los mejores jugadores del mundo. Pasó la mayor parte de su carrera en lo que hoy sería el Inter de Milán (27-40), pero también jugó en el tramo final de su carrera en el Milan (40-42) y en la Juventus (42-43).